Shipper TP.HCM bị trộm xe lẫn giỏ hàng trong tích tắc khi giao đơn

Nam nhân viên giao hàng tại TP.HCM bị kẻ gian lấy trộm xe máy cùng giỏ hàng khi đang giao đơn trong hẻm. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra sự việc.

Người đàn ông ngó nghiêng, trộm xe và bỏ trốn. Ảnh cắt từ clip.

Tối 18/4, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một shipper đỗ xe trong hẻm đường Tân Sơn, phường An Hội Tây lúc khoảng 14h40 ngày 17/4. Anh để chìa khóa trên xe rồi cầm hai đơn hàng đi bộ đến nhà gần đó giao cho khách.

Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông diện sơ mi xám, đi bộ ngang qua, phát hiện chiếc xe không có người trông coi. Đối tượng liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng tiếp cận, leo lên xe, nổ máy rồi rời đi.

Khi hoàn tất việc giao hàng và quay lại, shipper không khỏi bàng hoàng khi chỗ đỗ xe ban nãy đã trống trơn. Toàn bộ phương tiện và hàng hóa đã bị lấy đi. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Công an phường An Hội Tây cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vào cuộc truy xét. Từ dữ liệu camera và các dấu vết để lại, nghi phạm nhanh chóng được xác định và bị bắt giữ sau đó. Tài sản của nạn nhân cũng được thu hồi.

Hiện cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định.