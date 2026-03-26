Clip '7 chú chó trốn khỏi lò mổ' đánh lừa cả cõi mạng

Đoạn video ghi lại cảnh 7 chú chó đi dọc quốc lộ ở Trung Quốc đã thu hút hàng chục triệu lượt xem và kéo theo vô số những câu chuyện bịa đặt được lan truyền.

Ngày 16/3, đoạn video ngắn ghi lại cảnh 7 chú chó đi thành nhóm dọc theo một tuyến cao tốc ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nước này. Trong clip ngắn, đàn chó gồm nhiều giống khác nhau, từ golden retriever, chó chăn cừu Đức đến một chú corgi nhỏ bé, cùng đi sát lề đường như đang thực hiện một hành trình dài.

Sau khi lan truyền, đoạn video nhanh chóng được gắn với một câu chuyện cảm động: nhóm chó bị bắt để đưa đến lò mổ nhưng đã trốn thoát và cùng nhau vượt quãng đường dài để trở về nhà.

Cộng đồng mạng tiếp tục đưa ra nhiều giả thuyết. Một số người cho rằng đàn chó bị đánh cắp và đang bảo vệ chú chó chăn cừu Đức bị thương. Những người khác lại chú ý đến chú corgi nhỏ đi phía trước, đôi khi quay lại phía sau như thể đang dẫn đường và kiểm tra xem cả nhóm có bị bỏ lại hay không.

Câu chuyện thu hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người dùng ví hành trình của chúng giống bộ phim Disney nổi tiếng năm 1993 Homeward Bound (Hành trình trở về).

Không dừng lại ở đó, các nội dung "ăn theo" bắt đầu xuất hiện. Người dùng mạng tạo ra poster phim giả tưởng về 7 chú chó, các trailer phim dựng bằng AI, thậm chí hình ảnh mô phỏng cảnh chúng đoàn tụ với chủ trong niềm vui vỡ òa.

Tuy nhiên, CNN đưa tin, truyền thông Trung Quốc sau đó đã bác bỏ hoàn toàn câu chuyện lan truyền trên mạng. Video gốc là thật, nhưng nội dung về "cuộc đào tẩu khỏi lò mổ" là không có cơ sở.

Đàn chó xuất hiện trong clip được tình nguyện viên xác nhận đã trở về nhà an toàn vào ngày 19/3. Ảnh: mp.weixin.qq.com.

Theo báo Cover News, đoạn clip được quay vào ngày 15/3 bởi một tài xế khi đi qua khu vực hẻo lánh ở tỉnh Cát Lâm. Người này ban đầu suy đoán đàn chó có thể đã trốn khỏi xe chở chó, nhưng sau đó thừa nhận ông không hề chứng kiến sự việc như vậy.

Sự thật được xác minh sau đó. Tất cả những con chó trong video đều thuộc về người dân trong một ngôi làng cách nơi quay clip vài km, City Evening News đưa tin.

Chủ của chúng cho biết chú chó chăn cừu Đức đang trong thời kỳ động dục, vì vậy thu hút những con chó khác đi theo. Tại ngôi làng này, nhiều con chó được thả tự do và thường biến mất một hoặc hai ngày trong giai đoạn này trước khi tự quay trở về.

Sau khi video lan truyền, cả 7 con chó đều đã trở về nhà. Riêng chú chó chăn cừu Đức hiện được buộc dây cho đến khi kết thúc chu kỳ động dục.

Các chuyên gia truyền thông cho rằng sự lan truyền mạnh mẽ của câu chuyện cho thấy cách thông tin sai lệch có thể phát triển nhanh chóng từ một khoảnh khắc viral.

Theo TJ Thomson, phó giáo sư truyền thông số tại Đại học RMIT (Australia), những video về động vật thường dễ thu hút cảm xúc vì chúng khơi gợi bản năng chăm sóc và sự đồng cảm của con người. Trong bối cảnh tin tức về chiến tranh và thảm họa xuất hiện dày đặc, các nội dung dễ thương trở thành nguồn giải trí và xoa dịu tinh thần cho người xem.

Chính vì vậy, nhiều nhà sáng tạo nội dung sẵn sàng thêu dệt câu chuyện để tăng lượt xem và tương tác. "Trên mạng xã hội, sự chú ý đồng nghĩa với tiền bạc. Càng nhiều người chú ý, mức độ tương tác càng cao", Thomson nhận định.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng dù những câu chuyện như vậy có vẻ vô hại, vẫn có thể gây hệ lụy. Trong trường hợp này, một số nội dung bịa đặt cho rằng đàn chó bị đưa đến nhà máy chế biến thịt, qua đó vô tình củng cố định kiến tiêu cực về việc người Trung Quốc ăn thịt chó, một khuôn mẫu từng góp phần gây ra thái độ kỳ thị ở nước ngoài.

Theo các nhà nghiên cứu, khi nội dung do AI tạo ra ngày càng phổ biến, những câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy vẫn có thể làm nhiễu loạn môi trường thông tin.

"Ngay cả nội dung nhẹ nhàng cũng có thể khiến mọi người dần không còn chắc chắn điều gì là thật, điều gì là giả", Thomson nói.