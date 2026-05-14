Sở Văn hóa TP.HCM quyết liệt xử lý vi phạm trên không gian mạng

Sở Văn hóa TP.HCM khuyến khích người dùng mạng xã hội chủ động báo cáo nội dung tiêu cực, ngừng theo dõi các tài khoản vi phạm để góp phần xây dựng môi trường mạng văn minh.

Chiều 14/5, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, trước nhiều sự việc được dư luận quan tâm liên quan tới ứng xử trên không gian mạng, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) TP.HCM nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh.

Theo lãnh đạo Sở VHTT TP.HCM, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức ứng xử của công dân trên không gian mạng.

"Ngày mai, chúng tôi sẽ vận động các tổ chức, cá nhân ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, hướng đến việc sử dụng Internet một cách có trách nhiệm", đại diện Sở cho hay.

Lãnh đạo Sở cho biết bên cạnh các chế tài xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm, cơ quan quản lý cũng khuyến khích người dân sử dụng quyền năng của người dùng mạng xã hội để góp phần hạn chế nội dung tiêu cực. Cụ thể, người dùng có thể chủ động báo cáo các nội dung vi phạm hoặc ngừng theo dõi những tài khoản thường xuyên đăng tải thông tin tiêu cực.

Theo đại diện Sở, mục tiêu cốt lõi là xây dựng không gian mạng văn minh thông qua việc lan tỏa thông tin tích cực, đồng thời kiểm chứng tính xác thực của thông tin trước khi chia sẻ. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng nhấn mạnh các đơn vị quản lý sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình xúc phạm người khác hoặc vi phạm các quy định về an ninh mạng theo đúng quy trình và quy định pháp luật.

Những năm gần đây, câu chuyện ứng xử trên không gian mạng liên tục được nhắc đến trong các chiến dịch truyền thông của cơ quan chức năng. Cùng với sự phát triển của các nền tảng số, tốc độ lan truyền thông tin ngày càng nhanh, kéo theo yêu cầu về trách nhiệm của người dùng khi đăng tải và chia sẻ nội dung.

Các chuyên gia khuyến cáo việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ là kỹ năng cần thiết đối với người dùng mạng xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, việc hạn chế tương tác với các nội dung độc hại cũng được xem là cách góp phần giảm sự lan truyền của thông tin tiêu cực trên môi trường số.