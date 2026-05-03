VĐV flyboard và khách chìm nghỉm khi đang 'bay' trên nước ở Ninh Bình

  • Chủ nhật, 3/5/2026 19:01 (GMT+7)
Sự cố flyboard tại hồ Núi Lớ (Ninh Bình) khiến hai người rơi xuống nước, một người mắc kẹt, may mắn được ứng cứu kịp thời.

Sáng 3/5, tại hồ Núi Lớ (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), một màn trình diễn flyboard (ván bay) gặp sự cố khiến hai người rơi xuống mặt nước.

Theo clip ghi lại, trong lúc đang biểu diễn, thiết bị bất ngờ lao thẳng xuống nước. Sau đó, một người nhanh chóng bơi lên và được thuyền hỗ trợ tiếp cận. Người còn lại bị mắc kẹt dưới nước trong thời gian ngắn, chưa thể tự thoát ra.

Một người tham gia ứng cứu tại hiện trường cho biết khi phát hiện nạn nhân chưa nổi lên, anh cũng một số người khác lập tức điều khiển thuyền tiếp cận, nhảy xuống tìm kiếm. Do khu vực nước sâu, việc xác định vị trí gặp khó khăn, mọi người xung quanh đã phối hợp kéo dây thiết bị, đưa nạn nhân lên cầu phao và tiến hành hô hấp nhân tạo.

Nạn nhân sau đó được xe cấp cứu đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo người tham gia ứng cứu, đây là tình huống hi hữu, xảy ra bất ngờ nhưng nhờ sự phối hợp kịp thời, việc cứu hộ đã thành công.

Đại diện chính quyền phường Hoa Lư cho biết đã nắm bắt sự việc, bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ trục trặc kỹ thuật và không gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, từ ngày 30/4, hoạt động biểu diễn flyboard được tổ chức tại hồ Kỳ Lân, thuộc khu du lịch Phố cổ Hoa Lư, thu hút đông đảo người dân và du khách. Sau nhiều buổi diễn ra an toàn, đến ngày 3/5, đội biểu diễn chuyển sang hồ Núi Lớ (cách khoảng 1 km) để tiếp tục phục vụ.

Flyboard là môn thể thao dưới nước do Franky Zapata phát triển, sử dụng áp lực nước từ môtô nước để tạo lực đẩy, giúp người chơi bay lên không trung và thực hiện các động tác kỹ thuật. Dù có tính trình diễn cao, bộ môn này vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu thiết bị hoặc quy trình vận hành không đảm bảo an toàn.

An Chi

