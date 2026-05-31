Tiệm cơm tấm, hủ tiếu đặc biệt ở TP.HCM của 'phú bà TikTok'

Không mở cửa đón khách, "tiệm ăn" của chị Thu Hoàng chỉ phục vụ người nhà. Từ hủ tiếu, cơm tấm đến cá viên chiên, những món ăn quen thuộc được tái hiện trong căn bếp của gia đình.

Bà chủ hủ tiếu, cơm tấm, cá viên chiên "giàu nhất TikTok" Bày biện nấu nướng y như ngoài hàng, phú bà TP HCM khiến dân tình trầm trồ.

19h mỗi ngày, căn bếp trong ngôi nhà của chị Thu Hoàng (sinh năm 1994, TP.HCM) lại trở thành một "quán ăn" thu nhỏ. Người phụ nữ đang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp hóa thân thành chủ quán kiêm đầu bếp, còn chồng, các con, ông bà ngoại và em trai trở thành những vị khách quen.

Mỗi buổi tối, các "thực khách" sẽ gọi món theo sở thích. Chị Thu Hoàng sau đó tất bật chuẩn bị nguyên liệu, chế biến và bày biện không gian sao cho giống những quán ăn ngoài phố nhất có thể.

Xuất phát từ niềm yêu thích nấu nướng và sưu tầm đồ dùng nhà bếp, chị thường xuyên nghĩ ra các thực đơn mới để chiêu đãi gia đình. Trong tủ bếp của chị Thu Hoàng là bộ sưu tập bát đĩa và dụng cụ nấu ăn khá đồ sộ, được cô tích lũy trong nhiều năm.

"Thực ra tôi vẫn nấu ăn cho gia đình mỗi ngày, chỉ là trước đây không chia sẻ nhiều. Sau một vài video được mọi người đón nhận, mình có thêm động lực để ghi lại những khoảnh khắc đó", "phú bà nấu ăn hot nhất Tiktok" chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chị Thu Hoàng được mọi người gọi với cái tên vui "bà chủ hàng hủ tiếu, cơm tấm, cá viên chiên giàu nhất TikTok".

Từ những món ăn đường phố quen thuộc như cơm tấm, hủ tiếu, cá viên chiên cho đến các thực đơn cầu kỳ hơn, tất cả đều được chế biến và trình bày chỉn chu. Dù xuất hiện trong không gian bếp hiện đại, các món ăn vẫn giữ được cảm giác gần gũi của những hàng quán vỉa hè.

Trong số các món từng thực hiện, cá viên chiên là lựa chọn được các con của chị Thu Hoàng yêu thích nhất. Để hoàn thiện mỗi "phiên mở quán", chị thường dành từ 2-3 giờ cho việc sơ chế, nấu nướng và dọn dẹp.

Nguyên liệu thường được người thân hỗ trợ mua từ sáng sớm để đảm bảo độ tươi ngon. Sau khi kết thúc công việc vào khoảng 17h, bà mẹ 2 con trở về nhà và bắt đầu chuẩn bị bữa tối theo yêu cầu của các thành viên trong gia đình.

"Tôi thường nấu khoảng 2 tiếng, món cầu kỳ có thể mất tới 3 tiếng. Sau khi ăn xong, mọi người cùng chia nhau dọn dẹp nên mọi thứ diễn ra khá nhanh gọn", chị chia sẻ.

Theo chị Thu Hoàng, chi phí cho mỗi bữa ăn không cố định mà phụ thuộc vào thực đơn trong ngày. Do đã có sẵn nhiều vật dụng nhà bếp nên khoản đầu tư thêm không quá lớn. Riêng bộ sưu tập bát đĩa có giá trị hơn 2 triệu đồng, trong khi một số buổi chuẩn bị thực đơn đặc biệt có thể tiêu tốn trên 600.000 đồng tiền nguyên liệu.

"Quán ăn" sạch sẽ, gọn gàng.

Điều khiến chị hài lòng nhất không chỉ là những lượt xem trên mạng xã hội mà là việc cả gia đình đều hào hứng chờ đợi mỗi lần "quán ăn" mở cửa. Nhiều người theo dõi còn để lại bình luận hài hước, hỏi cách đặt món hoặc mong muốn được trở thành thực khách.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của chị Thu Hoàng là bữa tiệc ốc với khoảng 15 loại ốc và hải sản khác nhau. Mỗi loại được chế biến theo một cách riêng như hấp, nướng, xào me hay chiên bơ để đáp ứng yêu cầu của từng thành viên.

Trước đây, chị Thu Hoàng từng nhiều lần nghĩ đến việc kinh doanh đồ ăn. Từ nhỏ, cô và bạn bè thường đùa với nhau về việc mở quán bún ngan vì đây là món sở trường.

Dù vậy, chị cho rằng việc kinh doanh trong ngành thực phẩm không hề đơn giản. Với chị, nấu ăn cho gia đình vẫn là niềm vui trọn vẹn hơn cả, bởi có thể chủ động khẩu vị, đảm bảo vệ sinh và chăm sóc những người thân yêu theo cách riêng của mình.

Hiện tại, chị Thu Hoàng lựa chọn cân bằng giữa công việc, gia đình và sở thích cá nhân. Những buổi tối hay cuối tuần, căn bếp lại được biến hóa thành những hàng quán quen thuộc để cả nhà cùng đổi không khí.

"Gia đình tôi không có nhiều thời gian đi ăn ngoài vì công việc và lịch học của các con khá dày. Tôi muốn các con có thêm những ký ức tuổi thơ đẹp bên gia đình, thông qua những bữa ăn được chuẩn bị theo cách đặc biệt hơn một chút", chị nói.

Các thực khách rất háo hức với những món ăn quen thuộc.