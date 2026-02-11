VĐV bật khóc thú nhận ngoại tình ngay sau khi giành huy chương Olympic

Niềm vui giành HCĐ nội dung biathlon 20 km nam tại Olympic mùa đông Milano - Cortina 2026 của Sturla Holm Lægreid nhanh chóng bị lu mờ bởi khoảnh khắc đầy cảm xúc ngoài đường đua.

Sturla Holm Lægreid bật khóc khi thú nhận chuyện phản bội bạn gái cũ. Ảnh: NTB.

Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với đài truyền hình quốc gia Na Uy NRK ngay sau khi thi đấu, Lægreid bất ngờ bật khóc và công khai thừa nhận việc ngoại tình với bạn gái cũ, gọi đây là “tuần lễ tồi tệ nhất trong cuộc đời” mình.

“Tôi muốn chia sẻ điều này với một người có thể hôm nay không xem truyền hình”, VĐV 28 tuổi nói. “Nửa năm trước, tôi gặp tình yêu của đời mình - người đẹp nhất và tuyệt vời nhất trên thế giới. Nhưng ba tháng trước, tôi đã phạm sai lầm lớn nhất đời mình khi phản bội cô ấy. Một tuần trước, tôi đã nói ra sự thật”.

Lægreid cho biết anh đã phải chịu áp lực tinh thần rất lớn trong những ngày thi đấu: “Tôi từng có ‘tấm huy chương vàng’ trong cuộc sống. Với tôi lúc này, thể thao chỉ đứng thứ hai. Tôi chỉ mong có thể chia sẻ khoảnh khắc này với cô ấy”.

VĐV người Na Uy không tiết lộ danh tính bạn gái cũ. Anh thừa nhận bản thân luôn cố gắng trở thành một hình mẫu tích cực, nhưng đã “làm điều ngu ngốc” và buộc phải đối diện với hậu quả.

“Tôi muốn làm gương cho người khác, nhưng cũng phải dám thừa nhận khi mình sai. Khi bạn làm tổn thương người mình yêu thương nhất, bạn không thể trốn tránh”, anh nói thêm.

Ở nội dung biathlon 20 km nam, Johan-Olav Botn (Na Uy) giành huy chương vàng, trong khi Éric Perrot (Pháp) đoạt huy chương bạc. Sau lễ trao giải, Lægreid được đồng đội Ingrid Landmark Tandrevold ôm an ủi.

Chia sẻ với tờ VG (Na Uy), Lægreid cho biết anh chưa sẵn sàng từ bỏ mối quan hệ và hy vọng hành động công khai thừa nhận sai lầm có thể cho thấy sự hối hận chân thành của mình.

“Tôi hy vọng việc ‘tự hủy hoại hình ảnh’ trước công chúng sẽ cho thấy tôi yêu cô ấy đến mức nào. Tôi chấp nhận mọi hậu quả và hối tiếc từ tận đáy lòng”, anh nói.

Sturla Holm Lægreid là một trong những biathlete xuất sắc nhất thế giới hiện nay, từng 6 lần vô địch thế giới, giành chức vô địch Biathlon World Cup mùa giải 2024-2025 và đoạt HCV Olympic nội dung tiếp sức tại Thế vận hội mùa đông 2022.