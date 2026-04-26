Chủ tiệm bánh TP.HCM nhận bất ngờ khi cho khách Tây mua chịu

Chủ tiệm bánh ở TP.HCM bán chịu bánh cho khách Tây. Tình huống tưởng chừng khó xử lại gây ấn tượng với khách nhờ sự chân thành và hào sảng của người Việt Nam.

Khách Tây đắn đo lựa bánh tại tiệm của anh Thái. Ảnh: NVCC.

Ngày 25/4, anh Phạm Anh Thái, chủ một tiệm bánh ở phường Sài Gòn (TP.HCM), đang trông nom cửa hàng thì bắt gặp người đàn ông nước ngoài bước vào tiệm.

Sau khi được nhân viên giới thiệu, vị khách chọn ba món gồm bánh tiramisu, brownie và mousse xoài, với tổng hóa đơn khoảng 200.000 đồng. Tuy nhiên, đến quầy thanh toán, người đàn ông lúng túng khi phát hiện mình chỉ mang theo thẻ ngân hàng, trong khi tiệm chưa hỗ trợ quẹt thẻ. Khách Tây cáo lỗi và định rời đi.

Thấy ánh mắt tiếc nuối của khách, anh Thái đề nghị để vị khách mang bánh về trước, hôm khác quay lại thanh toán sau. Khách hàng tỏ ra bất ngờ trước quyết định này, sau đó cảm ơn và mang bánh ra về.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Thái cho biết dù tỏ ra khá bình thản, đến tối hôm sau, khi tiệm gần đóng cửa mà vẫn chưa thấy vị khách quay lại, anh cũng bắt đầu thấp thỏm. Anh thừa nhận đã thoáng nghĩ vui rằng lần này có lẽ mình mất mấy phần bánh.

Thế nhưng, đúng lúc cửa hàng chuẩn bị khép cửa, người đàn ông mua chịu bất ngờ xuất hiện. Không chỉ thanh toán đầy đủ số tiền hôm trước, anh còn tiếp tục chọn thêm nhiều loại bánh khác, nâng tổng hóa đơn lên gần 500.000 đồng.

Trong lúc trò chuyện, vị khách hỏi anh Thái có phải là chủ tiệm hay không. Sau khi nhận được câu trả lời, anh tươi cười khen ngợi bằng tiếng Anh: "Amazing shop".

"Tôi hay dùng 'chiêu mấy bà dì dưới quê miền Tây', cho khách mua chịu để tạo thiện cảm. Trước đây tôi cũng nhiều lần bán như vậy, cả khách Việt nữa. Trộm vía lần nào khách cũng uy tín", anh nói.

Sau sự việc, anh Thái chia sẻ câu chuyện trên trang cá nhân và thu hút hơn 10.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận. Nhiều người thích thú trước màn bán chịu đầy ngẫu hứng nhưng lại mang về cái kết ngoài mong đợi.

"Đúng là chiêu của mấy bà dì dưới quê, bán chịu một lần là có khách quen luôn", một tài khoản bình luận.

Không ít cư dân mạng cho rằng điều giữ chân khách không chỉ là chất lượng sản phẩm, mà còn là cách ứng xử tinh tế của chủ tiệm. "Khách gặp đúng người tốt, còn chủ tiệm gặp đúng người tử tế", một người viết.