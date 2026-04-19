'Nữ thần trượt băng' Malaysia đội nón lá, uống cà phê ở TP.HCM

Lần đầu tới Việt Nam du lịch, Ashley Chin có nhiều trải nghiệm thú vị như ngồi xe công nghệ, đội nón lá, uống cà phê và dạo quanh phố phường TP.HCM.

Ashley Chin (sinh năm 1998, đến từ Malaysia) được mệnh danh là “nữ thần trượt băng” hay “nữ thần đường băng” nhờ vẻ ngoài thu hút. Ngày 16/4 trên Instagram cá nhân, cô khoe ảnh trong chuyến du lịch Việt Nam cùng gia đình.

Ashley hào hứng chia sẻ trải nghiệm khi vừa đặt chân tới TP.HCM: “Lần đầu tiên đi grab bike và tôi rất thích”. Những ngày sau đó, cô hào hứng tận hưởng nhịp sống sôi động, thưởng thức ẩm thực, đi mua sắm và khám phá các quán cà phê của thành phố.

Ashley cũng tỏ ra thích thú khi diện nón lá để chụp ảnh. Những khoảnh khắc cô đăng tải nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích.

Ashley Chin hào hứng khám phá văn hóa, ẩm thực ở TP.HCM. Ảnh: hyeminkiim/Instagram.

Ashley Chin được gọi là “nữ thần trượt băng” không chỉ nhờ vẻ ngoài ưa nhìn. Cô là VĐV tiên phong của Malaysia ở bộ môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn, mang tính cạnh tranh cao.

Tại SEA Games 2017 và 2019, Ashley 2 lần giành HCV. Cô cũng trở thành nữ VĐV Malaysia đầu tiên góp mặt ở nội dung này tại Asian Winter Games. Năm 2025, cô được ghi nhận vào Malaysia Book of Records nhờ những đóng góp mang tính mở đường.

Ashley đến với trượt băng từ năm 10 tuổi trong điều kiện tập luyện hạn chế ở Malaysia. Cô từng sang Hàn Quốc tập luyện với cường độ cao suốt nhiều năm, có giai đoạn kéo dài hơn 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần.

Cuối năm 2025, Ashley thông báo rút lui khỏi SEA Games 33 vì vấn đề sức khỏe, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Bên cạnh sự nghiệp thể thao, nữ VĐV còn là gương mặt quảng cáo, mẫu ảnh và đại diện thương hiệu có tiếng.

Tháng 10/2025, Ashley kết hôn với chồng Koi Hann You trên sân băng. Cặp đôi hiện sinh sống và làm việc chủ yếu tại Malaysia.