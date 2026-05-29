Cô dâu TP.HCM tặng chú rể 150 triệu và 2 cây vàng ở lễ cưới

Trong lễ cưới, cô dâu Thiên Nga bật mí món quà đặc biệt tặng ông xã khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc cô dâu tặng quà cho chú rể trong đám cưới viral trên mạng xã hội. Trong video, cô dâu tuyên bố tặng chồng 150 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, sau nhiều năm đi làm tích góp được 2 cây vàng, cô cũng muốn gửi toàn bộ cho chồng để anh "muốn làm gì, kinh doanh gì cũng được".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu là Thiên Nga (24 tuổi, TP.HCM) cho biết toàn bộ món quà tặng chồng đều là tài sản riêng cô tích góp được sau nhiều năm đi làm, hoàn toàn không phải tiền từ gia đình.

"So với những gì chồng đã làm cho tôi thì số tiền này chỉ như muối bỏ biển", cô nói.

Nga cho rằng tiền bạc có thể kiếm lại nhưng tình cảm thì không. Với cô, đám cưới là dịp đặc biệt để thể hiện tình yêu và sự trân trọng dành cho bạn đời trước sự chứng kiến của gia đình, người thân.

Cô cũng khẳng định vợ chồng mình không có ý khoe khoang tài sản. Những người xuất hiện trong hôn lễ đều là người đã chứng kiến hành trình yêu của cả hai từ những ngày đầu nên việc thể hiện tình cảm như vậy là điều rất tự nhiên.

Món quà cô dâu Thanh Nga tặng ông xã trong ngày cưới.

Chú rể xúc động nhận món quà của vợ

Nga tiết lộ toàn bộ đám cưới đều do một tay ông xã cô là Thanh Bình (25 tuổi) chuẩn bị. Từ tiền bạc, vật chất, tìm kiếm địa điểm, lên ý tưởng, viết kịch bản cho đến chăm lo cảm xúc của hai bên gia đình, chú rể đều tự mình chu toàn.

"Chỉ cần tôi thích gì, muốn gì thì nói, còn lại anh sẽ tự chuẩn bị cho tôi. Sự chân thành của anh khiến tôi rất cảm động", Nga tâm sự.

Theo cô, toàn bộ chi phí tổ chức đám cưới đều là tiền riêng do chồng tích lũy được sau nhiều năm làm việc. Dù gia đình hai bên muốn hỗ trợ, Bình vẫn từ chối vì muốn tự mình lo cho ngày trọng đại của hai người.

Bình rất bất ngờ khi nhận được món quà giá trị lớn từ vợ.

Bình từng nói với vợ rằng chỉ khi dùng chính tiền mình làm ra, anh mới có thể tổ chức đám cưới đúng với những gì cô mong muốn mà không khiến gia đình phải bận lòng hay lo lắng.

Nga cho biết trong đám cưới, vai trò của cô gần như chỉ là làm một cô dâu xinh xắn, còn mọi thứ đều do chồng đứng ra sắp xếp. Với cô, Bình là một người đàn ông bản lĩnh, luôn mang lại cảm giác an tâm.

Vì không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói hay sự lãng mạn, Nga quyết định dùng món quà cưới để bày tỏ tình yêu và sự trân trọng dành cho chồng.

Nhận được món quà từ vợ, Bình rất bất ngờ và xúc động. Chú rể liên tục khoe với mọi người rằng mình được vợ yêu thương, chiều chuộng.

Tin tưởng chồng tuyệt đối

Sau khi video đám cưới lan truyền mạnh trên mạng xã hội, Thiên Nga cho biết vợ chồng cô khá bất ngờ vì không nghĩ khoảnh khắc riêng tư của mình lại được nhiều người chú ý đến vậy.

Trong suốt 5 năm yêu nhau, cô tự nhận bản thân không phải người lãng mạn, chủ yếu tập trung đi làm để lo cho bản thân và gia đình. Ngược lại, Bình là người luôn chủ động vun vén tình cảm và cố gắng kiếm tiền để chuẩn bị cho cô một đám cưới như mơ, đúng với sở thích của vợ.

Ngay từ khi yêu, cả hai đã xác định rõ mục tiêu yêu là cưới, cùng nhau nỗ lực để xây dựng tương lai.

Nga đặc biệt trân trọng sự hiếu thảo của chồng. Theo lời cô, từ khi còn trẻ, Bình đã dành gần như toàn bộ tiền kiếm được để phụ giúp gia đình, từ trả nợ, mua đất, cất nhà cho đến gửi tiết kiệm riêng cho cha mẹ.

Chỉ đến khi xác định kết hôn, anh mới xin phép gia đình giữ tiền riêng để tập trung cho mục tiêu cưới vợ. Với Nga, chồng là người biết lo biết nghĩ, sống trách nhiệm và chăm chỉ.

Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 5 năm yêu nhau, cô tặng chồng một món quà có giá trị lớn đến vậy.

Cặp đôi đã đồng hành cùng nhau được 5 năm.

Về chuyện tài chính cá nhân, cô cho biết cả hai vẫn có nguồn thu nhập riêng nên việc tặng quà không ảnh hưởng đến cuộc sống. Gia đình hai bên cũng hoàn toàn tôn trọng quyết định của cặp đôi vì từ đầu cả hai đã chọn cách sống độc lập, tự lo cho tương lai của mình.

"Tôi không cảm thấy tiếc nuối vì những gì chồng dành cho tôi không thể đong đếm bằng tiền. Nhờ có anh luôn ở bên hỗ trợ tinh thần, tôi mới có thể tập trung phát triển công việc tốt hơn. Tôi luôn tin tưởng chồng bởi anh là người chu toàn, kỹ tính và không bao giờ tiêu tiền bừa bãi hay vô ích", Nga nói.

Về câu chuyện tình yêu, Nga chia sẻ quen Bình trong một lần đi chơi. Cả hai vô tình gặp nhau và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Đến nay, cặp đôi đã đồng hành cùng nhau được 5 năm.

Cô gái 24 tuổi cho biết cả hai có nhiều điểm tương đồng trong tính cách lẫn lối sống nên trong quá trình yêu nhau khá hòa hợp, ít cãi vã. Hai người đều chăm chỉ làm việc, tập trung kiếm tiền và có chung sở thích đi phượt, cắm trại, du lịch nên cuộc sống luôn nhiều năng lượng, không nhàm chán.

"Điều khiến tôi muốn gắn bó lâu dài với anh là sự tích cực, cách anh luôn lan tỏa năng lượng tốt và ưu tiên vợ trong mọi vấn đề của cuộc sống", cô trải lòng.