FIFA 'vắt kiệt' World Cup 2026

Chỉ còn chưa đầy hai tháng trước ngày khai mạc, World Cup 2026 gây tranh cãi vì vé tăng giá chóng mặt, hạng vé mới xuất hiện và vé chung kết bị rao bán hơn 2,2 triệu USD.

Ronaldo bật khóc sau tứ kết World Cup 2022 khi Morocco vượt qua Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

FIFA đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì cách bán vé bị cho là thiếu minh bạch, giá tăng chóng mặt và hàng loạt hình thức thương mại hóa chưa từng có tiền lệ, khiến nhiều người hâm mộ thất vọng, theo The Athletic.

Từ việc tạo thêm hạng vé mới để bán chỗ ngồi đẹp với giá cao hơn, đến việc vé chung kết được rao bán lại trên nền tảng chính thức với mức hơn 2,2 triệu USD mỗi vé, kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội đang trở thành một trong những giải đấu gây tranh cãi nhất về vé vào sân.

FIFA "lừa" người mua vé

Trong suốt giai đoạn mở bán cuối năm 2025 và đầu năm 2026, FIFA giới thiệu 4 hạng vé chính cho World Cup, trong đó “Category 1” là nhóm đắt nhất dành cho khán giả phổ thông.

Theo sơ đồ chỗ ngồi được hiển thị trên cổng bán vé, người mua hạng này được hiểu rằng họ có cơ hội nhận những vị trí đẹp nhất ở tầng thấp sân vận động, bao gồm các khu sát đường biên và gần mặt sân. Nhiều người đã chi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD để mua vé và chờ FIFA phân bổ chỗ ngồi cụ thể.

Tuy nhiên, khi FIFA chính thức giao ghế vào đầu tháng 4, nhiều người phát hiện mình bị xếp ở các góc sân, phía sau khung thành hoặc xa sân hơn nhiều so với kỳ vọng.

Sơ đồ bán vé của FIFA từng thế hiện hạng "Category 1" có vị trí gần sân nhất. Ảnh: The Athletic.

Chỉ một tuần sau đó, FIFA tiếp tục tung ra loại vé mới mang tên “Front Category 1” và “Front Category 2”, áp dụng cho những hàng ghế đầu ở tầng thấp với mức giá cao hơn đáng kể - trong nhiều trường hợp gấp đôi vé Category 1 thông thường.

Điều này khiến nhiều cổ động viên cho rằng FIFA đã cố tình phân bổ cho họ những chỗ ngồi kém hơn để giữ lại các vị trí đẹp nhất và bán lại với giá cao hơn.

Ben Kurzman, một người mua vé, nói với The Athletic: “Đây chỉ là một ví dụ nữa cho thấy sơ đồ ghế ban đầu đã gây hiểu lầm. FIFA khiến mọi người tin rằng khi mua Category 1, họ có thể nhận được ghế sát sân ở khu dọc biên, trong khi thực tế điều đó gần như không xảy ra”.

Ví dụ, ở trận Algeria gặp Áo tại sân Arrowhead (Kansas City), các ghế hàng thứ hai ở bốn góc sân được bán với giá 900 USD /vé, gấp đôi giá Category 1 thông thường là 450 USD .

Tại trận Mỹ gặp Paraguay ở sân SoFi (Los Angeles), ghế “Front Category 1” hàng 7 ở khu góc sân có giá 4.105 USD , trong khi vé Category 1 tiêu chuẩn trước đó là 2.730 USD .

Ở hơn một chục trận đấu, giá vé “Front Category 1” chính xác cao gấp đôi vé tiêu chuẩn.

FIFA chưa giải thích vì sao những ghế này không được phân bổ ngay từ đầu cho người đã mua Category 1 hoặc Category 2 trong đợt bốc thăm ngẫu nhiên mùa đông vừa qua - thời điểm tổ chức này tuyên bố nhận hơn 500 triệu yêu cầu mua vé.

Vé chung kết bị rao bán hơn 2,2 triệu USD

Nếu việc tạo thêm hạng vé mới đã khiến người hâm mộ bức xúc, thì mức giá trên thị trường bán lại chính thức còn gây sốc hơn.

Trên nền tảng bán lại và trao đổi vé chính thức do FIFA vận hành, 4 vé hạng Category 1 cho trận chung kết World Cup 2026 tại sân MetLife (New Jersey) ngày 19/7 được niêm yết với giá 2.299.998,85 USD mỗi vé - tương đương khoảng 60 tỷ đồng .

Đáng chú ý, các vé cùng hạng và cùng khu vực phía sau một khung thành chỉ có giá khoảng 16.098 USD .

Dù FIFA khẳng định không trực tiếp quyết định giá vé bán lại tại Mỹ và Canada, tổ chức này vẫn thu 15% phí từ cả người bán lẫn người mua. Điều đó đồng nghĩa nếu chỉ một trong bốn vé siêu đắt này được giao dịch thành công, FIFA có thể thu về khoảng 600.000 USD tiền phí.

Ở các kỳ World Cup trước, vé bán lại thường bị giới hạn ở mức bằng giá gốc. Tuy nhiên tại Mỹ và Canada, việc bán lại với giá cao là hợp pháp theo luật địa phương, tạo ra một thị trường đầu cơ quy mô lớn.

Riêng tại Mexico, FIFA áp dụng nền tảng riêng, trong đó công dân Mexico chỉ được bán lại vé bằng hoặc thấp hơn giá gốc, không được phép nâng giá.

Messi hôn cup khi cùng Argentina lên ngôi vô địch tại World Cup Qatar. Ảnh: Reuters.

Người hâm mộ mất niềm tin, FIFA nói gì?

Ngoài giá vé tăng mạnh, nhiều cổ động viên còn phàn nàn về tình trạng chờ đợi kéo dài, lỗi kỹ thuật trong hệ thống bán vé và sự thiếu minh bạch trong cách FIFA phân phối chỗ ngồi.

Andrew Swart, cổ động viên sống ở New York, cho biết anh mua vé Category 1 với giá 862,5 USD trên nền tảng bán lại chính thức nhưng cuối cùng nhận được chỗ ngồi thuộc khu vực từng được xếp vào Category 2.

“FIFA không còn chút thiện cảm nào với người hâm mộ nữa. Phản ứng mặc định của chúng tôi là họ đang làm gì đó để tối đa hóa lợi nhuận hoặc thiếu minh bạch”, anh nói.

Jordan Likover,người mua vé khác, cho biết rất nhiều người cảm thấy “bị đánh lừa, bối rối và thất vọng” với cách FIFA xử lý việc phân bổ ghế.

Trước chỉ trích, FIFA cho rằng cách định giá này phản ánh đúng thực tế thị trường Bắc Mỹ và nhu cầu “phi thường” dành cho World Cup 2026.

Một phát ngôn viên FIFA cho biết sơ đồ ghế hiển thị trên hệ thống chỉ mang tính “hướng dẫn” để giúp người hâm mộ hình dung vị trí chỗ ngồi, chứ không phải bản đồ chính xác tuyệt đối.

Tổ chức này cũng nhấn mạnh mô hình bán vé và thị trường bán lại được xây dựng theo tiêu chuẩn phổ biến của các sự kiện thể thao và giải trí lớn tại Mỹ và Canada. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino còn cho biết ông “không biết” việc bán lại vé với giá cao là hợp pháp tại Mỹ trước khi quá trình này bắt đầu.

Ông tiếp tục bảo vệ chính sách giá khi nhấn mạnh FIFA là tổ chức phi lợi nhuận. “Nhiều người không biết rằng dù World Cup tạo ra hàng tỷ USD doanh thu, FIFA là một tổ chức phi lợi nhuận. Toàn bộ nguồn thu này được tái đầu tư cho bóng đá tại 211 quốc gia trên thế giới”, ông nói.

Dù vậy, với hàng loạt tranh cãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều người hâm mộ cho rằng World Cup 2026 đang dần trở thành biểu tượng cho sự thương mại hóa cực đoan của bóng đá đỉnh cao - nơi giấc mơ vào sân xem World Cup ngày càng trở nên xa xỉ với chính những khán giả trung thành nhất.