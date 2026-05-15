Giám đốc ở TP.HCM bỏ việc, 'hồi sinh' quán cơm tấm của mẹ sau 14 năm

Thấy mẹ gắng gượng viết 2 chữ “cơm tấm” trên giường bệnh, anh Đặng Tiến Du quyết định nghỉ việc để mở lại quán cơm của bà, vốn đã đóng cửa từ năm 2012.

Anh Đặng Tiến Du từ bỏ công việc văn phòng để mở lại quán cơm tấm bình dân của mẹ.

Mỗi chiều từ 16h30, góc đường Tùng Thiện Vương (phường Phú Định, TP.HCM) lại mịt mù khói và mùi thịt nướng. Đứng trước bếp than rực hồng, anh Đặng Tiến Du (38 tuổi) thoăn thoắt lật từng miếng sườn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Chưa đầy một năm trước, anh Du còn là giám đốc marketing cho một công ty Đài Loan (Trung Quốc), ngày ngày ngồi máy lạnh, quay cuồng với những bản kế hoạch trên máy tính.

Tháng 11/2025, mẹ anh Du - bà Lê Thị Bích Đào (71 tuổi) - đổ bệnh nặng, gần như liệt hoàn toàn vì viêm đa rễ dây thần kinh. Những ngày đầu nằm viện không thể nói chuyện, khi vừa cử động lại được, bà gắng gượng viết 2 chữ: “Cơm tấm”.

Anh Du hiểu ngay mẹ muốn nhắc về Quế Mai - quán cơm nhỏ từng giúp bà nuôi 4 con ăn học thành tài. Năm 2012, sau gần 20 năm tần tảo, nghe lời khuyên của các con, bà đóng quán để nghỉ ngơi.

Dòng chữ của mẹ khiến anh Du suy nghĩ mãi. Đầu năm nay, anh nộp đơn xin nghỉ việc, quyết tâm “hồi sinh” quán cơm tấm của mẹ.

“Mẹ cảm thấy xót vì sợ tôi cực. Nhưng bà cũng rất vui khi thấy tôi tiếp nối con đường của mình. Với tôi, đó cũng là động lực để mẹ mau khỏi bệnh”, anh Du chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Từ ngồi máy lạnh tới đứng bếp than

Trước khi mở lại quán cơm tấm, anh Du có khoảng 2 tuần để khôi phục công thức của mẹ. Khi đó, bà Đào vẫn còn nằm viện, chưa nói được. Mọi thứ, anh phải tự nhớ lại từ 11 năm phụ mẹ bán cơm hồi nhỏ, không sổ ghi chép, không người chỉ dẫn.

“Nhờ có sẵn đam mê và kiến thức ẩm thực, chỉ khoảng 2 tuần, tôi đã tìm ra được hương vị và mở quán” , anh nhớ lại.

Một phần cơm tấm có điểm nhấn là miếng sườn nướng óng ả màu cánh gián, mềm mọng thấm gia vị, đi kèm khối chả nướng thơm bùi. Để cân bằng vị, suất ăn có thêm đu đủ, cà rốt nhà làm giòn rụm và chén nước mắm chua ngọt đặc sánh.

Với anh Du, món khó làm nhất là chả nướng. Khác với chả hấp, chả của quán được nướng trực tiếp trên than trong nồi gang, đòi hỏi canh nhiệt độ liên tục. “Lấy ra sớm quá thì sống, lấy trễ quá thì khét”, anh cho biết.

Anh Du mất 2 tuần để mày mò lại công thức làm cơm tấm của mẹ ngày xưa.

Cũng trong quá trình tìm lại công thức ngày xưa, anh Du tái hiện thành công sườn cánh bướm - món đặc trưng của quán từ thời mẹ anh còn đứng bán. Anh kể ngày xưa có gia đình khách quen hay gọi 2 miếng sườn cho mỗi đĩa. Thấy vậy, mẹ anh dặn tiểu thương chặt phần sườn đôi có xương ở giữa, thịt tách ra hai bên. Khi nướng lên, miếng thịt xòe ra như cánh bướm. Cái tên độc lạ ra đời từ đó.

Khi mở lại quán cơm tấm Quế Mai, những ngày đầu đứng bếp than thay vì ngồi văn phòng như thói quen hơn 10 năm, cơ thể anh Du lập tức phản ứng.

“Mấy ngày đầu mệt lắm. Đau chân, người mệt lả. Ba ngày đầu sau khi mở, tôi còn tính dẹp luôn. Chịu không nổi nữa”, anh kể.

Sau 3 tháng, anh Du quen dần với việc đứng bếp và lượng khách cũng bắt đầu ổn định. Từ 16h30, quán lác đác vài người ghé vào. Càng về tối, bàn ghế nhựa dần kín chỗ, nhiều người chọn mua mang về.

Những ngày đông khách nhất, quán anh Du bán được khoảng 100-120 phần, với sự hỗ trợ của một nhân viên cũ và vài người thân. Hiện ngoài món sườn cánh bướm đặc trưng, thực khách có thể gọi thêm chả nướng, bì, lạp xưởng, xíu mại và trứng ốp la, giá từ 37.000 đến 48.000 đồng, riêng phần sườn cánh bướm có giá 50.000 đồng.

Về thu nhập, anh Du thẳng thắn cho biết : “Tháng đầu tiên rất bất ổn. Nhưng sau 3 tháng, lượng khách tăng lên. Bây giờ thu nhập của tôi cũng gần bằng mức lương ngày xưa, chỉ có điều là cực hơn, mệt hơn”.

Một suất sườn cánh bướm đặc trưng của quán được bán với giá 50.000 đồng.

“Thanh xuân của mẹ” trở lại

Ngoài hương vị món ăn, tấm bảng hiệu trước quán anh Du cũng thu hút không ít người ghé vào: “Cơm tấm Quế Mai. Từ 1995. Thanh xuân của mẹ. Đặc biệt: Sườn cánh bướm”. Đây là ý tưởng của anh Du, được hình thành đúng lúc mẹ anh đang đổ bệnh nặng nhất.

Theo anh Du, cái tên Quế Mai xuất phát từ lịch sử của khu đất. Trước năm 1975, nơi đây từng là nhà bảo sanh Quế Mai. Sau năm 1975, cơ sở này không còn hoạt động, nhưng vẫn có người tiếp tục bán cơm tại đây. Đến năm 1995, người đó sang nhượng lại quán cho mẹ anh. Do gắn bó lâu năm với khu đất cũ, quán dần được khách quen gọi là cơm tấm Quế Mai.

“Quán cơm này như một lời nhắc nhớ về những ngày tháng xưa của mẹ. Khi dòng chữ đó xuất hiện trong đầu, tôi càng quyết tâm hơn”, anh bộc bạch.

Tấm biển hiệu được anh Du nghĩ ra trong lúc mẹ anh đổ bệnh nặng nhất.

Ông Phùng Công Danh (56 tuổi, TP.HCM) là một trong những vị khách bị thu hút bởi tấm bảng hiệu này. Ông ghé vào vì tò mò với cái tên “sườn cánh bướm” chưa từng thấy ở quán cơm nào.

Sau khi dùng bữa, ông Danh nhận xét: “Sườn nướng vừa chín tới, mềm, thơm mùi mỡ. Chả nướng vừa miệng, cơm trắng xốp. Tôi ăn nhiều quán bình dân rồi, quán này tương đối ngon”.

Không chỉ có người mới tìm đến vì tò mò, quán còn giữ được những vị khách quen từ thời bà Bích Đào còn đứng bán. Ông Văn Lộc (62 tuổi) sống ngay trong hẻm 350 đường Tùng Thiện Vương - cách quán chưa đầy 200 m - đã gắn bó với quán từ nhiều thập kỷ trước.

“Giờ ăn lại có cái quen, có cái lạ. Nhưng cứ chiều chiều là tôi lại ra làm dĩa cơm sườn bì, ngày nào cũng như ngày nào”, ông nói.

Trong khi quán dần đông khách, bà Đào vẫn đang nằm điều trị tại phòng hồi sức tích cực. Mỗi ngày chỉ được vào thăm 30 phút, anh Du tranh thủ mở video cảnh quán đang bán cho mẹ xem.

“Mắt mẹ ngạc nhiên lắm, sao mới bán có khách đông vậy. Tôi còn đùa với mẹ: ‘Mẹ mau khỏe về quản lý quán cơm’”, anh kể.

Mỗi lần vào thăm, anh Du còn mang theo sườn nướng để mẹ nếm thử. “Mẹ gật gù, giơ ngón tay cái và nói: 'Đúng là con nhà nòi, ngon hơn mẹ làm ngày xưa'”, anh nói.

Nhiều thực khách ghé quán cơm tấm của anh Du vì tò mò với món sườn cánh bướm.

Từ khi quán mở lại, bà Đào rất vui. Nhờ vậy, sức khỏe của bà hồi phục cũng nhanh hơn. “Thay vì người ta mất 5 tháng để hồi phục, mẹ tôi chỉ mất khoảng hơn 2 tháng đã được xuất viện”, anh Du xúc động chia sẻ.

Hiện, bà Đào vẫn chưa thể ra quán, mới tập đi được 2-3 bước. Anh Du cho biết ngày mẹ khỏe hẳn trở lại có thể tự ra đứng trước quán, câu đầu tiên anh muốn nói với bà là: “Mẹ cứ ngồi nhìn ký ức thanh xuân và thu tiền nha mẹ”.