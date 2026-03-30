Vợ chồng TP.HCM 'cân não' từng bữa ăn, cắt 50-70% tiền chợ

Trong tình hình chi phí sinh hoạt tăng, nhiều gia đình tại TP.HCM và Hà Nội thay đổi thói quen ăn uống, tính toán phương án chi tiêu để tiết kiệm.

Nhiều gia đình hạn chế ăn ngoài khi hàng quán tăng giá. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

12h, chị Hồng Ngọc và chồng, cùng làm việc tại một công ty ở TP.HCM, mở hộp cơm mang từ nhà, chia phần ra 2 chén nhỏ. Bữa trưa của họ thường đơn giản với rau, trứng chiên và một ít thịt, khẩu phần vừa đủ.

"Trước đây, vợ chồng tôi không có thói quen mang cơm đi làm vì ăn ngoài tiện hơn. Nhưng khi giá bữa trưa tăng thêm 5.000-10.000 đồng/phần, tôi bắt đầu phải tính toán lại", chị Ngọc chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng, nhiều gia đình trẻ tại TP.HCM và Hà Nội chủ động điều chỉnh từng khoản chi tiêu để đảm bảo cân đối tài chính.

Ưu tiên ăn cơm nhà

Khoảng 2 tháng trở lại đây, chị Hồng Ngọc bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt. Mỗi sáng, chị dậy từ 5h30 để chuẩn bị cơm trưa cho cả hai vợ chồng.

Những ngày đầu, việc sắp xếp lại thời gian khiến chị không khỏi áp lực. Tuy nhiên, sau một thời gian, chị dần quen với nhịp sống mới và nhận ra hiệu quả rõ rệt. Trung bình, mỗi phần cơm tự nấu đơn giản chỉ dao động 20.000-25.000 đồng, giúp chị tiết kiệm gần một nửa so với ăn ngoài mỗi ngày.

Bữa cơm tiết kiệm của vợ chồng chị Hồng Ngọc.

Trong những hôm bận rộn, không kịp chuẩn bị đồ ăn, chị Ngọc và đồng nghiệp thường rủ nhau đặt cơm chung qua các ứng dụng giao đồ ăn để tận dụng mã giảm giá hoặc miễn phí vận chuyển.

"Nếu đặt riêng thì khá tốn, nhưng đặt chung 3-4 người thì mỗi phần có thể giảm được kha khá. Như vậy vẫn tiện mà không bị 'đội' chi phí quá nhiều", chị nói.

Việc kết hợp linh hoạt giữa mang cơm đi làm và đặt đồ ăn theo nhóm giúp chị Ngọc duy trì thói quen tiết kiệm mà vẫn đảm bảo sự tiện lợi.

"Ban đầu chỉ là để giảm chi tiêu, nhưng giờ tôi thấy cách này hợp lý và có thể duy trì lâu dài, giúp kiểm soát tài chính tốt hơn trong giai đoạn này", chị cho biết.

Tại Hà Nội, chị Minh Anh (32 tuổi) cũng cảm nhận rõ áp lực chi tiêu khi giá thực phẩm và hàng hóa tăng.

"Giờ cầm 200.000 đồng đi chợ cho một ngày là thấy thiếu. Năm 2025 vẫn còn dư một chút, nhưng sang năm nay thì hụt hẳn", chị chia sẻ.

Gia đình chị Minh Anh có tổng thu nhập khoảng 35 triệu đồng/tháng, gồm hai vợ chồng và một con nhỏ học mầm non. Với mức sống tại thủ đô, nếu không tính toán cẩn thận, rất khó để có khoản dư tiết kiệm.

Chị Minh Anh thấy ăn uống tại nhà vừa đảm bảo vừa tiết kiệm và vợ chồng có thêm thời gian trò chuyện.

Chi phí ăn uống là khoản biến động rõ nhất. Từ khoảng 7 triệu đồng/tháng năm ngoái, hiện nay tiền ăn của gia đình đã tăng lên khoảng 8,5 triệu đồng.

Một lần đi chợ gần đây, chị Mih Anh chi 220.000 đồng cho các thực phẩm cơ bản: cá 70.000 đồng, thịt lợn 60.000 đồng, rau 15.000 đồng, đậu 15.000 đồng, bánh bao ăn sáng 30.000 đồng, hoa quả 30.000 đồng; trứng được bố mẹ ở quê gửi lên.

Số thực phẩm này chỉ đủ nấu hai bữa trưa và tối với 2 món đơn giản cho gia đình 3 người. Dù vậy, gia đình chị Minh Anh vẫn duy trì một khoản riêng khoảng 1 triệu đồng/tháng cho việc ăn ngoài để thay đổi không khí.

Thay đổi thói quen chi tiêu

Với chị Trần Hằng (38 tuổi, TP.HCM), biến động giá xăng là yếu tố tác động rõ rệt đến chi tiêu gia đình. Trước đây, gia đình chị còn tính chuyện đi du lịch dịp lễ, nhưng giờ đến việc đi chơi cuối tuần trong thành phố cũng phải cân nhắc.

Không chỉ vậy, việc ăn ngoài cũng trở nên đắt đỏ hơn khi nhiều quán ăn điều chỉnh giá. Nhận thấy xu hướng này, chị quyết định thay đổi hoàn toàn cách mua sắm thực phẩm.

Chị Trần Hằng tích trữ thực phẩm, tự nấu nướng thay vì ăn ngoài thường xuyên như trước.

Chị Hằng nhận ra một lần đi siêu thị có thể tiêu tới 500.000 đồng dù chỉ mua những thực phẩm cơ bản. Từ đó, chị chuyển sang mua hàng tại chợ truyền thống và các chợ đầu mối theo gợi ý của bạn bè.

"Thực phẩm ở chợ tươi hơn, giá lại phải chăng hơn các siêu thị tiện lợi. Ban đầu hơi bất tiện, nhưng bù lại tôi học được cách chọn nguyên liệu ngon và tiết kiệm hơn", chị chia sẻ.

Mỗi cuối tuần, chị Hằng lên thực đơn cho cả tuần, đi chợ một lần, sau đó sơ chế, chia khẩu phần, dán nhãn và trữ đông.

Cách làm này giúp chị tiết kiệm đáng kể cả thời gian lẫn chi phí. Nếu trước đây mỗi ngày chị mất hơn một tiếng để đi chợ và chuẩn bị, nay thời gian đó gần như được cắt giảm. Đáng chú ý, chi phí thực phẩm giảm 50-70% so với trước.

"Thay vì hoang mang, tôi xem đây là cơ hội thay đổi lối sống. Gia đình hạn chế ăn ngoài, nấu ăn tại nhà nhiều hơn. May mắn là tôi nấu ăn cũng ổn nên vừa tiết kiệm lại vừa nâng cao kỹ năng", chị Hằng nói.

Với chị Minh Thư (32 tuổi, TP.HCM), áp lực tài chính càng trở nên rõ rệt sau khi chị nghỉ việc từ giữa năm 2025 để sinh con. Hiện nguồn thu của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào lương của chồng, trong khi chi phí sinh hoạt tại thành phố tăng, từ tiền thuê nhà, điện nước đến thực phẩm hàng ngày.

"Trước đây, hai vợ chồng đều đi làm nên chi tiêu khá thoải mái. Từ lúc tôi nghỉ ở nhà, mọi khoản đều phải tính toán kỹ hơn, đặc biệt là tiền ăn mỗi ngày", chị chia sẻ.

Nem, kẹo, trái cây, sữa được gia đình 2 bên ở dưới quê mang lên TP.HCM cho gia đình chị Minh Thư.

Để thích ứng, chị Thư thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt: không còn mua đồ ăn sẵn thường xuyên hay đi chợ theo kiểu "thiếu gì mua nấy", mà bắt đầu lên kế hoạch bữa ăn theo tuần.

Một trong những "phao cứu sinh" lớn nhất với gia đình chị là nguồn thực phẩm từ quê. Mỗi tháng, bố mẹ hai bên lại gửi lên TP.HCM rau xanh, trứng gà, cá đồng, thịt heo nhà nuôi.

"Rau, trứng hay thịt quê gửi lên vừa rẻ hơn mua ở chợ, lại yên tâm về chất lượng. Có tháng gần như tôi không phải mua thêm thực phẩm tươi", chị nói.

Nhờ đó, chị Thư tiết kiệm được một khoản đáng kể tiền ăn mỗi tháng, đồng thời vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho bản thân sau sinh và em bé. Những món ăn quen thuộc từ quê cũng giúp chị cảm thấy dễ chịu hơn trong giai đoạn ở nhà chăm con.

Tuy vậy, chị Thư cũng cho biết việc phụ thuộc vào nguồn thực phẩm gửi từ quê đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng, từ khâu bảo quản đến lên thực đơn hợp lý để tránh lãng phí.