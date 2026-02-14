Thấy gì khi 10.000 bao cao su ở Làng Olympic hết veo sau 3 ngày?

Chỉ sau 3 ngày khai mạc, 10.000 bao cao su tại Làng Olympic Milan-Cortina 2026 đã được phát hết, làm dấy lên nhiều bàn tán về điều con số này thực sự phản ánh.

Theo nhật báo Italy La Stampa, tình trạng thiếu hụt bao cao su đã xảy ra tại Làng Olympic của Thế vận hội mùa đông Milan-Cortina 2026 chỉ sau 3 ngày khai mạc. Theo ban tổ chức, 10.000 bao cao su miễn phí được các vận động viên nhận hết.

Hiện có khoảng 3.000 vận động viên đang thi đấu tại Italy. Thống đốc vùng Lombardy, ông Attilio Fontana, nhắn nhủ các vận động viên: "Sức khỏe là trên hết: hãy phòng ngừa và hành động bằng sự tỉnh táo".

Khi nguồn cung này được cho là "hết sạch sau 3 ngày", nhiều tờ báo đặt câu hỏi về mức sử dụng. Tuy nhiên, nếu so sánh với thông lệ trước đây, đặc biệt là các kỳ mùa hè vốn phát hàng trăm nghìn chiếc, có thể thấy nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc nguồn cung ban đầu khá hạn chế, thay vì phản ánh sự gia tăng đột biến trong hành vi của vận động viên.

Con số có bị "thổi phồng"?

Việc phát bao cao su miễn phí cho vận động viên tại Làng Olympic bắt đầu từ Olympic Games. Theo The Telegraph, đây là sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu cuối thập niên 1980.

Từ đó đến nay, bao cao su trở thành một phần trong chương trình chăm sóc sức khỏe tại làng vận động viên, với mục tiêu khuyến khích quan hệ an toàn chứ không phải cổ vũ hành vi tình dục.

Qua các kỳ Olympic, số lượng bao cao su được cung cấp thay đổi tùy theo quy mô đại hội. Ở Rio 2016 Summer Olympics, ban tổ chức phát khoảng 450.000 chiếc cho hơn 10.000 vận động viên - mức cao kỷ lục. Tại PyeongChang 2018 Winter Olympics, khoảng 110.000 chiếc được phân phát, tương đương hơn 30 chiếc mỗi người - con số lớn nhất trong lịch sử Olympic Mùa đông.

Đến Paris 2024 Summer Olympics, ban tổ chức tiếp tục duy trì chính sách này với 300.000 bao cao su miễn phí cho khoảng 10.000 vận động viên, tương đương 30 chiếc mỗi người, theo ABP Live.

So với những tiền lệ này, mức 10.000 chiếc tại Italy thấp hơn đáng kể. Điều đó cho thấy việc "hết trong 3 ngày" có thể phản ánh sự hạn chế về nguồn cung ban đầu hơn là sự gia tăng đột biến trong hành vi của vận động viên.

10.000 bao cao su cùng gel bôi trơn được gửi đến Thế vận hội mùa đông Milan-Cortina 2026. Ảnh: New York Times.

Ngoài ra, tại PyeongChang 2018 Winter Olympics, một số vận động viên thậm chí lấy bao cao su làm quà lưu niệm vì bao bì in logo kỳ đại hội, theo Yonhap News.

Một vận động viên giấu tên nói với tờ Italy La Stampa rằng: "Nguồn cung đã hết chỉ trong 3 ngày. Họ hứa sẽ bổ sung thêm, nhưng không biết khi nào".

Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Tây Ban Nha Olivia Smart đã đăng video từ bên trong làng vận động viên, giới thiệu những gói bao cao su phiên bản giới hạn có in logo màu vàng của vùng Lombardy. Trong video, cô nói: "Tôi tìm thấy chúng rồi. Họ có đủ mọi thứ bạn cần".

Vì vậy, con số 10.000 bao cao su tại Milan-Cortina cần được nhìn trong bối cảnh quy mô và thông lệ các kỳ trước, thay vì chỉ dựa trên thông tin "hết trong vài ngày".

Làng Olympic "nóng bỏng"?

Cứ mỗi kỳ Thế vận hội, bên cạnh những câu chuyện về kỷ lục và huy chương, công chúng lại tò mò về một khía cạnh khác: đời sống tình cảm trong Làng Olympic.

Việc hàng nghìn vận động viên trẻ tuổi, khỏe mạnh, đến từ khắp nơi trên thế giới cùng sống tập trung trong một không gian khép kín suốt nhiều tuần đã tạo nên hình ảnh về một môi trường "giàu năng lượng". Từ đó, cụm từ "nóng bỏng" thường được gán cho nơi này.

Những chia sẻ công khai của một số vận động viên qua các kỳ đại hội càng khiến hình ảnh đó lan rộng. Năm 2012, nữ cầu thủ bóng đá Mỹ Hope Solo nói với ESPN rằng có "rất nhiều chuyện thân mật diễn ra" tại Thế vận hội.

Josh Lakatos, một xạ thủ bắn súng của Mỹ, thậm chí còn tiết lộ rằng anh "chưa bao giờ chứng kiến ​​nhiều sự trụy lạc đến thế trong cả đời mình", trong khi vận động viên bơi lội Ryan Lochte nói thêm rằng anh đoán khoảng 70-75% vận động viên Olympic tham gia vào các "hoạt động" trên giường.

Báo chí đại chúng cũng góp phần củng cố hình ảnh này. GQ từng nhắc đến các giai thoại truyền miệng về Làng Olympic, còn Daily Mirror đưa tin ứng dụng hẹn hò Grindr từng quá tải tại kỳ London 2012 Summer Olympics.

Theo Tiến sĩ Kelly Campbell (Đại học bang California, San Bernardino, Mỹ), môi trường Olympic hội tụ nhiều yếu tố dễ tạo ra cảm xúc: các vận động viên cùng độ tuổi, thể trạng tốt, sống trong bầu không khí cạnh tranh và hưng phấn cao độ.

Môi trường Olympic quy tụ nhiều yếu tố dễ khơi gợi cảm xúc và sự gắn kết giữa con người, từ đó có thể làm nảy sinh những mối quan hệ riêng tư. Ảnh: Reuters.

Sau khi hoàn thành phần thi, nhiều người mới thực sự "xả hơi", khiến các hoạt động giao lưu diễn ra nhiều hơn ở nửa sau đại hội. Tuy nhiên, bà và nhiều vận động viên cũng nhấn mạnh rằng điều này không đại diện cho tất cả.

Thực tế, nhiều vận động viên cho biết họ tập trung gần như hoàn toàn vào thi đấu. Một số người có bạn đời đi cùng hoặc duy trì mối quan hệ ổn định. Vận động viên leo núi Mỹ Kyra Condie từng chia sẻ rằng Làng Olympic "không điên rồ như tưởng tượng", còn một vận động viên bơi Paralympic nhiều lần dự đại hội cho rằng truyền thông đôi khi phóng đại câu chuyện.

Chương trình phát bao cao su miễn phí cũng vô tình làm tăng sự chú ý của công chúng. Mỗi khi số lượng được công bố, truyền thông thường khai thác như một chỉ dấu cho đời sống riêng tư của vận động viên, dù mục tiêu ban đầu là y tế công cộng.

Cuối cùng, sự tò mò còn đến từ chính khoảng cách giữa hình ảnh và thực tế. Công chúng chỉ thấy vận động viên trong khoảnh khắc thi đấu đỉnh cao. Phần đời sống cá nhân phía sau gần như vô hình. Chính sự "khuất tầm nhìn" đó khiến mọi câu chuyện bên lề trở nên hấp dẫn hơn, và theo thời gian, góp phần định hình nhãn mác "nóng bỏng" cho Làng Olympic.