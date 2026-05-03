Công an làm rõ vụ quán ăn bị tố 'chặt chém' đĩa cơm 35.000 đồng

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ quán cơm trên đường Trần Quý Cáp khẳng định mức giá 35.000 đồng một dĩa cơm là bình thường, không có chuyện "chặt chém" khách du lịch.

Nữ du khách và nhân viên quán ăn xảy ra cự cãi vì đĩa cơm giá 35.000 đồng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 3/5, đại diện Công an xã Tuyên Quang (khu vực TP Phan Thiết cũ), tỉnh Lâm Đồng cho biết đã mời chủ quán cơm trên đường Trần Quý Cáp và hai khách đến làm việc sau khi mạng xã hội lan truyền clip cặp đôi tố quán ăn "chặt chém" với giá 35.000 đồng cho một đĩa cơm.

Sau buổi làm việc, hai bên đã thống nhất hòa giải, gỡ bỏ các bài đăng và clip liên quan trên mạng xã hội. Hoạt động kinh doanh của quán ăn của chị M., chủ quán, cũng trở lại bình thường.

Trước đó, trưa 2/5, một bài đăng trên mạng xã hội phản ánh quán cơm bình dân trên đường Trần Quý Cáp bán một phần cơm đậu hũ nhồi thịt kèm rau xào với giá 35.000 đồng, cùng một tô canh khổ qua nhồi thịt giá 25.000 đồng. Người đăng cho rằng mức giá này quá cao so với mặt bằng chung và bức xúc vì bị chủ quán phản ứng khi thắc mắc. Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Chiều cùng ngày, một đoạn clip khác tiếp tục được lan truyền, ghi lại cảnh đôi nam nữ ngồi trên ôtô điện, liên tục phàn nàn về giá món ăn, cho rằng quán có dấu hiệu "chặt chém" du khách.

Trong khi đó, chị M. khẳng định mức giá 35.000 đồng là giá bán thường ngày, đã duy trì từ lâu và hoàn toàn hợp lý.

Làm việc với công an, chủ quán cho biết thời điểm xảy ra sự việc, khách gọi một tô bánh canh giá 40.000 đồng, một tô canh khổ qua 25.000 đồng và một dĩa cơm giá 35.000 đồng. Tổng hóa đơn là 100.000 đồng. Tuy nhiên, phía khách cho rằng quán nhìn biển số xe lạ nên nâng giá. Sau khi xảy ra tranh cãi, hai bên đều đăng tải clip, bài viết lên mạng xã hội.

Công an xã Tuyên Quang xác định việc quay phim, đăng tải nội dung và lớn tiếng tại quán có dấu hiệu ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Sau khi được giải thích, hai bên đồng ý hòa giải, xóa các bài đăng liên quan. Chủ quán cho biết sự việc đã khép lại và mong được tiếp tục kinh doanh ổn định trong dịp lễ.