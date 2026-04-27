Quán ở Đà Nẵng xin lỗi vì từ chối phục vụ 'nếu chỉ gọi bánh và nước'

Nhà hàng nổi tiếng tại khu vực Thảo Điền (TP.HCM) gây tranh cãi khi áp dụng quy định từ chối phục vụ khách chỉ gọi bánh và đồ uống tại chi nhánh Đà Nẵng.

Ngày 26/4, nhà hàng có xuất phát điểm từ khu vực Thảo Điền (phường An Khánh, TP.HCM) lên tiếng trước phản ánh liên quan đến việc từ chối phục vụ hoặc giới hạn thời gian ngồi đối với khách không gọi món chính tại chi nhánh mới ở Đà Nẵng. Theo đơn vị này, việc không nhận các đơn chỉ gồm bánh và đồ uống là định hướng đã được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động.

Nhà hàng xác định mô hình theo hướng "casual dining", tập trung vào trải nghiệm dùng bữa trọn vẹn, thay vì phục vụ như một tiệm bánh hoặc quán cà phê. Đại diện nơi này cho rằng quy định này nhằm duy trì không gian và trải nghiệm nhất quán cho nhóm khách có nhu cầu dùng bữa.

Tuy nhiên, quy định trên vấp phải tranh cãi dữ dội từ cộng đồng mạng. Một số người cho rằng dù chỉ gọi món nhẹ như bánh và nước, khách hàng vẫn nên được phục vụ đầy đủ, đặc biệt trong bối cảnh nhà hàng không quá đông.

"Khách gọi ít hay nhiều vẫn là khách, việc phục vụ nên linh hoạt hơn", một tài khoản bình luận.

Bên cạnh đó, có ý kiến nhận định quy định trên có thể xuất phát từ lo ngại khách ngồi lâu nhưng chi tiêu thấp, ảnh hưởng đến doanh thu. "Nếu khách gọi đầy đủ bữa ăn thì giá trị hóa đơn cao hơn, nên việc ưu tiên là điều dễ hiểu", một bình luận khác nêu quan điểm.

Thực đơn quán gồm các món từ sandwich, fusion kết hợp nguyên liệu từ Tây Âu, nhưng vẫn giữ giá trị cốt lõi của ẩm thực Hàn Quốc. Ảnh: ihatemondaydanang.

Ngoài ra, một nhóm ý kiến khác lại chỉ ra sự thiếu nhất quán giữa nội dung truyền thông và trải nghiệm thực tế. Theo đó, các kênh mạng xã hội của nhà hàng thường xuyên đăng tải hình ảnh bánh và đồ uống, dễ khiến khách hiểu đây là mô hình cà phê hoặc brunch. Sự khác biệt giữa kỳ vọng và thực tế được cho là nguyên nhân dẫn đến những phản ứng không hài lòng.

Trước các ý kiến này, đại diện nhà hàng cho biết mô hình kinh doanh ngay từ đầu được định vị là nhà hàng phục vụ bữa ăn. Tuy nhiên, đơn vị cũng thừa nhận nội dung truyền thông có thể chưa truyền tải đầy đủ thông điệp, dẫn đến hiểu nhầm, và cho biết sẽ ghi nhận để điều chỉnh.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến bày tỏ sự đồng tình với cách vận hành của nhà hàng. Nhóm này cho rằng mỗi cơ sở kinh doanh có quyền đặt ra quy định riêng, phù hợp với định hướng dịch vụ. "Nếu không phù hợp, khách hàng có thể lựa chọn địa điểm khác", một người dùng nêu quan điểm.

Trước đó, tranh cãi liên quan đến nhà hàng này tại Đà Nẵng thu hút sự chú ý khi một số khách hàng chia sẻ trải nghiệm bị từ chối phục vụ hoặc bị giới hạn thời gian ngồi khoảng 30 phút nếu không gọi món chính, ngay cả khi quán không quá đông.

Ngoài ra, mức giá và chất lượng phục vụ chưa tương xứng cũng là những yếu tố được nhắc đến trong các phản hồi trái chiều.

Hiện sự việc vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.