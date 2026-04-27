Quán ăn Hàn Quốc xin lỗi vụ bị tố trả lương 1.500 đồng/giờ

Sau khi bị tố trừ hết lương nhân viên đến mức chỉ còn 79.000 đồng/tháng, quán ăn Hàn Quốc lên tiếng giải thích.

Trong bài đăng trên fanpage vào tối 26/4, quán ăn Hàn Quốc tại Hà Nội khẳng định thông tin mức lương 79.000 đồng/tháng, hay 1.500/giờ, trả cho nhân viên làm thêm đang lan truyền là không đúng sự thật.

Quán cũng bày tỏ "chân thành xin lỗi vì đã đem lại những cảm xúc tiêu cực cho mọi người liên quan đến những thông tin lan truyền" và đã làm việc trực tiếp với các bên liên quan.

Trước đó, một bài viết lan truyền về vụ nhân viên làm thêm bị trừ lương 3 tháng liên tiếp, chỉ nhận được 79.000 đồng khiến dư luận xôn xao.

"Bạn mình đi làm với mức lương ban đầu theo thoả thuận là 24.000-33.000 đồng/giờ. Một ngày đẹp trời đang hí hửng đợi nhận lương thì tối đến nhận được thông báo là 'bị phạt 3 tháng liên tiếp' trừ thẳng vào lương tháng với lỗi phạt 'không chụp gầm cầu thang' để báo cáo. Và số tiền bạn mình nhận lại được là 79.000 đồng để trang trải tại Hà Nội", bài bóc phốt cho biết, kèm theo ảnh chụp màn hình bảng lương.

Quán ăn Hàn Quốc trừ lương nhân viên vì lỗi không chụp gầm cầu thang gây xôn xao.

Tuy nhiên, đại diện quán ăn cho biết hình ảnh "bảng lương 79.000 đồng" xuất phát từ sai sót kỹ thuật khi tính lương và đã được xử lý sau 30 phút kể từ khi nhân viên báo lại (0h58 phút ngày 11/4).

Thực tế, thu nhập thực nhận của các nhân viên trong 3 tháng đầu năm 2026 là 25.600-67.000 đồng/giờ.

"Bạn nhân viên đã được nhận lương đầy đủ và vụ việc đã được xử lý ngày 11/4/2026. Nhưng đến ngày 20/4, hình ảnh này lại được chia sẻ trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và uy tín của chúng tôi", bài đăng giải thích.

Quán ăn đồng thời cho biết nhân viên liên quan đã nhận trách nhiệm vì chia sẻ thông tin không đúng sự thật.

Về quy định "chụp ảnh gầm cầu thang để báo cáo", cửa hàng giải thích quy trình và mức phạt đã được nhân viên đồng ý chấp thuận từ năm 2025 và tới tháng 1/2026, mức phạt được áp dụng.

Song cửa hàng thừa nhận có sai sót khi cộng dồn lỗi phạt 3 tháng thay vì phạt từng kỳ, cũng như phạt trừ thẳng vào lương.

"Chúng tôi đã nhận trách nhiệm và bồi hoàn phần khấu trừ không đúng", đại diện viết, cho biết đã bồi thường cho 6/7 nhân viên, còn một người chưa liên hệ được.