'Thủ phủ sầu riêng' Thái Lan tiêu điều, nông dân khóc ròng

Cơn bão mùa hè quét qua Chanthaburi khiến hơn 10 tấn sầu riêng rụng xuống đất, nhiều cây bật gốc, đẩy nông dân vào cảnh trắng tay ngay trước vụ thu hoạch.

Chanthaburi được mệnh danh là "thủ phủ sầu riêng" của Thái Lan. Ảnh: Shutterstock.

Cơn bão đổ bộ vào khu vực này vào khoảng 17h30 ngày 30/4, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều vườn cây ăn trái trong tỉnh - nơi được xem là “thủ phủ sầu riêng” của Thái Lan.

Một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là tiểu khu Tok Phrom, huyện Khlung. Tại đây, vườn Ban Suan Benchamat của một chủ vườn có tài khoản Facebook “Neeranuch Keawpung” bị tàn phá nghiêm trọng.

Trong đoạn video đăng tải lên mạng xã hội, chủ vườn nghẹn ngào đi giữa khu vườn tan hoang, nơi hàng loạt cây sầu riêng bị bật gốc nằm ngổn ngang. Hơn 10 cây đã bị đổ, trong khi lượng lớn trái rơi rụng khắp nơi. “Có ai quan tâm đến nước mắt của người nông dân không?”, cô viết.

Theo chia sẻ ban đầu, thiệt hại ước tính đã vượt quá 10 tấn sầu riêng. Con số này chưa bao gồm những khu vực trên đồi và phần vườn thấp hơn vẫn chưa kịp kiểm tra hết.

Nói trong nước mắt, người phụ nữ cho biết: “Tôi phải xoay xở thế nào đây? Chúng tôi chuẩn bị thu hoạch đợt hai rồi. Đây là thiên tai, không phải chuyện muốn là bán 100 baht một trái được. Hãy nhìn vào những rủi ro mà nông dân phải gánh”.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. Nhiều người để lại lời động viên, trong khi không ít ý kiến cho rằng sự việc cho thấy tính bấp bênh của nghề nông, nơi thành quả cả năm có thể bị cuốn trôi chỉ trong vài phút.

Sau đó, chủ vườn gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm, đồng thời cho biết đang tìm kiếm thương lái hoặc người mua “sầu riêng rụng do bão” nhằm giảm bớt thiệt hại và có nguồn tài chính khôi phục sản xuất.

Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan đã yêu cầu triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho nông dân. Cơ quan chức năng được chỉ đạo nhanh chóng thống kê thiệt hại, đồng thời thiết lập các điểm thu mua sầu riêng rụng còn sử dụng được để chế biến thành sản phẩm như sầu riêng sấy hoặc làm paste.

Ngoài ra, các biện pháp kiểm soát cũng được tăng cường nhằm ngăn chặn sầu riêng non hoặc kém chất lượng lọt ra thị trường. Nông dân được hướng dẫn phục hồi vườn cây, bao gồm cắt tỉa cành hư hại, gia cố cây yếu và cố định trái để hạn chế thiệt hại tiếp theo.

Giới chức cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết trên cả nước, đồng thời duy trì hệ thống báo cáo liên tục để kịp thời ứng phó, đặc biệt trong mùa trái cây miền Đông - giai đoạn cây trồng dễ bị tổn thương trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.