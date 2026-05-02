Quán cà phê view biển Vũng Tàu đông nghẹt từ sáng sớm

Ngay từ khi mở cửa vào khoảng 7-8h sáng 2/5, tiệm Cafe Suối Bên Biển trên đường Trần Phú (phường Vũng Tàu) đã có nhiều khách ghé thăm. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, cơ sở này nhanh chóng lấp đầy bàn bởi khách du lịch, đặc biệt là các bàn có view ngắm biển. Lối vào quán cũng chật kín xe cộ.
Quán trang bị nhiều ô lớn để che chắn cho các bàn khách ngoài trời. Ngay từ sớm, nhiều khu vực cũng đã có nắng và nhiệt độ càng về trưa càng tăng. Vì vậy, nhiều người có nhu cầu tìm nơi giải khát, ngắm cảnh sau khi đi thăm thú, tắm biển.
Khu vực gọi nước của quán luôn có người đứng đợi tới lượt. Trước kỳ nghỉ lễ, quán cà phê này cũng vốn được nhiều khách du lịch biết đến là một trong những địa điểm đẹp để chụp hình check-in bởi không gian rộng, có view nhìn ra biển.
Cách trung tâm TP.HCM chỉ hơn 100 km, phường Vũng Tàu là điểm đến yêu thích của người dân nhiều tỉnh thành lân cận trong các dịp nghỉ lễ. Theo Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Vũng Tàu, ngày 30/4, địa phương đã đón khoảng 70.000 lượt khách.
Lượng người đổ về cao cũng kéo theo nhu cầu về các dịch vụ ăn uống, vui chơi. Tại tiệm bánh Golden Bakery trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khách xếp hàng đông đúc từ lúc 9h.
Trung bình thực khách phải chờ từ 15-20 phút mới tới lượt mua. Cơ sở này chủ yếu bán các loại bánh ngọt như bông lan, flan và đồ ăn vặt.
Tương tự tại tiệm Donut Nga nằm trên đường Phan Chu Trinh, khách hàng cũng đứng xếp hàng từ sớm, chờ khoảng 5-10 phút để tới lượt mua. Đây là hai trong số nhiều tiệm bánh được người trẻ địa phương và du khách biết đến, tìm mua thưởng thức.
Dù thời tiết nắng nóng, nhiều người không ngại đứng chờ để có thể mua đem về. Khách hàng mặc áo dày, đeo khẩu trang kín mặt để tránh nắng.
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, người dân được nghỉ 4 ngày liên tục nên có thể sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, du lịch. Nếu tính cả đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dự kiến trong cả đợt nghỉ lễ, Vũng Tàu đón khoảng 200.000 lượt khách.
