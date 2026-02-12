Chàng trai tìm lại mũ bảo hiểm 100k bị mất nhờ gắn định vị 750k vào mũ

Sau khi bị mất mũ, Thành lần theo định vị và đã tìm ra đồ của mình. Anh hy vọng câu chuyện này sẽ là lời cảnh báo cho những ai còn xem nhẹ thói trộm vặt.

Một tuần trước, sau khi hoàn thành công việc tại khu vực Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội), anh Thành (sống tại Hà Nội) ra lấy xe để về nhà thì phát hiện chiếc mũ bảo hiểm “không cánh mà bay”.

Dù chiếc mũ chỉ trị giá khoảng 100.000 đồng nhưng đây không phải lần đầu Thành bị lấy mất. Bức xúc vì liên tục trở thành “nạn nhân” của thói ăn trộm vặt, anh đã gắn sẵn một thiết bị định vị trị giá 750.000 đồng vào mũ bảo hiểm. Và chính nhờ thiết bị này, Thành lần theo tín hiệu để bắt đầu hành trình tìm lại chiếc mũ của mình.

"Ngay sau khi phát hiện mất mũ, tôi mở ứng dụng theo dõi. Tín hiệu cho thấy chiếc mũ vẫn đang ở cách tôi vài trăm mét", Thành nói.

Thành tìm lại chiếc mũ bảo hiểm nhờ gắn định vị vào mũ.

Tuy nhiên, lần đầu tiên tìm mũ thất bại. Sang ngày hôm sau, khi thiết bị định vị cập nhật vị trí mới, tín hiệu dẫn Thành đến một tòa nhà. Nhờ sự hỗ trợ của bảo vệ tòa nhà, Thành xác định được chủ chiếc xe đang treo mũ của mình.

Khi được hỏi, người liên quan ban đầu phủ nhận và không thừa nhận hành vi lấy mũ. Trong lúc bức xúc, Thành đã đăng video về sự việc lên mạng xã hội. Không ngờ nội dung nhanh chóng lan truyền và trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

Dù ban đầu người này phủ nhận nhưng sau loạt bằng chứng, gia đình đã liên hệ lại và gửi lời xin lỗi tới Thành.

Sau đó, gia đình của người liên quan chủ động liên hệ, gửi lời xin lỗi. Nhận thấy sự việc bắt đầu đi xa và có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh, Thành quyết định gỡ video để khép lại câu chuyện.

Thành cho biết mục đích ban đầu chỉ là bảo vệ tài sản cá nhân và nhắc nhở về tình trạng trộm mũ bảo hiểm, không mong muốn đẩy sự việc đi quá xa.