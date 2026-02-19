Sự cố hi hữu khi chó 'rượt đuổi' VĐV ở Olympic 2026

Một khoảnh khắc hi hữu đã xảy ra tại Olympic mùa đông khi một chú chó bất ngờ lao vào đường đua nội dung trượt tuyết băng đồng, thậm chí còn tung cú nước rút về đích trong tiếng reo hò của khán giả.

Nazgul xâm nhập đường đua, vô tình cạnh tranh với VĐV Olympic. Ảnh: Maxim Thore/BILDBYRÅN/Shutterstock.

Sự việc diễn ra ở Tesero (Italy) trong phần thi vòng loại sprint đồng đội nữ môn trượt tuyết băng đồng. Khi VĐV Croatia Tena Hadzic đang tăng tốc những mét cuối, một chú chó tên Nazgul bất ngờ xuất hiện trên đường đua và chạy song song phía sau cô hướng về vạch đích.

Theo The Guardian, Nazgul sống tại một khách sạn gần khu vực thi đấu. Chú chó hai tuổi thuộc giống sói Tiệp Khắc đã vượt qua hàng rào kiểm soát và lao vào đường trượt đúng thời điểm các VĐV về đích.

"Tôi đã nghĩ mình đang bị ảo giác. Tôi không biết nên phản ứng thế nào vì sợ nó có thể tấn công hoặc cắn", Hadzic kể lại.

Dù vậy, Nazgul không tỏ ra hung dữ. Sau khi chạy gần hết đoạn cuối đường đua và “chia sẻ” khoảnh khắc về đích với VĐV Croatia, chú chó nhanh chóng bị lực lượng chức năng khống chế trong sự thích thú của khán giả có mặt tại sân.

Hadzic cho rằng sự cố không ảnh hưởng lớn đến kết quả của cô, bởi đây mới chỉ là vòng loại. Tuy nhiên, nữ VĐV cũng thừa nhận nếu tình huống tương tự xảy ra ở vòng chung kết, nó hoàn toàn có thể làm thay đổi cục diện tranh huy chương.

Trong khi đó, VĐV Hy Lạp Konstantina Charalampidou cho biết Nazgul dường như chỉ đuổi theo chiếc camera di chuyển dọc khu vực vạch đích. "Nó rất dễ thương và không hề hung hăng. Tôi muốn vuốt ve nó nhưng không có thời gian", cô nói.

Chủ của Nazgul chia sẻ với NPR rằng sáng hôm đó chú chó tỏ ra bồn chồn hơn thường lệ khi thấy mọi người rời khách sạn để tới khu thi đấu. "Có lẽ nó chỉ muốn đi theo và tìm người bầu bạn. Nó luôn thích ở gần con người", người này cho biết.

Dù không đủ điều kiện tranh tài, Nazgul vẫn trở thành "nhân vật chính" bất đắc dĩ của ngày thi đấu, mang đến một khoảnh khắc hài hước giữa không khí căng thẳng của Olympic mùa đông.