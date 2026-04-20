Bỏ việc ở TP.HCM, vợ chồng về quê xây nhà 2,3 tỷ 'đẹp như Pinterest'

Tự thiết kế nhà tiền tỷ nhờ học hỏi trên mạng, anh Đặng Văn Nam kỳ vọng không gian thẩm mỹ và tiện nghi. Nhưng sau 2 năm, nhiều chi tiết đẹp lại bộc lộ sự bất tiện.

Ở tuổi 28, anh Đặng Văn Nam xây dựng tổ ấm xinh xắn, hài hòa thiên nhiên cho gia đình nhỏ.

Hai năm trước, vợ chồng anh Đặng Văn Nam (29 tuổi) trở về quê Lào Cai sau 6 năm sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Hai người hoàn thiện căn nhà trên mảnh đất rộng 300 m2 với tổng chi phí 2,3 tỷ đồng , được nhiều người nhận xét “đẹp như Pinterest”.

Căn nhà được anh Nam tự thiết kế bằng một ứng dụng miễn phí trên mạng. Sau 2 tháng anh miệt mài tìm ý tưởng, thiết kế và chỉnh sửa, bản phác thảo về căn nhà đầu tiên ra đời. May mắn hơn, anh tìm được đội thi công có kinh nghiệm, hiểu được tinh thần bản vẽ và đưa ra phương án hoàn thiện sát với mong muốn của gia đình.

“Diện tích nhà không lớn nên tôi tính toán rất kỹ khi thiết kế. Nhưng sau 2 năm ở, tôi mới nhận ra có một vài chi tiết từng ưng ý trên bản vẽ lại trở nên khá bất tiện khi sinh hoạt thực tế”, anh Nam chia sẻ.

Sai lầm

Ngôi nhà 1 tầng của vợ chồng anh Nam rộng 170 m2, được xây dựng theo phong cách Japandi (kết hợp sự tối giản của Nhật và ấm áp Bắc Âu) với gam màu kem và gỗ chủ đạo. Tinh thần này còn thể hiện ở cách gia chủ tối giản đồ đạc, khéo léo “giấu” mọi vật dụng vào hệ tủ để giữ không gian luôn gọn gàng.

Bố cục nhà gồm phòng khách liền bếp, 3 phòng ngủ (trong đó một phòng làm việc kết hợp nghỉ ngơi), 2 nhà vệ sinh và 1 phòng giặt nhỏ. Khu vực phòng khách và bếp là nơi yêu thích nhất của cả gia đình anh Nam. Nhờ thiết kế mở, các thành viên luôn có thể nhìn thấy nhau.

Khu vực sinh hoạt chung với thiết kế mở.

Nhìn từ ngoài vào, phần hiên nhà là điểm nhấn bắt mắt, song khi ở lại lộ rõ khuyết điểm. “Phần mái hiên thẩm mỹ nhưng khi mưa lớn lại bị hắt nước, gây ra khá nhiều phiền toái, đặc biệt khi bên dưới lại là sàn gỗ”, anh Nam bày tỏ.

Tuy nhiên, nếu cơi nới, nhà sẽ bị tối nên gia chủ khá đau đầu trong việc tìm giải pháp. Anh cho biết sẽ phải chỉnh sửa lại phần chống ẩm do hiên nhà ngắn, nếu mưa nhiều, hắt vào chân tường có thể bị ẩm mốc.

Ngoài ra, phần bể cá ở khu vực chòi nghỉ cũng khiến anh Nam muốn sửa đổi. “Vì thấy diện tích khá nhỏ, nghĩ bản thân có thể làm được nên tôi không bỏ thêm tiền thuê thợ về làm. Nhưng càng tự làm, tôi càng thấy không ổn, đặc biệt là hệ lọc nước”, anh nói.

Hiện tại, anh Nam đang tính phương án lấp bỏ bể cá để làm lại từ đầu, tốn kém hơn so với việc đầu tư đúng ngay từ đầu.

Hiên nhà trông đẹp mắt nhưng bộc lộ nhiều bất tiện.

Anh Nam nói thêm nếu được quay lại giai đoạn thiết kế, anh sẽ ưu tiên làm gara ôtô thay cho chòi nghỉ hiện tại: “Chòi nghỉ trông rất lý tưởng cho các hoạt động gắn kết gia đình nhưng thực tế lại được sử dụng khá ít do yếu tố thời tiết”, anh chia sẻ.

Về lâu dài, điều anh Nam muốn thay đổi nhiều nhất nếu xây lại nhà trong vài năm tới là không gian dành cho con. Hiện tại, phòng của bé chỉ ở mức vừa đủ, nhưng khi em lớn lên, nhu cầu học tập và sinh hoạt sẽ tăng lên đáng kể. Ông bố trẻ muốn phòng con rộng hơn để có thể bố trí thêm khu vực học tập, vui chơi.

Sau khi có con, anh Nam cũng bắt đầu nhìn lại một số lựa chọn thiên về thẩm mỹ. Dù hiện tại chưa phát sinh vấn đề rõ rệt, anh cho rằng việc sử dụng nhiều tông màu sáng có thể trở thành bất tiện khi trẻ lớn hơn, đặc biệt trong việc giữ gìn không gian sống.

“Chỉ sợ sau này con vẽ bậy lên tường hoặc đồ đạc thì sẽ khó xử lý hơn”, anh Nam chia sẻ. Với anh, đây cũng là bài học về việc cân nhắc giữa tính thẩm mỹ và độ bền, tính thực tế khi sử dụng lâu dài.

Bài học

Từ trải nghiệm tự thiết kế và sinh sống trong ngôi nhà sân vườn, anh Đặng Văn Nam cho rằng bài học quan trọng nhất là phải phân biệt rõ giữa “nhà đẹp” và “nhà đáng sống”.

Theo anh, một không gian có thể rất đẹp, giống như những hình ảnh trên Pinterest hay một quán cà phê, nhưng khi đưa vào sinh hoạt thực tế lại dễ phát sinh những điểm chưa phù hợp.

Một ngôi nhà lý tưởng cần cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng và cảm giác thư thái khi trở về, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố thị giác.

Góc phòng khách liên thông với bếp luôn rất thoáng đãng, tràn ngập hơi thở tự nhiên nhờ thiết kế nhà hình chữ L với cửa chính quay về vườn, xung quanh là toàn bộ cửa kính.

Anh Nam cũng nhấn mạnh việc kiên định với phong cách đã chọn là yếu tố then chốt để giữ sự đồng nhất cho tổng thể. Anh dành nhiều thời gian tham khảo các nguồn ý tưởng, đặc biệt từ Pinterest, để định hình rõ gu thẩm mỹ trước khi bắt tay vào thiết kế, tránh việc thay đổi giữa chừng khiến không gian trở nên rời rạc.

Về chi phí, theo anh Nam, việc nghiên cứu kỹ từ đầu, từ vật liệu xây dựng, nội thất đến cách phân bổ diện tích sẽ giúp hạn chế phát sinh ngoài dự kiến.

Tuy nhiên, có những hạng mục không nên tiết kiệm, như hệ thống điện cần đầu tư vật liệu chất lượng để đảm bảo an toàn và khả năng sử dụng lâu dài; hay nội thất liền tường cũng nên làm tốt ngay từ đầu để tránh tốn kém khi sửa chữa. Bản thân anh từng mắc sai lầm khi chi quá tay trong quá trình thi công, dẫn đến dư thừa vật liệu và đội chi phí lên khoảng 20%.

Do các phòng ngủ đều quay về hướng Tây, anh Nam khắc phục bằng cách lắp hệ rèm kết hợp trồng thêm cây xanh phía trước để giảm bức xạ nhiệt.

Ngoài ra, với đặc thù nhà có diện tích sân vườn lớn (rộng 300 m2, trong đó 170 m2 xây dựng), anh Nam lựa chọn cách thiết kế đơn giản, ưu tiên tổng thể hài hòa thay vì nhiều chi tiết trang trí phức tạp. Anh cho rằng không gian sân vườn chỉ thực sự có giá trị khi gắn với nhu cầu sử dụng thực tế, tránh trở thành những khu vực “đẹp nhưng ít dùng”.

Cuối cùng, anh khuyên những người muốn tự thiết kế nhà nên chủ động học hỏi từ kinh nghiệm của người đi trước, đặc biệt là những sai lầm họ từng gặp.

“Tìm hiểu càng nhiều, mình càng tránh được những chi phí và bất tiện không đáng có sau này”, anh chia sẻ.