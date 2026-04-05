Oatside Việt Nam xin lỗi sau vụ tuyển CMO gây phẫn nộ

Thương hiệu sữa yến mạch Oatside vừa đưa ra phản hồi chính thức sau khi chiến dịch tuyển dụng vị trí “CMO” gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong thông báo đăng tải chiều 5/4, Oatside cho biết đã ghi nhận các cuộc thảo luận liên quan đến hoạt động tuyển CMO gần đây. Doanh nghiệp thừa nhận việc sử dụng định dạng tuyển dụng trên nền tảng chuyên nghiệp như LinkedIn cho một chiến dịch mang tính marketing là không phù hợp, dẫn đến sự nhầm lẫn và khiến một số người cảm thấy thất vọng.

"Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chính thức tới những cá nhân bị ảnh hưởng hoặc cảm thấy khó chịu với hoạt động này", thông báo nêu.

Theo Oatside, sau khi nhận được phản hồi, doanh nghiệp đã email trực tiếp cho các ứng viên để xác nhận toàn bộ dữ liệu ứng tuyển được xử lý bảo mật và sẽ được xóa vĩnh viễn theo đúng cam kết. Thương hiệu cũng cho biết đang xem xét lại cách triển khai các chiến dịch tương tự trong tương lai nhằm đảm bảo sự rõ ràng và cẩn trọng hơn.

Trước đó, khoảng 10h40 ngày 2/4, fanpage Oatside Việt Nam công bố kết quả tuyển dụng cho vị trí CMO tại thị trường Việt Nam. Người được chọn là Pamela Hải Đường, 4 tuổi, con gái của KOL Salim.

Thương hiệu sau đó giải thích CMO trong chiến dịch không phải Chief Marketing Officer (Giám đốc điều hành tiếp thị) như cách hiểu thông thường, mà là Chief Milk Officer - "Giám đốc điều hành chốt sữa ngon", mang ý nghĩa hài hước nhằm nhấn mạnh rằng trẻ em là người cảm nhận hương vị sữa tốt nhất.

Tuy nhiên, do bài đăng tuyển dụng ban đầu được trình bày giống một thông báo tuyển việc thật, nhiều người cho rằng chiến dịch có thể khiến ứng viên hiểu nhầm, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh và nhiều doanh nghiệp đang thắt chặt tuyển dụng. Nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu doanh nghiệp sẽ làm gì với những CV thật được gửi về để ứng tuyển.

Việc lựa chọn một em bé 4 tuổi đại diện cho chiến dịch quảng cáo hãng sữa hạt cũng bị dân mạng chất vấn vì cho rằng trẻ em không phải đối tượng khách hàng chính của thương hiệu.