Ronaldo và Bồ Đào Nha bất lợi tại World Cup 2026

World Cup 2026 đối mặt nguy cơ nắng nóng cực đoan. Với lịch thi đấu hiện tại, Bồ Đào Nha nhiều khả năng là đội bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Nghiên cứu mới cảnh báo khoảng 25% số trận đấu tại World Cup 2026 có thể diễn ra trong điều kiện nắng nóng gây nguy hiểm cho sức khỏe cầu thủ và người hâm mộ. Nguy cơ xuất hiện những đợt nóng cực đoan hiện gần gấp đôi so với kỳ World Cup 1994 tổ chức tại Mỹ.

Theo nghiên cứu của nhóm nhà khoa học thuộc World Weather Attribution (WWA), khoảng 26 trong tổng số 104 trận đấu của giải có khả năng diễn ra trong điều kiện nhiệt độ không an toàn.

Nghiên cứu cho biết ở 26 trận đấu nói trên, nhiệt độ có thể vượt mức 26 độ C WBGT. Đây là chỉ số dùng để đo mức độ căng thẳng nhiệt đối với cơ thể con người, không chỉ tính nhiệt độ không khí mà còn bao gồm độ ẩm, ánh nắng mặt trời và tốc độ gió, theo El País.

Nhóm nghiên cứu ước tính sẽ có 5 trận vượt ngưỡng 28 độ C WBGT. Theo nhà khoa học Frederick Otto của Imperial College London, mức này tương đương khoảng 38 độ C trong điều kiện khô nóng hoặc 30 độ C khi độ ẩm cao.

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico với tổng cộng 48 đội tuyển tham dự. Dù còn gần một tháng nữa giải đấu mới bắt đầu, câu chuyện về thời tiết đã trở thành chủ đề được giới nghiên cứu và người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Đội tuyển nào đối mặt rủi ro lớn nhất?

Theo dữ liệu nghiên cứu, Bồ Đào Nha là đội chịu ảnh hưởng nặng nhất, khi cả 3 trận vòng bảng đều có tới 80% khả năng nhiệt độ vượt ngưỡng nguy hiểm 26 độ C WBGT. Xếp sau là Hà Lan, Saudi Arabia và Cape Verde với cùng mức rủi ro 74%.

Đội tuyển Tây Ban Nha có hai trận đấu tại Atlanta (Mỹ) với xác suất 23% vượt ngưỡng nguy hiểm, trong khi trận còn lại tại Guadalajara (Mexico) gần như không có nguy cơ.

Đương kim vô địch Argentina cũng phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt. Trận đấu ngày 22/6 tại Dallas (Mỹ) lúc 13h được dự báo có 100% khả năng vượt mức 26 độ C WBGT và 22% khả năng vượt mức 28 độ C.

Ở hai trận còn lại của Argentina, nguy cơ vượt ngưỡng 26 độ C lần lượt là 14% và 24%.

Giáo sư Otto cho biết nhóm nghiên cứu dựa trên khuyến nghị của FIFPRO - Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế - để xác định các ngưỡng nguy hiểm.

Ông giải thích mức 26 độ C WBGT đã được xem là khá nguy hiểm và cần có các khoảng nghỉ để cầu thủ làm mát cơ thể. Còn ở mức 28 độ C, điều kiện được đánh giá là "nguy hiểm rõ ràng", thậm chí nên hoãn trận đấu.

Không chỉ cầu thủ gặp rủi ro, người hâm mộ cũng bị ảnh hưởng. Otto cảnh báo các CĐV tập trung ngoài sân vận động trước giờ bóng lăn còn dễ gặp nguy hiểm hơn vì không được giám sát y tế.

Đội tuyển Colombia chỉ có một trận vòng bảng đối mặt nguy cơ đáng kể, với 40% khả năng nhiệt độ vượt ngưỡng nguy hiểm trong trận đấu ngày 27/6 tại Miami (bang Florida, Mỹ). Đáng chú ý, sân vận động này không có các biện pháp làm mát như điều hòa không khí.

Trong khi đó, Uruguay sẽ chơi 2/3 trận vòng bảng tại cùng sân đấu này, và cả hai trận đều có 100% khả năng vượt ngưỡng 26 độ C WBGT.

Ở chiều ngược lại, có 13 đội tuyển gần như không bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, với xác suất dưới 5% vượt ngưỡng nguy hiểm trong cả 3 trận vòng bảng. Trong số đó có 3 nước chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico.

FIFA thay đổi quy định

Theo quy định mới, mỗi hiệp sẽ có một khoảng nghỉ 3 phút vào khoảng phút 22 và phút 67 để cầu thủ bổ sung nước và giảm nhiệt cơ thể, bất kể trận đấu diễn ra ở đâu hay thời tiết thực tế ra sao.

Tuy nhiên, quyết định này cũng gây nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng FIFA hoàn toàn có thể giảm nguy cơ bằng cách tổ chức các trận đấu vào buổi tối, khi nhiệt độ thấp hơn.

Nhưng điều đó lại ảnh hưởng tới lịch phát sóng truyền hình quốc tế, đặc biệt là thị trường châu Âu - nơi mang lại nguồn thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình.

Theo ước tính, FIFA có thể thu về khoảng 3,9 tỷ USD từ bản quyền phát sóng World Cup 2026. Vì vậy, nhiều trận đấu quan trọng vẫn được giữ vào khung giờ buổi trưa hoặc đầu giờ chiều tại châu Mỹ - thời điểm nhiệt độ thường ở mức cao nhất trong ngày.

Trận khai mạc tại Mexico và trận chung kết tại New York (Mỹ) đều diễn ra vào đầu giờ chiều. Theo nghiên cứu của WWA, trận chung kết ngày 19/7 tại New York có 12% khả năng vượt ngưỡng nguy hiểm 26 độ C WBGT và khoảng 1/37 khả năng vượt mức 28 độ C.

Một số chuyên gia cho rằng các quãng nghỉ giải nhiệt không chỉ phục vụ mục đích bảo vệ sức khỏe mà còn tạo thêm thời lượng quảng cáo có giá trị rất lớn. Giới phân tích ước tính quảng cáo dài 30 giây ở trận chung kết có thể đạt giá khoảng 585.000 USD .

Ngoài yếu tố thương mại, việc tạm dừng trận đấu giữa hiệp cũng được cho là sẽ ảnh hưởng tới nhịp độ thi đấu. Nhiều người lo ngại các quãng nghỉ làm gián đoạn cảm xúc trận đấu, trong khi một số chuyên gia khác cho rằng đây có thể trở thành cơ hội để HLV điều chỉnh chiến thuật.

Các nhà nghiên cứu nhận định World Cup 2026 có thể là dấu hiệu cho thấy bóng đá thế giới sẽ phải thích nghi nhiều hơn với biến đổi khí hậu trong tương lai. Theo dự báo, FIFA có thể phải cân nhắc tổ chức thêm các kỳ World Cup vào mùa đông hoặc tại những khu vực có khí hậu mát hơn, tương tự World Cup Qatar 2022.