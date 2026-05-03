Cặp song sinh cùng mẹ, khác cha gây sửng sốt

Sau gần nửa thế kỷ gắn bó, cặp song sinh Michelle và Lavinia Osbourne (Anh) sửng sốt khi phát hiện không cùng cha. Trường hợp cực hiếm này được cho là lần đầu ghi nhận tại Anh.

Lavinia (bên trái) và Michelle vẫn gắn bó sau phát hiện chấn động về nguồn gốc. Ảnh: Alice Mann/The Guardian.

Michelle và Lavinia Osbourne, hai chị em sinh đôi đến từ Anh, vừa chia sẻ câu chuyện đặc biệt của mình sau khi phát hiện họ có hai người cha khác nhau. Theo The Guardian, đây là một hiện tượng y học cực hiếm, được gọi là "thụ tinh khác cha cùng chu kỳ" (heteropaternal superfecundation).

Hiện tượng này xảy ra khi hai trứng của người mẹ được thụ tinh bởi tinh trùng của hai người đàn ông khác nhau trong cùng một chu kỳ rụng trứng. Theo các chuyên gia, trường hợp của Michelle và Lavinia Osbourne là lần đầu tiên được ghi nhận tại Anh và chỉ khoảng 20 ca từng được báo cáo trên toàn thế giới.

Michelle và Lavinia chào đời tại Nottingham vào năm 1976, chỉ cách nhau vài phút. Ngay từ nhỏ, Michelle đã cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Cô có làn da sáng hơn, mái tóc vàng và những nét ngoại hình không giống Lavinia. Trong khi đó, Lavinia sở hữu làn da ngăm và những đường nét tương đồng với người cha mà cả hai vẫn gọi là bố suốt nhiều năm.

Hai chị em Michelle và Lavinia vào năm 13 tuổi. Ảnh: Lavinia Osbourne.

Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không mấy êm đềm, hai chị em luôn là chỗ dựa của nhau. Họ trải qua tuổi thơ khó khăn, nhiều lần phải đối mặt với những biến cố trong gia đình. Dù vậy, mối quan hệ giữa Michelle và Lavinia luôn khăng khít.

Năm 2021, mối nghi ngờ về thân thế ngày càng lớn, Michelle quyết định thực hiện xét nghiệm ADN và thuyết phục Lavinia cùng tham gia. Cầm phiếu kết quả trên tay, cả hai sững sờ khi biết họ là cặp song sinh cùng mẹ khác cha.

"Chúng tôi đều sốc. Tôi phải đọc đi đọc lại kết quả nhiều lần mới tin nổi", Michelle chia sẻ. Lavinia cũng thừa nhận cô mất một thời gian để chấp nhận sự thật này.

Sau phát hiện chấn động, Michelle bắt đầu hành trình tìm kiếm cha ruột. Cô đã kết nối được với Alex, người mà cô tin là cha đẻ của mình. Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra đầy cảm xúc, giúp Michelle phần nào khỏa lấp những khoảng trống trong lòng sau nhiều năm.

Về phần Lavinia, cô cũng tìm được cha ruột là Arthur. Hai người nhanh chóng xây dựng mối quan hệ thân thiết. Lavinia cho biết việc có thêm gia đình và những người thân mới là món quà bất ngờ mà cô chưa từng nghĩ tới.

Dù khám phá này làm thay đổi hoàn toàn hiểu biết của cặp đôi về nguồn gốc bản thân, tình cảm giữa Michelle và Lavinia vẫn không thay đổi. Cả hai khẳng định mối liên kết chị em còn bền chặt hơn trước.

"Chúng tôi luôn cảm nhận được sự kết nối đặc biệt. Không điều gì có thể thay đổi điều đó", Lavinia nói.

Câu chuyện của Michelle và Lavinia được giới thiệu trong chương trình The Gift phát sóng trên BBC Radio 4. Ngay sau khi lên sóng, câu chuyện đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng bởi tính hiếm gặp về mặt y học cũng như thông điệp về gia đình, danh tính và tình thân.