Ông già Noel lớn nhất thế giới, cao bằng tòa nhà 7 tầng

Công trình đồ sộ nằm ở Bồ Đào Nha đã được Guinness công nhận là bức tượng Ông già Noel lớn nhất thế giới.

Ông già Noel lớn nhất thế giới có chiều cao hơn 21 m. Ảnh: AnaMarques/Shutterstock.

Những ngày tháng 12, không khí Giáng sinh rộn ràng khắp vùng đô thị Águeda của Bồ Đào Nha. Đây cũng là nơi đặt bức tượng Ông già Noel lớn nhất thế giới, theo xác nhận kỷ lục của Guinnes.

The Portugal News đưa tin công trình độ sộ cao 21,08 m - tương đương một tòa nhà 7 tầng - nằm nổi bật giữa quảng trường Largo 1º de Maio, hứa hẹn sẽ một lần nữa làm say đắm hàng nghìn du khách trong mùa Giáng sinh này.

Được xây dựng vào năm 2015, tác phẩm khổng lồ đã được Sách kỷ lục Guinness công nhận là "Ông già Noel lớn nhất thế giới". Công trình được tạo thành từ hơn 250.000 đèn LED, với khoản đầu tư khoảng 49.000 euro (hơn 57.000 USD ) được hỗ trợ bởi Hội đồng thành phố Águeda.

Công trình đồ sộ trở thành biểu tượng du lịch của thành phố. Ảnh: Thành phố Águeda.

Kể từ đó, nó đã trở thành nơi được chụp ảnh nhiều nhất trong Lễ Giáng sinh ở Águeda và là biểu tượng không thể bỏ qua khi du khách đến thành phố này.

"Ông già Noel của chúng tôi không chỉ là một điểm thu hút khách du lịch mà còn là biểu tượng cho sự sáng tạo và năng lượng mà Águeda đặt vào mọi việc mình làm", Thị trưởng Jorge Almeida nhấn mạnh, cho biết thêm rằng chính quyền thành phố "tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến ​​thúc đẩy thương mại địa phương, du lịch và sự tham gia của gia đình".

Nhưng thành phố không chỉ dừng lại ở ông già Noel khổng lồ. Tại Văn phòng Du lịch Águeda, du khách cũng có thể chiêm ngưỡng ông già Noel nhỏ nhất thế giới, một tác phẩm điêu khắc nano do nghệ sĩ người Anh Willard Wigan tạo ra - một tác phẩm chỉ có thể nhìn thấy dưới kính hiển vi.