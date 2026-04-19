Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Shipper TP.HCM bị trộm xe lẫn giỏ hàng trong tích tắc khi giao đơn

  • Chủ nhật, 19/4/2026 18:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nam nhân viên giao hàng tại TP.HCM bị kẻ gian lấy trộm xe máy cùng giỏ hàng khi đang giao đơn trong hẻm. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra sự việc.

Người đàn ông ngó nghiêng, trộm xe và bỏ trốn. Ảnh cắt từ clip.

Tối 18/4, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một shipper đỗ xe trong hẻm đường Tân Sơn, phường An Hội Tây lúc khoảng 14h40 ngày 17/4. Anh để chìa khóa trên xe rồi cầm hai đơn hàng đi bộ đến nhà gần đó giao cho khách.

Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông diện sơ mi xám, đi bộ ngang qua, phát hiện chiếc xe không có người trông coi. Đối tượng liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng tiếp cận, leo lên xe, nổ máy rồi rời đi.

Khi hoàn tất việc giao hàng và quay lại, shipper không khỏi bàng hoàng khi chỗ đỗ xe ban nãy đã trống trơn. Toàn bộ phương tiện và hàng hóa đã bị lấy đi. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Công an phường An Hội Tây cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vào cuộc truy xét. Từ dữ liệu camera và các dấu vết để lại, nghi phạm nhanh chóng được xác định và bị bắt giữ sau đó. Tài sản của nạn nhân cũng được thu hồi.

Hiện cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định.

Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs

Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.

Chàng trai tìm lại mũ bảo hiểm 100k bị mất nhờ gắn định vị 750k vào mũ

Sau khi bị mất mũ, Thành lần theo định vị và đã tìm ra đồ của mình. Anh hy vọng câu chuyện này sẽ là lời cảnh báo cho những ai còn xem nhẹ thói trộm vặt.

11:04 12/2/2026

Shipper làm đổ hỏng đơn trà sữa, chủ quán TP.HCM phản ứng gây sốt

Khi biết shipper là sinh viên, nếu phải bồi thường có thể mất tiền công vài cuốc chạy xe, chị Thư quyết định làm lại đơn mới miễn phí.

12 giờ trước

Hà Vi

TP.HCM TP.HCM shipper giao hàng trộm giỏ hàng xe máy

    Đọc tiếp

    Xe khach tang ve 50.000 dong vi gia xang dau tang hinh anh

    Xe khách tăng vé 50.000 đồng vì giá xăng dầu tăng

    06:06 13/3/2026 06:06 13/3/2026

    Trước tình hình biến động của giá xăng dầu, một số nhà xe khách thông báo tạm thời tăng vé thêm 20.000-50.000 đồng. Nhiều tài xế, shipper giao hàng cũng tìm cách để ứng phó.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý