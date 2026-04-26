Vì sao các gia đình Hàn Quốc đang đổ xô đến Phú Quốc?

Chi phí cạnh tranh cùng hạ tầng ngày càng hoàn thiện đang giúp Phú Quốc trở thành lựa chọn mới của nhiều gia đình Hàn Quốc, trong bối cảnh Guam và Saipan dần đánh mất lợi thế.

Một nhóm gia đình trẻ Hàn Quốc đến đảo ngọc du lịch vào tháng 1. Ảnh: Danh Phạm.

Tại một nhà hàng ven biển thuộc khu nghỉ dưỡng cao cấp ở phía Nam Phú Quốc, anh Choi Hyun-ho, một du khách Hàn Quốc ngoài 30 tuổi, cùng gia đình bao gồm hai đứa con nhỏ và cha mẹ, tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày.

Khi được hỏi về làn sóng dịch chuyển của khách Hàn từ các thiên đường truyền thống như Guam hay Saipan (Mỹ) sang Việt Nam, anh cho biết mức tỷ giá won, USD hiện cao khiến các các điểm đến cũ không còn là lựa chọn kinh tế.

Ngược lại, chi phí vé máy bay và sinh hoạt tại đảo ngọc rẻ hơn đáng kể, đi kèm với đó là các dịch vụ hỗ trợ gia đình như trông trẻ chuyên nghiệp, giúp những bậc cha mẹ có con nhỏ như anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều trong suốt chuyến đi.

Theo The Korea Herald, sức hút của các hòn đảo tại Thái Bình Dương đang giảm sút do biến động tiền tệ và giá nhiên liệu leo thang, buộc các hãng hàng không phải thắt chặt lộ trình.

Trong bối cảnh đó, các nhà phát triển hạ tầng du lịch tại Việt Nam đã nhanh chóng bứt phá để chiếm lĩnh thị phần. Minh chứng rõ nét nhất là việc thiết lập các đường bay thẳng mới kết nối Incheon với đảo ngọc, ghi nhận tỷ lệ lấp đầy kỷ lục ngay từ những chuyến đầu tiên, trong đó đối tượng khách gia đình chiếm ưu thế.

Năm ngoái, Việt Nam đón khoảng 4,3 triệu lượt khách Hàn Quốc, chỉ xếp sau Trung Quốc về lượng khách quốc tế. Riêng tại Phú Quốc, sức hút ngày càng rõ nét. Sun Group đã khai trương đường bay thẳng nối Incheon với đảo ngọc từ giữa tháng 4. Chuyến bay đầu tiên gần như kín chỗ, với hệ số lấp đầy lên tới 98%. Đáng chú ý, khoảng 14% hành khách là trẻ em dưới 12 tuổi.

Cầu Hôn là một trong số điểm đến hút gia đình trẻ Hàn Quốc tại đảo ngọc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sự chuyển dịch này không chỉ dựa trên lợi thế giá cả mà còn đến từ tư duy thiết kế cơ sở lưu trú tối ưu cho gia đình đa thế hệ. Những căn phòng thông nhau tiện lợi và các khu vui chơi trẻ em được đầu tư bài bản tại nhiều điểm nghỉ dưỡng bao gồm Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay.

Bên cạnh hạ tầng lưu trú, hệ sinh thái giải trí đa tầng cũng là yếu tố then chốt giữ chân du khách xứ kim chi. Các công trình biểu tượng, khu vui chơi, sân golf và tổ hợp biểu diễn được kết nối trong cùng một hệ sinh thái, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách, đặc biệt là các gia đình nhiều thế hệ. Đây là yếu tố quan trọng giúp đảo ngọc gia tăng sức hút với thị trường Hàn Quốc, vốn đề cao sự thuận tiện và trải nghiệm trọn gói.

Bên cạnh đó, hạ tầng du lịch của Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc trước thềm Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, hợp tác cùng các thương hiệu quốc tế, đang được triển khai. Sự đầu tư mạnh mẽ này không chỉ nâng cao năng lực đón khách mà còn củng cố vị thế của Phú Quốc như một trung tâm nghỉ dưỡng hàng đầu trong khu vực.