Rầm rộ trào lưu thuê người ra sân bay 'chụp lén' ở TP.HCM, Hà Nội

Xu hướng thuê "trạm tỷ" chụp ảnh đang gây sốt mạng xã hội Việt Nam những ngày gần đây. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng chi tiền triệu để có những bức ảnh như thần tượng.

Ngọc Ánh chi 3,8 triệu đồng để thuê nhiếp ảnh gia chụp theo trend. Ảnh: Quỳnh Anh.

“Trạm tỷ” hay “fansite” là cách gọi các fan kỳ cựu, thường mang theo máy ảnh chuyên nghiệp để chụp thần tượng trên sân khấu, trong các hoạt động quảng bá, lễ trao giải, hay ở sân bay… Trào lưu thuê “trạm tỷ” chụp ảnh vốn nổi tiếng ở Trung Quốc. Gần đây, xu hướng này bắt đầu lan rộng sang mạng xã hội Việt Nam, khiến nhiều bạn trẻ thích thú trải nghiệm.

Không có mối quan hệ với “trạm tỷ” thật, Ngọc Ánh (23 tuổi, Hà Nội) sẵn sàng chi gần 4 triệu đồng thuê nhiếp ảnh gia để mô phỏng trào lưu. Buổi chụp diễn ra trong hơn 1 tiếng, chi phí đã bao gồm trang điểm, phụ kiện. Ê-kíp gồm 1 người chụp chính và 1 trợ lý. Sau khi chụp, Ánh nhận được 7 tấm hình đã qua chỉnh sửa và toàn bộ ảnh gốc khoảng hơn 1.000 tấm.

“Tôi có kinh nghiệm làm mẫu ảnh nhưng đây là lần đầu tiên đi chụp như đang dạo phố. Ban đầu tôi còn nhìn thấy ê-kíp, nhưng sau một hồi di chuyển thì không rõ họ ở đâu nữa. Tôi cứ đi dạo rồi chờ nhận ảnh thôi”, Ánh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chu Trang Anh được "trạm tỷ" của ca sĩ Bùi Công Nam và Kay Trần chụp miễn phí. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, Chu Trang Anh (23 tuổi, Hà Nội) - một KOL có hơn 450.000 người theo dõi cho biết thông qua mối quan hệ cá nhân, cô kết nối được với “trạm tỷ” của các ca sĩ nổi tiếng như Bùi Công Nam, Kay Trần. Nhờ đó, những tay "săn ảnh" thần tượng kỳ cựu này đã thực hiện bộ ảnh miễn phí cho cô.

“Bình thường đi chụp ở studio sẽ phải tạo dáng, chỉnh góc mặt nên không được tự nhiên lắm. Vì thế, tôi muốn trải nghiệm cảm giác chụp ảnh mà không biết kết quả thế nào, trong quá trình chụp cứ tự nhiên thể hiện để "trạm tỷ" tự bắt khoảnh khắc", Trang Anh nói.

Trải nghiệm cảm giác làm thần tượng

Hai video trên trang cá nhân của Chu Trang Anh ghi lại quá trình được “trạm tỷ” của Bùi Công Nam và Kay Trần chụp ảnh lần lượt cán mốc 2,9 và 4,3 triệu lượt xem. Cô chia sẻ việc tiếp cận với các phó nháy này khá khó khăn, bởi đa số “trạm tỷ” thường hoạt động vì đam mê và sống kín tiếng. Nếu không có mối quan hệ, cô khó có thể liên hệ được.

“Điều thú vị nhất khi chụp hình theo phong cách này là được trải nghiệm cảm giác làm thần tượng dù tôi chỉ là người bình thường. Bên cạnh đó, việc chụp diễn ra rất tự nhiên nên lúc nhận ảnh khá hồi hộp, như ‘xé túi mù’ vậy”, Trang Anh chia sẻ.

Theo dõi các nội dung cùng chủ đề, Trang Anh nhận thấy điểm khác biệt giữa trào lưu này tại Việt Nam so với Trung Quốc là phần lớn người tham gia phải thuê thợ ảnh vì không thể kết nối với “trạm tỷ” thật.

Là một người hâm mộ của Dương Domic, Doanh Nghi (26 tuổi, TP.HCM) được Như Thuyên (27 tuổi, TP.HCM) - “trạm tỷ” của nam ca sĩ chụp miễn phí. Song, cô chia sẻ, nếu mất phí, cô vẫn sẵn sàng chi trả để có bộ hình này.

“Chị ấy từng chụp thần tượng của tôi, nên tôi cũng muốn trải nghiệm xem bản thân mình qua lăn kính ấy sẽ như thế nào”, Nghi bộc bạch.

Doanh Nghi "bắt trend" vì muốn trải nghiệm cảm giác giống với thần tượng. Ảnh: Như Thuyên.

Bộ ảnh của Doanh Nghi được thực hiện tại nhà ga metro trạm Bến Thành và Thảo Điền. Theo cô, quá trình này diễn ra khá suôn sẻ, cô chỉ việc mua vé, chờ đợi và lên tàu như bình thường. Người chụp sẽ chủ động theo dõi và bấm máy. Tuy nhiên, do chụp ở khu vực đông người, người cầm máy phải liên tục đổi góc, canh khoảng cách để giữ nhân vật nổi bật giữa khung cảnh xung quanh.

Với Nguyễn Hoàng Vũ (23 tuổi, Hà Nội), điều khiến anh thích nhất khi chụp theo trào lưu này là sự thoải mái. Song, anh đánh giá những hình ảnh của mình chỉ giống khoảng 60% so với bản gốc ở các video trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Dù chưa giống hoàn toàn nhưng tôi cũng khá vui, cảm giác như mình hóa thân thành người có sức ảnh hưởng, đang bị chụp lén lúc vội đi đâu đó. Theo tôi, để có ảnh đẹp thì nên hạn chế nhìn vào camera, cứ hoạt động tự nhiên, còn lại để ống kính lo”, Vũ nhận định.

Lúng túng, bất tiện

Dù mang lại cảm giác mới mẻ và có phần giống người nổi tiếng, trào lưu thuê “trạm tỷ” chụp ảnh tồn tại không ít bất tiện cho cả khách hàng lẫn người cầm máy. Ngọc Ánh (23 tuổi, Hà Nội) kể quá trình chụp diễn ra khá tự nhiên, nhưng chính việc không biết máy ảnh đang ở đâu lại khiến cô “hơi mất kiểm soát”.

“Tôi lo mình sẽ bị bắt trúng góc mặt xấu hay dáng không đẹp. Vì nhiếp ảnh gia đứng xa, địa điểm chụp lại đông đúc, đôi lúc tôi thấy hơi thiếu an toàn và lúng túng”, Ánh nói.

Để mô phỏng việc "săn ảnh" thần tượng, các buổi chụp thường diễn ra tại nơi công cộng như sân bay, sân vận động, giữa đường phố… Người cầm máy hiếm khi đứng chính diện mà ẩn nấp ở vị trí khuất, tránh để mẫu “diễn” trước ống kính.

Ngọc Ánh cảm thấy hơi lúng túng khi không biết người chụp đang ở đâu. Ảnh: Quỳnh Anh.

Là phó nháy cho Ngọc Ánh, nhiếp ảnh gia Quỳnh Anh cho biết buổi chụp diễn ra ở sân bay, không thể dùng flash hay đèn nên bất tiện trong việc kiểm soát ánh sáng. Do đó, bên cạnh kinh nghiệm và kỹ thuật, Quỳnh Anh phải sử dụng thiết bị chuyên nghiệp. Cô trang bị hai chiếc máy ảnh Canon R5 và Canon R8 cùng ống kính tiêu cự 70-200 mm, tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

“Chụp ở nơi đông người và xe cộ qua lại nên khách phải di chuyển lui tới nhiều lần để tôi bắt được khoảnh khắc ưng ý nhất. Do khoảng cách giữa tôi và mẫu khá xa, mọi trao đổi đều phải thực hiện qua điện thoại”, Quỳnh Anh cho biết.

Là “trạm tỷ” thực thụ, song, Như Thuyên (27 tuổi, TP.HCM) vẫn khá bối rối trong buổi chụp cho Doanh Nghi. Cô thừa nhận trở ngại lớn nhất vẫn nằm ở việc tác nghiệp tại địa điểm công cộng.

“Khi chụp, tôi cần tuân thủ nội quy và chọn góc, thời điểm sao cho không ảnh hưởng người xung quanh”, Thuyên nhận định.

Theo cô, chụp thần tượng có phần dễ hơn vì đã quen với thần thái, phong cách và biểu cảm của họ. Trong khi đó, khách thường dè dặt, chưa quen việc được “săn đón” nên cần tập trung tối đa, để ý từng chi tiết để kịp thời ghi lại những bức hình đẹp, tự nhiên.

“Cái khó không phải là bấm máy, mà là khiến mẫu bớt tập trung đến sự hiện diện của mình”, Thuyên chia sẻ.

Để bắt khoảnh khắc tự nhiên, các "trạm tỷ" thường đứng ở vị trí khuất. Ảnh: NVCC.