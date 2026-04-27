Đang uống cà phê, khách 'đứng hình' vì chủ quán Đà Lạt mời ăn cơm

Chủ quán cà phê Đà Lạt đi từng bàn mời khách ăn cơm chung Khoảng 2 tuần nay, quán cà phê ở Đà Lạt duy trì hoạt động mời khách ăn cơm trưa. Nhiều người từ ngỡ ngàng đến thích thú trước lời đề nghị bất ngờ này.

"Cả nhà mình ở lại ăn trưa nha", "Ăn trưa luôn nha em", "Cơm xong rồi mấy bạn ở lại ăn với quán luôn nha".



Đi từng bàn khách đang có mặt ở quán hôm 26/4, Quang Minh (sinh năm 1994) - co-founder Elixer Garden (phường Cam Ly, Đà Lạt) - niềm nở "mời mọc". Phần lớn khách phản ứng ngạc nhiên, tưởng đây là trò đùa hoặc thắc mắc quán có dịch vụ bán thức ăn.

Tuy nhiên, chủ quán liên tục khẳng định lời mời cơm là thật, cũng hoàn toàn miễn phí và không thu thêm gì của khách. Sau ít phút lưỡng lự, một số nhóm khách trẻ tỏ ra thích thú, thật sự đến ngồi ăn với Minh và các nhân viên quán. Video ghi lại màn mời cơm của quán cũng lan truyền trên mạng xã hội với hơn 700.000 lượt xem.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Quang Minh cho biết quán cà phê, cocktail của anh khai trương từ đầu tháng 4 và có hoạt động mời cơm khách khoảng 2 tuần nay.

"Đây là ý tưởng ngẫu hứng của anh Hoàng Long, một co-founder khác của quán, bởi dù sao chúng tôi và nhân viên cũng tự nấu ăn trưa ở quán mỗi ngày. Sau đó, thấy nhiều khách thích thú và cũng giúp xây dựng hình ảnh riêng của quán, chúng tôi quyết định duy trì luôn", Minh nói.

Anh Hoàng Long (đứng) và Quang Minh thường mời khách hàng ăn cơm trưa chung với quán.

Để ước tính số người ăn, hàng ngày, một nhân sự của quán sẽ kiểm tra số lượng bàn đặt trước, hoặc xem có phải ngày lễ, cuối tuần, rồi đi chợ mua nguyên liệu. Đến trưa, nhân viên quán mỗi người một tay, tự nấu nướng rồi Quang Minh hoặc Hoàng Long sẽ đi mời khách.

Các món ăn được chuẩn bị không quá cầu kỳ, thường là những món cơm nhà quen thuộc như kho quẹt, thịt kho, rau xào, trứng chiên. Dù vậy, Minh cho hay anh nhận được khá nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt là không khí gần gũi, ấm cúng của bữa ăn.

"Trừ khách quen, phần lớn mọi người khi được mời cơm đều ngạc nhiên lắm, liên tục hỏi lại: 'Thật hả?'. Khi thấy chúng tôi mời chân thành, rồi thấy cơm được dọn ra thật, họ mới tin", Minh kể.

Từ những bữa cơm với các vị khách lạ, quán cà phê cũng nhận lại nhiều kỷ niệm vui vẻ. Trưa 26/4, một nhóm bạn trẻ khoảng 10 người đã nhận lời ở lại ăn trưa, sau đó phụ dọn dẹp, trò chuyện với quán đến tận chiều. Lần khác, có vị khách quen sau bữa cơm còn quay lại tặng cá khô, kẹo.

Trước thắc mắc của nhiều người: "Mời cơm khách vậy, quán có 'lỗ' không?", Quang Minh chia sẻ chi phí duy trì hoạt động thực ra không quá lớn. Trước quán cà phê, anh đã kinh doanh một quán rượu khác, ở cách đó khoảng 500 m.

"Mỗi ngày, quán có một khoản chi khoảng 700.000-800.000 đồng, được gọi là tiền mời rượu khách ghé thăm, tương đương 2-3 chai. Đây giống như một kiểu dịch vụ của quán để tạo thiện cảm với khách. So với con số này, tiền mời cơm ở quán cà phê còn ít hơn", Minh giải thích, xem đây cũng như một dạng chi phí quảng bá, tiếp cận khách hàng và tạo dấu ấn riêng.

Bên cạnh đó, việc mua nguyên liệu ở chợ hay các nhân viên tự nấu ăn để chính bản thân thưởng thức cũng góp phần tiết kiệm chi phí cơm trưa.

Hiện, các video mời cơm của quán cà phê trên TikTok nhận được nhiều bình luận hưởng ứng. Không ít người cho biết sẽ ghé thăm địa chỉ này nếu có dịp tới Đà Lạt du lịch để "ăn trưa".