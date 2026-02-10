Cơn sốt feedback người yêu cũ cho người mới ở Trung Quốc

Thay vì cạch mặt sau chia tay, nhiều người trẻ Trung Quốc sốt sắng viết "review", gửi gắm người yêu cũ cho đối tượng mới.

Xu hướng "review" người yêu cũ cho người mới đang được giới trẻ Trung Quốc hưởng ứng. Ảnh minh họa: Weibo.

"Nam, 28 tuổi, người gốc Thượng Hải, cung Cự Giải. Ưu điểm: cao 1,85 m, da trắng, công việc ổn định. Điểm yếu là kỹ năng hôn kém, chửi thề khi chơi điện tử. Không bạo lực, không ngoại tình, chia tay do đối phương muốn một mối quan hệ lâu dài". Đây là một "bản sơ yếu lý lịch người yêu cũ" mang tính chất tham khảo được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trong bối cảnh thị trường hẹn hò trực tuyến ngày càng trở nên khó lường, giới trẻ xứ tỷ dân đang tạo nên một cơn sốt kỳ lạ khi công khai giới thiệu người yêu cũ cho người mới, biến quy trình hẹn hò như một cuộc tuyển dụng.

Theo SCMP, trào lưu này bắt nguồn từ những bài đăng trên mạng xã hội. Nhiều người mệt mỏi với việc sàng lọc hồ sơ ảo trên các ứng dụng hẹn hò đã quyết định tìm đến nguồn thông tin "uy tín" nhất. Đó chính là những người từng có trải nghiệm thực tế với đối phương.

Thay vì giữ mối quan hệ thù hằn hay cắt đứt liên lạc, nhiều cặp đôi sau khi chia tay trong hòa bình sẵn sàng viết "bản đánh giá" chi tiết về người cũ, từ ngoại hình, học vấn cho đến những thói quen vụn vặt nhất trong đời sống hàng ngày để gửi gắm cho người sau.

Lý do khiến xu hướng "trao đổi người yêu cũ" này bùng nổ là sự khủng hoảng niềm tin vào các ứng dụng hẹn hò truyền thống, đặc biệt khi người dùng thường xuyên phải đối mặt với các hành vi lừa đảo, thao túng tâm lý hoặc những hồ sơ bóng bẩy nhưng rỗng tuếch. Việc một người được chính người yêu cũ đứng ra "bảo lãnh" giúp các ứng viên mới cảm thấy an tâm hơn khi tiến tới một mối quan hệ chính thức.

Thậm chí, nhiều cô gái còn hài hước ví von việc này giống như đi mua đồ cũ nhưng chất lượng cao, nơi "người bán" (người yêu cũ) hiểu rõ "sản phẩm" hơn bất kỳ ai.

Tuy nhiên, xu hướng này cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều khi nhiều người cho rằng việc đem người yêu cũ để giới thiệu, nhận xét chẳng khác nào đang biến con người thành một loại hàng hóa để trao đổi trên thị trường. Bất chấp những tranh luận về đạo đức, trào lưu "tiến cử" người yêu cũ vẫn đang là giải pháp được nhiều người trẻ lựa chọn đông đảo.