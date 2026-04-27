Nữ sinh viên thuê ôtô chở đại gia đình 29 người đến dự lễ tốt nghiệp

Ngày 24/4, lễ tốt nghiệp của Nguyễn Huyền (sinh năm 2003, Hà Nội) tại Trường Đại học tài chính (nay thuộc phân viện Học viện Tài chính) bất ngờ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi có tới 29 người thân trong gia đình cùng góp mặt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Huyền cho biết, ngay khi biết lịch tốt nghiệp, cô đã chủ động lên kế hoạch và mời đại gia đình tham dự.

"Tôi thuê xe 29 chỗ cho cả nhà. Khi biết lịch tốt nghiệp, tôi đã mời mọi người và chuẩn bị từ sớm cho ngày hôm đó", Huyền chia sẻ.

Điều khiến Huyền xúc động nhất là sự có mặt đông đủ của các thế hệ trong gia đình, từ ông bà lớn tuổi đến em bé nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi, con của cô út. Cô gái 23 tuổi rất hạnh phúc và tự hào, xúc động.

"Mọi người đi đường xa, vất vả nhưng vẫn sắp xếp công việc để đến dự lễ tốt nghiệp của tôi. Tôi rất biết ơn", Huyền nói.

Sau lễ tốt nghiệp, Huyền đã đặt một nhà hàng để cả gia đình cùng ăn lẩu và dùng bữa. Trong không khí quây quần, các thành viên cùng nhau trò chuyện, nhắc lại hành trình nhiều thử thách mà Huyền đã trải qua.

Tiếp đó, đại gia đình tiếp tục di chuyển tới khu vui chơi trước khi trở về quê, khép lại một ngày trọn vẹn. Chi phí đi chơi và đến dự lễ tốt nghiệp do Huyền tự trích ra từ tiền học bổng cô nhận được từ trường.

Ít ai biết rằng, phía sau khoảnh khắc rực rỡ ấy là một tuổi thơ nhiều biến cố. Gia đình Huyền có 4 người gồm bố mẹ, anh trai và em. Tuy nhiên, năm 2009, khi Huyền mới 5 tuổi, mẹ cô qua đời, bố đi làm xa, hai anh em được ông bà nội nuôi dưỡng.

"Ông bà tôi có 5 người con, bố tôi là con trưởng. Từ nhỏ, hai anh em được ông bà nuôi ăn học đến tận bây giờ", Huyền chia sẻ.

Biến cố chưa dừng lại khi năm 2019, bà nội Huyền được chẩn đoán mắc ung thư phổi, thời gian sống không còn nhiều. Một năm sau, ông nội tiếp tục phát hiện ung thư dạ dày. Khủng hoảng dồn dập khiến Huyền quyết định không theo học đại học ngay sau khi tốt nghiệp THPT.

Huyền nghỉ ở nhà một năm, đến năm 2022 mới nhập học khi sức khỏe của ông bà dần ổn định hơn. Quyết định quay lại giảng đường của Huyền có phần lớn động lực từ bà nội. "Bà nội tôi động viên đi học nhiều lắm nên tôi mới có được thành quả như hôm nay", Huyền chia sẻ.

Lớn lên trong sự thiếu vắng tình cảm của bố mẹ, nhưng bù lại, Huyền luôn nhận được sự yêu thương từ ông bà và các cô chú trong gia đình. Chính sự hỗ trợ đó đã giúp Huyền nỗ lực đạt thành tích tốt, trở thành thủ khoa đầu ra của ngành Quản trị Kinh doanh.

"Sự gắn kết của gia đinh đã tạo nên một ngày tốt nghiệp đông đủ và ý nghĩa hiếm có, cho tôi động lực để cố gắng hơn sau này", Huyền chia sẻ.