Tiệm vàng 'trơ trọi' giữa chợ Lý Sơn, chủ 14 năm không sợ trộm cắp

Chủ tiệm vàng nằm trong chợ Lý Sơn cho biết hơn một thập kỷ buôn bán trên đảo, bà chưa từng quá lo lắng về nạn trộm cắp.

Tiệm vàng của bà Tính đã tồn tại hơn 14 năm. Ảnh: Daniel Trương Đình.

Giữa khu chợ trung tâm nhộn nhịp của đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), tiệm vàng của bà Nguyễn Thị Tính (59 tuổi) trở thành điểm gây chú ý với nhiều người dân bởi cách kinh doanh hiếm thấy. Tủ kính trưng bày vàng được đặt ngay trong một sạp hàng nhỏ, không có tường bao quanh, xung quanh là các gian hàng bán rau củ, hải sản và đặc sản địa phương.

Bà Tính cho biết đã gắn bó với nghề kinh doanh vàng trên đảo hơn 14 năm. Những ngày đầu mở tiệm, điều kiện buôn bán còn nhiều khó khăn. Quầy vàng khi ấy chỉ là một khoảng không gian sơ sài nằm trong khu chợ tạm, phía trên có mái hiên làm bằng lớp lá dừa, bên ngoài phủ thêm tấm bạt màu xanh để che nắng mưa. Toàn bộ mái che được chống đỡ bằng hai thanh gỗ đơn giản.

Hình ảnh tủ vàng nằm giữa khu chợ mộc mạc, không có cửa kính kiên cố hay hệ thống bảo vệ cầu kỳ từng khiến nhiều người ngạc nhiên. Không ít khách vãng lai đã chụp ảnh, đăng tải lên mạng xã hội và xem đây là một trong những hình ảnh đặc trưng của Lý Sơn.

Sau khi chợ trung tâm được nâng cấp, tân trang khang trang hơn, bà Tính chuyển quầy hàng về vị trí hiện tại. Cửa tiệm được bổ sung thêm hàng rào bảo vệ bằng lưới sắt, tuy nhiên cách buôn bán vẫn giữ nhiều nét giản dị như trước. Mỗi ngày từ khoảng 6h, bà mang vàng ra chợ để kinh doanh và đến tối lại thu dọn, đưa toàn bộ tài sản về nhà cất giữ.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là những lúc có việc riêng phải rời quầy, bà chỉ che chắn tủ kính, kéo hàng rào rồi nhờ các tiểu thương xung quanh trông giúp.

"Chợ có hệ thống camera giám sát, môi trường sống cũng rất an toàn, bình yên. Người dân Lý Sơn sống chân chất, thật thà. Hơn chục năm buôn bán ở đây, tôi luôn cảm thấy an tâm nên không quá lo lắng chuyện mất trộm”, bà chia sẻ.