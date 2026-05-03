Cảnh tượng khách du lịch chen chúc ngủ kín nhà vệ sinh ở Trung Quốc

Trong dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động, khu danh thắng núi Thái Sơn (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) xuất hiện tình trạng “trú ẩn trong nhà vệ sinh”.

Khách du lịch ngủ kín nhà vệ sinh vì mắc kẹt trên núi trong trận mưa lớn.

Rạng sáng 2/5, khu vực này bất ngờ có mưa lớn kèm gió mạnh, nhiệt độ ban đêm giảm sâu. Trong khi đó, lượng người leo núi rất đông, khiến các điểm trú mưa trở nên quá tải. Nhiều du khách buộc phải tìm chỗ ngủ tạm trong nhà vệ sinh hoặc các nhà hàng có thu phí.

Theo tờ Jimu News, một số du khách cho biết khi mưa bắt đầu đổ xuống từ rạng sáng, gần như không còn chỗ trú chân trên núi. Bên trong và bên ngoài nhà vệ sinh đều “không còn chỗ đặt chân”, nhiều người bị ướt sũng, thậm chí phải vội vã xuống núi trong đêm.

Một nữ du khách họ Hà chia sẻ, ban đầu cô dự định leo núi xuyên đêm để ngắm bình minh. Tuy nhiên, khi trời mưa, cô quyết định quay xuống để đảm bảo an toàn. Khi đi ngang qua nhà vệ sinh, cô chứng kiến cảnh tượng nhiều người nằm, ngồi la liệt, từ khu vực bồn rửa tay đến cạnh bồn tiểu đều kín chỗ, “chỉ sơ ý là có thể giẫm phải người khác”.

Do thời tiết xấu khiến khả năng ngắm bình minh gần như không còn, một số cơ sở kinh doanh đã tận dụng nhu cầu nghỉ tạm của du khách. Một số nhà hàng cho thuê giường xếp với giá 60 NDT (khoảng 210.000 đồng), sử dụng đến 4h sáng. Một số khách sạn mở cửa sảnh để khách ngủ tạm trên sàn, thu 100 NDT/người; ngoài ra còn có loại hình “khoang ngủ” với giá khoảng 388 NDT/đêm.

Các nhà hàng quảng cáo có sưởi ấm và sạc điện để thu hút khách. Nếu trả 60 NDT, khách có thể nghỉ đến khoảng 3h30 sáng. Trong khi đó, nếu chỉ mua mì ăn liền giá 15 NDT, khách chỉ được ngồi lại khoảng 30 phút.

Đại diện khu danh thắng Thái Sơn cho biết, lượng khách trong dịp lễ rất lớn. Rạng sáng 2/5 có mưa, khả năng ngắm bình minh rất thấp. Cơ quan quản lý khuyến cáo du khách nên theo dõi dự báo thời tiết trước khi khởi hành, chuẩn bị áo mưa, áo ấm và lựa chọn các điểm trú trong nhà.

Khu danh thắng cho biết hiện vẫn cho phép leo núi ban đêm, nhưng không được mang theo lều trại. Du khách được khuyến nghị nên đặt trước phòng nghỉ trên đỉnh núi. Về thông tin du khách phải ngủ trong nhà vệ sinh, phía quản lý cho biết chưa nắm rõ tình hình cụ thể.