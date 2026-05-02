TP.HCM đón 'mưa vàng' giải nhiệt

Cơn "mưa vàng" trút xuống một số khu vực tại TP.HCM chiều 2/5 mang đến bầu không khí mát mẻ, dễ chịu cho người dân trong kỳ nghỉ lễ.

Cơn mưa trút xuống TP.HCM chiều 2/5, giúp xoa dịu nắng nóng. Ảnh: Phương Nguyễn.

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, chiều 2/5, TP.HCM bất ngờ đón cơn mưa lớn, mang đến bầu không khí mát mẻ, dễ chịu cho người dân. "Mưa vàng" xuất hiện đúng thời điểm, góp phần xua tan cảm giác oi bức bao trùm thành phố và nhiều tỉnh, thành Nam Bộ trong những ngày nghỉ lễ.

Theo ghi nhận, khoảng gần 14h, bầu trời tại nhiều khu vực trung tâm TP.HCM như Chợ Lớn, Chợ Quán, Diên Hồng, Minh Phụng bất ngờ chuyển mây đen, kèm theo gió mạnh trước khi mưa trút xuống. Dù chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, cơn mưa đủ sức hạ nhiệt đáng kể, giúp nhiều tuyến đường vốn ngột ngạt dưới nền nhiệt trên 35 độ C trở nên mát mẻ hơn.

Mưa lớn xuất hiện vào thời điểm nhiều người đang lưu thông trên đường, khiến không ít người phải vội vàng tìm nơi trú. Trên mạng xã hội, hàng loạt hình ảnh về cơn mưa nhanh chóng được chia sẻ, thu hút sự quan tâm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa dông trong chiều 2/5 là hình thái thời tiết đặc trưng của giai đoạn chuyển mùa. Không chỉ TP.HCM, nhiều địa phương khác tại Nam Bộ cũng ghi nhận mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, một số nơi có thể vượt ngưỡng 50 mm.

Dù mang lại cảm giác dễ chịu, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại những khu vực trũng thấp, nguy cơ ngập úng cục bộ vẫn có thể xảy ra nếu mưa lớn kéo dài.

Theo dự báo, từ nay đến khoảng ngày 11/5, TP.HCM tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, có thời điểm nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động 33-36 độ C. Tuy nhiên, mưa dông vào chiều tối và tối sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, giúp thời tiết dịu bớt so với giai đoạn cao điểm nắng nóng vừa qua.