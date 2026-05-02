Cơn 'mưa vàng' xoa dịu nắng nóng TP.HCM

Chiều 2/5, nhiều khu vực tại TP.HCM bất ngờ xuất hiện cơn "mưa vàng" sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Tại các khu vực trung tâm như phường Sài Gòn, phường Bến Thành, mưa đổ xuống vào giữa buổi chiều, kéo nền nhiệt toàn thành phố giảm nhanh.

Trước đó, nhiệt độ duy trì ở mức 38-39 độ C trong nhiều ngày, gây cảm giác oi bức, ngột ngạt. Sau cơn mưa, không khí dịu lại rõ rệt, thời tiết trở nên dễ chịu hơn.

Cơn mưa lớn xuất hiện đột ngột khiến nhiều người đang lưu thông bằng xe máy phải mặc áo mưa, di chuyển chậm qua các tuyến đường ướt.

Tại một số khu vực, tầm nhìn bị hạn chế, việc đi lại gặp khó khăn trong thời gian mưa diễn ra.

Theo dự báo, trong chiều tối và tối cùng ngày, khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây gãy đổ cây xanh, hư hại công trình và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Người dân được khuyến cáo chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan, đồng thời chú ý bảo vệ sức khỏe trong điều kiện nắng nóng xen kẽ mưa dông.

Tự chữa lành nhờ sách tâm lý

Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.