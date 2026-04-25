Tuyển thủ Việt Nam lấy vợ sớm, có con sinh đôi ở tuổi 23

Là một trong những cầu thủ tuyển Việt Nam sớm lập gia đình, Bùi Vĩ Hào và bà xã vừa lên chức cha mẹ khi chào đón một cặp sinh đôi.

Bùi Vĩ Hào và bà xã Thảo Vy kết hôn vào năm 2023.

Trên story trang cá nhân ngày 23/4, Bùi Vĩ Hào hạnh phúc khoe hình ảnh đầu tiên của hai con sinh đôi với chú thích: "Tấm ảnh đẹp nhất" và gắn thẻ bà xã Thảo Vy. Anh chưa tiết lộ giới tính hai em bé.

Ở tuổi 23, Bùi Vĩ Hào bước chân vào danh sách "bố bỉm sữa" của đội tuyển Việt Nam bên cạnh nhiều đồng đội khác.

Vào giữa tháng 3, anh nhận nhiều lời chúc mừng khi đăng tải bộ ảnh chụp cùng bà xã Thảo Vy. Trong bộ ảnh, nàng WAG đã ở những tuần cuối thai kỳ, song được nhận xét vẫn giữ vẻ ngoài tươi tắn, hạnh phúc ghi lại hình ảnh đáng nhớ bên chồng.

Cặp cầu thủ - WAG nhận nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng đội khi lên chức cha mẹ.

Trước đó, cặp đôi lần đầu báo tin vui vào tháng 2 khi chia sẻ tấm chụp phim siêu âm kèm sticker con ngựa, ẩn ý đón con đầu lòng tuổi Ngọ.

Bùi Vĩ Hào (sinh năm 2003, quê An Giang) là một trong những tiền đạo trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam. Anh sở hữu chiều cao 1,80 m, tốc độ bứt phá ấn tượng cùng khả năng xử lý bóng khéo léo, từng được trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 125.000 euro ( 3,8 tỷ đồng ).

Tháng 6/2023, ngay khi đủ tuổi kết hôn, anh và bạn gái Thảo Vy về chung một nhà. Về quyết định kết hôn sớm, Bùi Vĩ Hào từng bày tỏ việc sớm "yên bề gia thất" giúp anh có động lực để phấn đấu.

Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn và dành nhiều lời có cánh cho bà xã xinh đẹp. Trong khi đó, Thảo Vy sống khá kín tiếng trên mạng xã hội.

Hiện, chân sút 23 tuổi thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh cho CLB Becamex Bình Dương tại V.League 1 và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Anh từng góp mặt ở các đấu trường châu lục như U20, U23 châu Á, ASEAN Cup và ASIAD.