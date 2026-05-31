Quầy cà phê 'cóc', ghế nhựa đỏ của du học sinh Việt Nam gây sốt ở Mỹ

Giữa "thánh địa của làn sóng cà phê đặc sản" nước Mỹ, mô hình vỉa hè với chiếc ghế nhựa đỏ của hai du học sinh Việt Nam đang trở thành hiện tượng thu hút giới mộ điệu bản địa.

Khách Mỹ xếp hàng cả tiếng tại quầy cà phê 'cóc', ghế nhựa của hai du học sinh Việt Nam Nâu Coffee đang thu hút chú ý với trải nghiệm cà phê phin vỉa hè quen thuộc của Việt Nam giữa trung tâm San Francisco.

Tại San Francisco (bang California), thành phố vốn được coi là một trong những cái nôi của làn sóng cà phê thứ ba tại Mỹ, sự xuất hiện của quầy pop-up (cửa hàng di động mở trong thời gian ngắn) kinh doanh cà phê phin Việt Nam với bài trí tối giản bằng ghế nhựa đỏ đang thu hút sự chú ý của khách hàng và giới quan sát thị trường F&B bản địa.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hân Trần, đồng sáng lập thương hiệu Nâu Coffee, tỏ ra bất ngờ trước sự đón nhận nhiệt thành của người dân Mỹ. "Ở mỗi đợt pop-up, chúng tôi bán được hơn 300 ly", Hân nói.

Cà phê 'cóc' Việt Nam trên đất Mỹ

Mỗi cuối tuần, trước quầy hàng lưu động của Hân, dòng người xếp hàng với thời gian chờ trung bình từ 45 phút đến một tiếng là điều dễ gặp.

Phần thưởng cho sự kiên nhẫn đó là một ly cà phê phin kiểu Việt Nam và một chiếc ghế nhựa đỏ lùn vuông. Nhiều người cho rằng sự xuất hiện của loại ghế vốn quen thuộc với các quán "cóc" ven đường ở Hà Nội hay TP.HCM giữa khối kiến trúc công nghiệp của San Francisco có phần "lạc quẻ", nhưng lại tạo sự tò mò đối với thực khách địa phương.

Hân cho biết sự thiếu vắng một không gian cà phê Việt Nam mang tính kết nối cộng đồng tại Mỹ khiến cô và Kiên Nguyễn, đồng sáng lập kiêm phụ trách kỹ thuật pha chế, nảy ra ý tưởng thành lập thương hiệu nói trên.

"Khi tôi và Kiên học ở Đại học California Polytechnic State, việc tìm một ly cà phê sữa đá không khó, nhưng để tìm thấy cái 'không khí' của một quán cà phê vỉa hè, nơi người ta có thể ngồi, trò chuyện ngang hàng và quan sát nhịp sống đường phố, lại là điều hiếm thấy", Hân chia sẻ.

Dòng người xếp hàng đợi mua cà phê tại quầy pop-up.

Sáng kiến trên được Hân Trần thể hiện ngay trong cách bài trí pop-up. Ngoài phin nhôm và hạt robusta Việt Nam, ghế nhựa đỏ được chủ quầy lựa chọn với chiều cao khác nhau bao gồm 28 cm, 45 cm để phù hợp với không gian lề đường.

Trong bối cảnh phần lớn quán cà phê tại San Francisco theo đuổi phong cách hiện đại, tối giản và mang tính công nghiệp, hình ảnh mộc mạc này nhanh chóng tạo nên sự khác biệt.

Nữ đồng sáng lập cho biết ban đầu, Nâu Coffee chỉ hoạt động dưới hình thức pop-up với quy mô nhỏ tại một tụ điểm. Sự đón nhận vượt ngoài mong đợi từ cộng đồng người Việt, người Mỹ gốc Á và cả khách bản địa đã giúp thương hiệu mở rộng mô hình đến nhiều địa điểm khác tại thành phố bờ Tây nước Mỹ, đưa văn hóa cà phê Việt tiếp cận thêm nhiều thực khách mới.

Sức hút

Hiện tượng hàng dài khách đợi mua đồ uống tại Nâu Coffee không phải là câu chuyện đơn lẻ. Theo New York Times, cà phê Việt Nam đang dần định hình một làn sóng phát triển mới trong ngành cà phê đặc sản (specialty coffee), tương tự cách mà phở hay bánh mì từng tạo nên tiếng vang và xác lập vị thế vững chắc cho ẩm thực Việt trên bản đồ quốc tế nhiều năm trước.

Trong nhiều thập kỷ, cà phê Việt ở Mỹ thường gắn với hình ảnh những ly cà phê sữa đá bán trong tiệm bánh mì hoặc nhà hàng Việt Nam. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, thế hệ doanh nhân trẻ gốc Việt bắt đầu kể một câu chuyện khác về nguồn gốc hạt robusta, kỹ thuật pha phin, cũng như những biến tấu sáng tạo dựa trên nền tảng truyền thống.

Kiên Nguyễn cho biết anh dành nhiều thời gian tinh chỉnh quy trình rang sơ chế và kiểm soát nhiệt độ. Mục tiêu là làm sao để hạt robusta giữ được bản sắc đậm đà nguyên bản, nhưng loại bỏ được vị hăng gắt, chuyển hóa thành hậu vị ngọt tự nhiên của chocolate và các loại hạt.

"Để đa dạng hóa khả năng tiếp cận, thực đơn của quầy pop-up được mở rộng với các biến tấu đương đại như cà phê kem muối, lá dứa hay cà phê trứng", Kiên nói.

Bên cạnh ghế nhựa đỏ, quầy pop-up của Hân và Kiên thu hút sự chú ý với loạt phin nhôm đặt phía trước.

Nam quản lý cho biết thêm sự kết hợp này đánh trúng tâm lý của Gen Z và Millennials tại Mỹ, nhóm khách hàng không còn mặn mà với các thức uống công nghiệp rập khuôn, mà sẵn sàng chi trả cao hơn cho các thương hiệu có tính định danh văn hóa rõ ràng và mang lại một trải nghiệm "nhập vai" (immersive experience).

Để tối ưu hóa quy trình vận hành và kiểm soát chất lượng trong không gian pop-up, nhóm sáng lập lựa chọn chiến lược menu tinh gọn với 4 thức uống cốt lõi, tập trung vào nền tảng cà phê phin Việt Nam thay vì dàn trải sản phẩm.

Các thức uống có mức giá dao động 6- 7 USD /ly (khoảng 160.000-185.000 đồng), phân khúc tương đương với các dòng cà phê đặc sản bản địa tại San Francisco. Trong đó, món đinh của quán là "Signature Saigon Coffee" (cà phê sữa đá truyền thống) được bán với giá 6 USD .

Bên cạnh tệp khách bản địa, sự ủng hộ đông đảo của cộng đồng người Việt tại các thành phố lớn của Mỹ cũng góp phần tạo nên sự thành công của mô hình cà phê "cóc" của Hân và cộng sự. Cô cho biết với nhiều người xa quê, một ly cà phê phin không chỉ là đồ uống mà còn là ký ức, cảm giác kết nối với nơi mình từng lớn lên.

Hai nhà sáng lập cũng bày tỏ mong muốn có thể mở địa điểm cố định trong tương lai, tiếp tục đưa văn hóa cà phê Việt đến gần hơn với thực khách quốc tế.