Mưa đá rơi thủng mái nhà, chị gái bế em chạy thoát lúc nửa đêm

Chị gái bế em chạy khi mưa đá rơi thủng mái nhà Phát hiện mưa đá rơi xuyên mái trong đêm, bé gái nhanh chóng bế em chạy sang phòng bố mẹ, kịp thời tránh nguy hiểm trong gang tấc.

Clip ghi lại khoảnh khắc một bé gái nhanh trí bế em chạy khỏi phòng khi phát hiện mưa đá rơi vào nhà tại khu vực Bắc Hà, Lào Cai thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong đoạn phim trích xuất từ camera lúc 1h36 ngày 16/4, ngay khi nghe thấy tiếng mưa bất thường, cô bé đã nhanh chóng bế em chạy đi. Chỉ vài giây sau, mưa đá rơi liên tục với cường độ nhanh, mạnh xuống toàn bộ gian nhà.

Nhiều người dành lời khen cho phản xạ bình tĩnh và hành động dứt khoát của em trong tình huống bất ngờ giữa đêm khuya.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Mai Hương, mẹ của hai bé trong clip cho biết thời điểm trên, cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng mưa lớn kèm dấu hiệu bất thường. Hai chị em là Hải Băng (học sinh lớp 8) và em 5 tuổi, ngủ ở phòng ngoài.

"Thời điểm ấy, tôi và chồng đang trông con út 11 tháng tuổi ở phòng trong, còn hai bé ngủ ở giường ngoài. Chồng tôi nghe tiếng mưa đá bật dậy, chỉ trong tích tắc đã thấy Hải Băng bế em chạy sang", chị Hương kể.

Theo chị Hương, gia đình lâu lắm mới chứng kiến hiện tượng mưa đá trở lại, kể từ lần xảy ra vào năm 2013 khi bé Hải Băng mới khoảng 6 tháng tuổi. Bản thân chị là giáo viên mầm non nên cũng thường xuyên dặn dò con, tuy nhiên chưa từng nhắc kỹ về tình huống mưa đá nên phản xạ của con khiến chị bất ngờ.

"Mái nhà bị thủng ngói, lúc đó tôi cảm thấy rất may mắn vì cả nhà đều an toàn", chị nói thêm.

Được biết, ngôi nhà sử dụng mái proximăng, sau trận mưa đá bị hư hại một phần nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Rạng sáng 16/4, trận mưa đá kéo dài khoảng 15-30 phút tại khu vực Bắc Hà (Lào Cai) với nhiều viên đá kích thước lớn gây hư hỏng nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân. Theo ghi nhận ban đầu, đây là một trong những trận mưa đá lớn tại địa phương kể từ sau đợt mưa đá lịch sử năm 2013.