Công an vào cuộc vụ người phụ nữ nghi rải vàng mã xuống đường ở TP.HCM

Sáng 21/5, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công an phường Tân Định (TP.HCM) cho biết đơn vị đang xác minh đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ có hành vi rải giấy nghi là vàng mã xuống đường.
Trước đó, ngày 20/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài khoảng 8 giây ghi lại cảnh hai người phụ nữ di chuyển bằng xe máy trên đường Hai Bà Trưng, đoạn gần chợ Tân Định, hướng về cầu Kiệu.
Trong video, người phụ nữ ngồi phía sau liên tục rải giấy nghi là vàng mã xuống đường. Phương tiện này còn lấn sang làn đường ngược chiều trong lúc di chuyển trên tuyến đường đông đúc.
Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Một người dân đã ghi lại hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội.
Hiện Công an phường Tân Định phối hợp cùng Phòng CSGT, Công an TP.HCM để làm rõ vụ việc.
