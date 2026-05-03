Chủ khu cắm trại lên tiếng vụ khách cãi lộn vì hát karaoke ầm ĩ

Đại diện khu cắm trại tại hồ Đồng Mô (Ba Vì, Hà Nội) cho biết nơi đây cấm sử dụng loa kéo, song một số khách vẫn cố tình mang vào, dẫn đến mâu thuẫn.

Hình ảnh từ đoạn clip tranh cãi giữa hai nhóm khách lan truyền trên mạng xã hội.

Sáng 3/5, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh tranh cãi giữa hai nhóm khách tại khu cắm trại hồ Đồng Mô (Ba Vì, Hà Nội). Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc một nhóm khách mang loa kéo vào khu cắm trại, mở nhạc và hát karaoke với âm lượng lớn, làm ảnh hưởng đến nhiều gia đình cắm trại xung quanh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chủ khu cắm trại tại hồ Đồng Mô cho biết đơn vị này quy định rõ khách không được mang loa công suất lớn vào khu vực nghỉ dưỡng nhằm đảm bảo không gian yên tĩnh cho tất cả khách hàng.

Theo phía quản lý, nhóm khách gây ồn ào là người địa phương, dù đã nắm quy định, vẫn cố tình mang loa vào bên trong, khiến đơn vị vận hành rơi vào tình huống khó xử. Khi phát hiện sự việc, nhân viên đã nhanh chóng có mặt để can thiệp, nhắc nhở các bên giữ bình tĩnh và xin lỗi những khách bị ảnh hưởng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài viết của tài khoản P.H. về tranh cãi liên quan đến việc sử dụng loa kéo trong khu cắm trại.

Trong bài đăng, sự việc xảy ra vào chiều 2/5. Gia đình chị gồm 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ, đến khu vực cắm trại có thu phí từ đầu giờ chiều để nghỉ ngơi, dã ngoại. Đến khoảng 14h15, một nhóm khách ở gần đó bắt đầu sử dụng loa kéo, mở nhạc và hát lớn, trong khi nhiều gia đình xung quanh đang nghỉ trưa.

Chủ tài khoản P.H. cho biết em rể đã nhiều lần sang nhắc nhở với thái độ ôn hòa, đề nghị nhóm bên cạnh giảm âm lượng và xoay hướng loa ra xa khu vực chung. Dù ban đầu nhóm này có giảm tiếng, chỉ ít phút sau âm lượng lại được tăng lên như cũ.

Khi tiếp tục được góp ý, phía sử dụng loa tỏ thái độ khó chịu, thậm chí đáp trả bằng lời lẽ thiếu thiện chí. Sự việc trở nên căng thẳng hơn ở lần nhắc thứ ba, khi không chỉ gia đình đăng bài mà một số du khách khác cũng lên tiếng vì bị ảnh hưởng.

Nhóm khách mang loa sau đó có lời qua tiếng lại. Lo ngại xảy ra xô xát, người đăng đã dùng điện thoại ghi hình để làm bằng chứng. Tuy nhiên, hành động này được cho là càng khiến tình hình leo thang, khi một số người tỏ ra kích động.

Tài khoản P.H. cho biết bảo vệ khu du lịch đã kịp thời can thiệp, khẳng định khu vực cắm trại không cho phép sử dụng loa kéo, đồng thời yêu cầu các bên giữ bình tĩnh, tránh xảy ra xung đột.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với gia đình lên tiếng, cho rằng việc sử dụng loa công suất lớn tại nơi công cộng, đặc biệt vào giờ nghỉ trưa, là hành vi thiếu ý thức. "Đi cắm trại để tận hưởng không gian yên tĩnh chứ không phải để nghe karaoke miễn phí", một tài khoản bình luận.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng các khu du lịch, bãi cắm trại cần siết chặt quy định, tăng cường nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng loa kéo trái quy định để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách.