Tình yêu của tiền đạo U17 Việt Nam lập cú đúp vào lưới Malaysia

Tối 24/4, trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và Malaysia diễn ra với nhiều kỳ vọng của người hâm mộ. Bởi nếu giành chiến thắng, U17 Việt Nam sẽ đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng giàu thành tích nhất giải Đông Nam Á với 4 lần vô địch, vượt qua cả Thái Lan và Australia. Ảnh: LĐBĐ Malaysia.
Ngay từ phút thứ 11, đội bóng áo đỏ đã khiến khung thành của U17 Malaysia rung lên với bàn thắng của Quý Vương. Sau đó, Văn Dương gia tăng cách biệt với 2 bàn thắng ở phút 45+4 và 55 của trận đấu. Sự tỏa sáng của cầu thủ sinh năm 2009 khiến nhiều cổ động viên vỡ òa. Ảnh cắt từ clip.
Hai bàn thắng trong trận chung kết cũng nâng tổng số pha ghi bàn của Văn Dương lên con số 6 trong giải đấu này. Trước khi được thay ra ở gần cuối hiệp 2, chân sút số 11 nhận "mưa lời khen" trên nhiều bài đăng mạng xã hội. Anh cũng được dự đoán là cái tên tiềm năng cho danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" giải năm nay. Ảnh: Nguyễn Văn Dương/Facebook.
Được biết đến nhiều ở vị trí tiền đạo cánh trái, Văn Dương được đánh giá có phong cách thi đấu kỹ thuật, tốc độ và nhạy bén trong khâu dứt điểm. Anh từng gây chú ý ở giải U15 Quốc gia 2024 khi giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” và “Vua phá lưới”, góp công không nhỏ giúp CLB PVF lên ngôi vô địch. Ảnh: Nguyễn Văn Dương/Facebook.
Với chiều cao 1,75 m, nặng 63 kg, Văn Dương được đánh giá có hình thể lý tưởng đối với một cầu thủ ở lứa tuổi thiếu niên. Nhờ những thành tích sớm giành được, anh còn được nhiều người hâm mộ ưu ái gọi là "Văn Toàn 2.0". Ảnh: Nguyễn Văn Dương/Facebook.
Tại giải U17 Đông Nam Á năm nay, Văn Dương cũng nhiều lần được HLV Cristiano Roland tin tưởng cho vị trí đá chính. Với những gì thể hiện cho tới trận chung kết, cầu thủ sinh năm 2009 đã cho thấy bản thân là "viên ngọc quý" tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Ảnh: PVF.
Ngoài thành công trên sân cỏ, Văn Dương còn gây ngưỡng mộ với chuyện tình ngọt ngào bên bạn gái xinh đẹp. Cặp đôi vừa kỷ niệm 2 năm hẹn hò vào ngày 4/4 vừa qua. Trên kênh TikTok cá nhân, anh thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình tứ bên nửa kia và dành cho cô nhiều lời có cánh. Ảnh: @nvd09/TikTok.
Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs
Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.