Bỏ tiền triệu mỗi tháng thuê người lạ tới tận nhà nấu ăn

Bận rộn khiến nhiều người trẻ, gia đình tìm thuê người nấu ăn tại nhà. Với nhiều mức giá, dịch vụ này giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo bữa cơm chất lượng.

18h, chồng chị Nhất Phạm (26 tuổi, sống tại Hà Nội) về đến nhà. Chỉ 10 phút sau, người nấu ăn thuê có mặt, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Trong lúc đó, anh tranh thủ vệ sinh cá nhân và xử lý nốt công việc còn dang dở. Đến khoảng 19h30, khi chị Nhất tan làm, hai vợ chồng đã có sẵn bữa cơm nóng hổi.

Là nhân viên ngân hàng, chị Nhất thường xuyên đi sớm về muộn. Thời gian mới cưới, cả hai nấu nướng, dọn dẹp, vệ sinh cá nhân xong xuôi là vào 22h, ai nấy mệt rã rời.

Bữa cơm người nấu ăn thuê chuẩn bị cho vợ chồng chị Nhất.

Sau khi được hàng xóm giới thiệu, vợ chồng chị quyết định thuê người nấu ăn qua chỗ quen biết. Chi phí thuê khoảng 80.000 đồng cho 1,5 tiếng nấu 4 món. Chị Nhất chủ động chuẩn bị sẵn nguyên liệu từ cuối tuần, chia hộp và dán nhãn theo ngày để người nấu tiện sử dụng.

"Nếu muốn họ đi chợ thì sẽ tốn thêm khoảng 50.000-60.000 đồng mỗi lần, nhưng tôi thích tự đi siêu thị để chọn đúng thực phẩm mình muốn. Đi làm về đã rất mệt nên chỉ cần có người nấu sẵn. Hơn nữa, vì là người lạ nên tôi cũng không muốn họ vào nhà sớm, đợi chồng về sẽ yên tâm hơn", chị Nhất chia sẻ.

Không chỉ chị Nhất, nhiều cặp vợ chồng trẻ hoặc người trẻ độc thân cũng ưa chuộng dịch vụ thuê người nấu ăn tại nhà. Mô hình này giúp nhiều gia đình tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo bữa cơm ngon miệng.

Tiết kiệm chi phí, món ăn đa dạng

Nguyễn Hùng (35 tuổi, Hà Nội), nhân viên sáng tạo nội dung, cho biết anh và đồng nghiệp thường đặt dịch vụ thuê người đến nấu ăn ngay tại bếp công ty. Theo anh, ưu điểm lớn nhất là có thể chủ động yêu cầu món ăn.

"Tôi và đồng nghiệp thích ăn mặn hay nhạt đều có thể nói trước với người nấu, lại có thực đơn thay đổi mỗi ngày nên khá đa dạng và đảm bảo dinh dưỡng, ngon như cơm nhà", anh Hùng chia sẻ.

Anh Hùng yên tâm ăn trưa tại công ty, không phải đi ra ngoài trong thời tiết nắng nóng.

Tiền công nấu khoảng 120.000 đồng cho 1,5 tiếng, cộng thêm khoảng 150.000 đồng cho việc đi chợ và mua thực phẩm.

Tính trung bình, một bữa trưa cho nhóm 3 người mất khoảng 270.000 đồng, tương đương 90.000 đồng/người/bữa, tức khoảng 1,9 triệu đồng/tháng.

Theo anh Hùng, so sánh với việc ăn ngoài, thuê người nấu ăn tại công ty không tốn kém hơn là bao. Chưa kể, đi ăn trưa ngoài trời mất thời gian, thời tiết nắng nóng, hôm ngon hôm không, hoặc thỉnh thoảng phát sinh các bữa ăn như buffet với chi phí 300.000-400.000 đồng/người rất tốn kém.

Lịch trình dày đặc từ 7h đến 21h mỗi ngày khiến Diễm (30 tuổi, TP.HCM) không còn thời gian cho việc nấu nướng. Cô quyết định thuê dịch vụ nấu ăn để tối ưu quỹ thời gian và duy trì cường độ làm việc.

"Tôi bắt đầu sử dụng dịch vụ vì lịch làm việc kín, không thể tự nấu ăn", Diễm chia sẻ.

Khác với đặt đồ ăn sẵn, cô yêu cầu người nấu theo thực đơn và khẩu phần riêng để kiểm soát dinh dưỡng và hợp khẩu vị cá nhân. Mỗi tháng, Diễm chi khoảng 4 triệu đồng cho dịch vụ này. Đổi lại, cô tiết kiệm thời gian đi chợ, nấu nướng và dọn dẹp, đồng thời hạn chế việc ăn ngoài không tốt cho sức khỏe.

"Thu nhập của tôi đủ để chi trả, và chi phí này ổn định hơn so với đặt đồ ăn bên ngoài", cô cho biết.

Diễm thuê người nấu cơm theo thực đơn eat-clean.

Thị trường nấu ăn thuê sôi động

Tại Việt Nam, dịch vụ nấu ăn tại nhà không mới, nhưng từ cuối năm 2025, tỷ trọng khách hàng đã chuyển dịch rõ rệt sang nhóm người độc thân và gia đình trẻ.

Bà Phương Thanh, đại diện ứng dụng giúp việc tại nhà bTaskee, cho biết tính từ tháng 4/2025 đến tháng 4/2026, dịch vụ đi chợ và nấu ăn tại nhà tăng gần 30%.

"Trong đó, nhóm người trẻ dưới 35 tuổi, độc thân hoặc các cặp đôi, sống trong chung cư ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng chiếm phần lớn trong cơ cấu khách hàng sử dụng", bà Thanh thông tin.

Về chi phí, với dịch vụ đi chợ hộ, mức phí khoảng 95.000 đồng vào ngày thường và 115.000 đồng vào cuối tuần, chưa bao gồm tiền thực phẩm. Trong khi đó, dịch vụ nấu ăn tại nhà có giá khoảng 150.000 đồng cho một bữa 3 món dành cho 3 người vào ngày thường, và tăng lên khoảng 180.000 đồng vào cuối tuần.

Dịch vụ đi chợ hộ, nấu nướng tại nhà ngày càng thu hút nhiều khách hàng.

Nhiều khách hàng lựa chọn kết hợp dọn dẹp và nấu ăn trong cùng một lần đặt dịch vụ để tối ưu thời gian và chi phí. Cụ thể, gói dọn dẹp hai tiếng có giá khoảng 216.000 đồng trong tuần và 252.000 đồng vào cuối tuần. Nếu bổ sung thêm một giờ nấu ăn, chi phí tăng thêm khoảng 54.000 đồng trong tuần hoặc 72.000 đồng vào cuối tuần.

Ông Nguyễn Quốc Tài, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thành Tâm (Thành Tâm Care), cho biết hiện tại nhóm nấu ăn và đi chợ riêng lẻ chiếm khoảng 10%. Phần lớn khách hàng không sử dụng tách biệt mà thường kết hợp cùng các dịch vụ dọn dẹp nhà cửa hoặc chăm sóc cá nhân để tối ưu hóa thời gian và chi phí của người dùng.

"Từ sau Tết 2026 đến nay, nhu cầu đối với nhóm dịch vụ này có xu hướng gia tăng khoảng 15%. Sự tăng trưởng thể hiện rõ ở nhiều hình thức linh hoạt, bao gồm làm theo giờ, part-time (sáng đi chiều về) và ở lại 24/24", ông Tài thông tin.

Về mức phí, hình thức nấu ăn theo giờ có giá từ 60.000 đồng/giờ, với thời gian tối thiểu 3 giờ. Với gói part-time từ thứ 2 đến thứ 7, chi phí dao động 8-10 triệu đồng/tháng. Nếu sử dụng theo ngày, mức giá khoảng 400.000-500.000 đồng/ngày.

Đối với dịch vụ full-time ở lại 24/24, mức phí từ 9 đến 12 triệu đồng/tháng, hoặc từ 600.000 đồng/ngày nếu đặt theo ngày. Thời gian phục vụ được điều chỉnh linh hoạt, từ vài giờ đến dài hạn, tùy theo nhu cầu của từng khách hàng.

Xu hướng này cũng mở ra cơ hội việc làm cho lao động tự do có khả năng nấu nướng. Chị Nguyễn Hà (45 tuổi, Hà Nội) cho biết ban đầu chỉ nấu ăn, dọn dẹp cho vài gia đình gần nhà. Sau này, khách thấy hợp khẩu vị nên được giới thiệu thêm mối, đồng thời chị cũng chủ động tìm việc qua các hội nhóm trên mạng xã hội.

Theo chị Hà, so với dịch vụ từ công ty, lao động tự do có mức giá thấp hơn nhưng yếu tố uy tín khiến nhiều khách hàng có thể cân nhắc. Phần lớn gia đình vẫn cần người quen giới thiệu hoặc tìm hiểu kỹ trước khi đồng ý do lo ngại rủi ro.

Về chi phí, chị nhận đi chợ hộ khoảng 50.000 đồng/lần, nấu cơm tại nhà 100.000 đồng cho 1,5 tiếng với thực đơn 4 món. "Có nhà thích ăn đậm đà, có nhà lại ăn nhạt nên quan trọng là mình phải biết thay đổi cho phù hợp", chị chia sẻ.