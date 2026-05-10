Xác minh clip người đàn ông dùng chó quật vào người shipper ở TP.HCM

Yêu cầu cắt hộ lông chó không thành, người đàn ông ở TP.HCM trực tiếp ẵm chú chó, quật liên tiếp vào người nam shipper gây phẫn nộ. Công an cho biết đang xác minh sự việc.

Clip shipper ở TP.HCM bị đánh vì không cắt lông chó gây phẫn nộ Trong đoạn video đang lan truyền, nam shipper phường Rạch Dừa nhiều lần nói mình không phải nhân viên chăm sóc thú cưng nhưng vẫn bị người đàn ông đánh vì không đáp ứng yêu cầu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Việt Trung, Trưởng công an phường Rạch Dừa (TP.HCM) cho biết đơn vị đang tiến hành làm việc với các bên liên quan trong vụ việc người đàn ông kéo chú chó, đánh vào người nam nhân viên giao hàng.

"Theo thông tin ban đầu, vụ việc là hiểu lầm, dẫn đến cự cãi giữa hai bên. Chúng tôi sẽ xử lý đúng luật", ông Trung cho hay.

Chiều ngày 10/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam shipper xảy ra tranh cãi với người đàn ông trước khách sạn T.L. trên đường Nguyễn Sáng

Theo nội dung video, người đàn ông mặc áo trắng đặt hàng một dụng cụ cắt tỉa lông thú cưng. Khi nam shipper đến giao hàng, người này bất ngờ yêu cầu shipper cắt lông cho chó.

Nam shipper sau đó liên tục giải thích mình chỉ là người giao hàng, không phải nhân viên chăm sóc thú cưng.

"Em chỉ là giao hàng thôi", người giao hàng nói trong video. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn tiếp tục yêu cầu xử lý lông con chó đang được ôm trên tay.

Trong lúc đôi bên trao đổi, người đàn ông ôm con chó và vung liên tiếp vào nam shipper. Con chó liên tục kêu la và vùng vẫy.

Đoạn clip sau khi được đăng tải nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, cho rằng yêu cầu của người đàn ông là vô lý vì công việc của shipper chỉ là giao nhận hàng hóa, không phải cung cấp các dịch vụ chăm sóc thú cưng.

Một số người khác cũng cho rằng cách ứng xử trong video có dấu hiệu thiếu tôn trọng người lao động dịch vụ. Bên cạnh đó, nhiều tài khoản bày tỏ lo ngại khi chú chó liên tục kêu la trong lúc bị giữ trên tay.