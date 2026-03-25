Bức tượng 'cây cầu người' cứu chú chó gây xúc động

Tác phẩm điêu khắc tái hiện khoảnh khắc nhiều người xa lạ nắm tay nhau cứu một chú chó rơi xuống hồ, vừa được khánh thành tại Almaty, Kazakhstan thu hút sự chú ý.

Bức tượng được đặt bên bờ hồ Sayran Reservoir, Almaty, Kazakhstan. Ảnh: Adam Shaw.

Ngày 22/3, chính quyền thành phố Almaty (Kazakhstan) tổ chức lễ khánh thành tác phẩm điêu khắc mang tên "Unity". Công trình tái hiện khoảnh khắc nhiều người xa lạ nắm tay cùng nhau cứu một chú chó mắc kẹt bên bờ hồ Sayran Reservoir, được đặt ngay tại địa điểm xảy ra sự việc.

Theo Kursiv LifeStyle, chuyên trang văn hóa, nghệ thuật tại Kazakhstan, chính quyền thành phố Almaty cho biết tác phẩm điêu khắc được tư nhân tài trợ, không liên quan đến ngân sách thành phố. Dự án đã được Bộ Phát triển Không gian Công cộng nước này phê duyệt.

Trước đó, ngày 18/3, hình ảnh quá trình lắp đặt tượng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút đông đảo sự chú ý. Theo ước tính của ban tổ chức, độ phủ truyền thông tự nhiên của câu chuyện có thể vượt 500 triệu lượt tiếp cận toàn cầu. Chỉ riêng một bài đăng trên Instagram đã thu hút hơn 2 triệu lượt thích, 36.000 bình luận và khoảng 40 triệu lượt xem.

Đông đảo người dân tham gia lễ khánh thành bức tượng. Ảnh: Adam Shaw.

Theo thông tin từ đơn vị khởi xướng dự án, sự việc diễn ra vài năm trước, khi một con chó bị mắc kẹt dưới bờ hồ và không thể tự leo lên bức tường bê tông dốc đứng. Nhìn thấy tình huống này, một số người đi ngang đã dừng lại, nắm tay nhau tạo thành "cây cầu" người để đưa một người xuống gần mặt nước và kéo con vật lên an toàn.

"Câu chuyện này nói về những con người đã không quay lưng trước khó khăn của một sinh vật khác. Nó nhắc nhở chúng ta về giá trị của việc giúp đỡ và nâng đỡ lẫn nhau", đại diện đơn vị cho biết.

Khoảnh khắc này được ghi lại bằng điện thoại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Thời điểm đó, đoạn video do Daily Mail đăng lại trên Facebook nhận về 15 triệu lượt xem.

Nhiều bình luận từ khắp nơi trên thế giới cho rằng hành động nhỏ nhưng đầy nhân văn này cho thấy sự sẵn sàng giúp đỡ của con người có thể vượt qua mọi hoàn cảnh.

Công trình do nghệ sĩ đương đại Kazakhstan Yerbосyn Meldibekov thực hiện. Tác phẩm của ông từng được trưng bày và lưu giữ tại nhiều bảo tàng quốc tế như M HKA (Bỉ), M+ Museum (Hong Kong, Trung Quốc) và Bảo tàng Quốc gia Singapore.