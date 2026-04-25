Tổng thống Hàn Quốc mua miếng dán tủ lạnh, nhân viên quán 'đứng hình'

Trong lúc đang bán hàng, Thu Trang và các nhân viên quán đồ lưu niệm trên phố Lý Quốc Sư (Hà Nội) bất ngờ khi thấy vợ chồng ông Lee Jae Myung ghé thăm.

Thu Trâng ấn tượng bởi sự thân thiện, gần gũi của vợ chồng tổng thống Hàn Quốc. Ảnh cắt từ clip.

Khoảng gần 19h ngày 23/4, khi vừa tiếp một nhóm khách ngoại quốc tới mua đồ, Thu Trang - con gái chủ quán đồ lưu niệm Song Thu trên phố Lý Quốc Sư (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) - bỗng thấy một số vị khách lạ, mặc vest tiến vào.

Ít giây sau, cô nhận ra đó là đoàn tùy tùng của Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân. Hai nhân vật chính cũng nhanh chóng tiến vào với vẻ hứng thú, quan sát nhiều món đồ được bày bán trong quán và hỏi về các loại nam châm dán tủ lạnh (magnet) với nhiều hình thù dễ thương.

Sau giây phút sững sờ, Thu Trang bối rối giải thích thông tin sản phẩm thông qua phiên dịch viên. Nhớ đến các mẫu nón lá hôm qua vừa nhập, cô mạnh dạn giới thiệu thêm và được Tổng thống Lee Jae Myung thích thú đội thử. Bức ảnh sau đó còn được ông đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thu Trang cho biết cửa hàng không hề được báo trước về sự ghé thăm của đoàn khách Hàn Quốc, tất cả là sự ngẫu hứng của vợ chồng tổng thống. Vào chiều cùng ngày, cô chỉ biết vợ chồng ông Lee Jae Myung đi thăm thú trong khu vực khi thấy an ninh được thắt chặt.

"Tôi không ngờ quán lại may mắn được vợ chồng tổng thống ghé vào. Hai vị rất thân thiện, vui vẻ và thực sự thích thú tìm hiểu các món đồ được bày bán", cô nói.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đội thử nón lá ở quán đồ lưu niệm nhà Thu Trang. Ảnh: @2_jaemyung/Instagram.

Cuối cùng, vợ chồng tổng thống chọn mua một số mẫu nam châm và đồ khui bia. Trước khi ra về, ông Lee Jae Myung còn tò mò thổi thử sáo chim - một loại đồ chơi tạo ra âm thanh như tiếng chim hót.

"Cả quá trình diễn ra chưa tới 10 phút. Sau khi họ đi, tôi vẫn còn chưa 'hoàn hồn'. Đây thực sự là những vị khách đặc biệt nhất chúng tôi từng tiếp đón", Trang chia sẻ.

Tối 23/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân Kim Hae Kyung và đoàn tùy tùng thăm thú nhiều điểm nổi tiếng ở Hà Nội. Ngoài quán đồ lưu niệm, đoàn còn xuất hiện tại quán phở trên phố Đinh Liệt để dùng bữa tối.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Thiều Văn Mùi (33 tuổi) cho biết nhận được tin đoàn khách ghé thăm trước đó khoảng 2 tiếng. Anh nhanh chóng huy động thêm nhân sự song vẫn giữ tinh thần phục vụ các phần ăn như thường ngày.

Tổng thống và phu nhân trực tiếp chọn 2 bát phở chín và một suất cơm rang dưa bò - những món đặc trưng của quán. Anh Mùi kể trong suốt bữa ăn, tổng thống và phu nhân nhiều lần gật đầu tỏ ý hài lòng. Tổng thống còn tự thêm ớt tươi, chanh theo khẩu vị, thậm chí nâng bát để thưởng thức trọn vẹn nước dùng, dùng hết phần ăn. Sau đó, hai vị khách tiếp tục thưởng thức cơm rang.

Chiều 24/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 tới 24/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.