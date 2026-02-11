'Suy thoái tình dục' chưa từng có ở Mỹ

Sự bùng nổ của mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, AI cùng những thay đổi hormone âm thầm đang đẩy nước Mỹ tiến gần tới một cuộc "suy thoái tình dục" chưa từng có, theo The New York Post.

Cứ 3 người đàn ông Mỹ thì có 1 người không quan hệ tình dục trong suốt một năm qua. Ảnh: New York Times.

Nước Mỹ đang đối mặt với một thực tế đáng lo ngại khi ngày càng nhiều người trưởng thành sống trong tình trạng không quan hệ tình dục suốt thời gian dài. Các số liệu mới cho thấy sự "suy thoái tình dục" không còn là trường hợp cá biệt mà đã trở thành một hiện tượng xã hội.

Công nghệ lấn át bản năng tự nhiên

Theo General Social Survey, cứ 3 người đàn ông Mỹ thì có 1 người không quan hệ tình dục trong suốt một năm qua. Ở phụ nữ, con số này là 1/5. Cùng lúc đó, mức testosterone ở nam giới giảm mạnh, còn cảm giác cô đơn tăng lên mức cao kỷ lục.

Theo nhà thần kinh học về tình dục Debra Soh, mạng xã hội là một phần nguyên nhân.

Trong cuốn sách Sextinction: The Decline of Sex and the Future of Intimacy (tạm dịch: Tuyệt chủng tình dục: Sự suy giảm của tình dục và tương lai của sự thân mật), bà cho rằng mạng xã hội đã tạo ra những tiêu chuẩn không thực tế.

Bà viết: "Việc lý tưởng hóa những chuẩn mực quá cao khiến đàn ông tin rằng một ngày nào đó các influencer có hàng triệu người theo dõi sẽ chú ý đến họ. Đồng thời, nó cũng khiến phụ nữ chỉ dành sự quan tâm cho những người đàn ông cao trên 1,83 m và cực kỳ giàu có".

Ngoài ra, bà Soh nhận định các ứng dụng hẹn hò cũng đang "xung đột" với bản năng tự nhiên của con người. "Tâm lý tiến hóa của chúng ta đang chật vật để thích nghi với các ứng dụng hẹn hò. Chưa từng có thời điểm nào trong lịch sử mà con người có thể lướt qua hàng trăm đối tượng chỉ trong một lần ngồi", bà nói.

Theo bà, quá nhiều lựa chọn không hẳn là điều tốt. Trong sách, bà gọi đây là "sự lệch pha giữa lịch sử tiến hóa của con người và môi trường công nghệ bão hòa hiện nay, khiến bản năng tự nhiên của chúng ta bị quá tải". Bà thậm chí cho rằng quy luật "kẻ mạnh sống sót" giờ đây bị đẩy lên mức cực đoan, khiến ngay cả những người tốt nhất cũng bị gạt ra ngoài.

Nội dung phim khiêu dâm khiến người trẻ không còn hứng thú với con người thật. Ảnh: Adobe Stock.

Ngoài ra, bà Soh cho rằng nội dung khiêu dâm dễ tiếp cận trên mạng cũng góp phần tạo nên sự chán ghét tình dục. Theo bà, việc xem quá nhiều có thể khiến người trẻ quen với việc phản ứng trước màn hình thay vì con người thật, đồng thời định hình những xu hướng tình dục mang tính bạo lực.

"Quan điểm của tôi về phim khiêu dâm đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, tôi nghĩ đó chỉ là hình thức giải trí vô hại, không gây hậu quả lâu dài. Nhưng giờ tôi cho rằng, đặc biệt với thế hệ trẻ, nó thực sự đang bóp méo sự phát triển tình dục của họ", bà thừa nhận.

Bà cũng dự đoán tình hình có thể tệ hơn khi các "bạn đồng hành AI" trở nên phổ biến.

Sau khi thử nghiệm hơn một chục nền tảng cung cấp bạn tình ảo, bà nhận thấy công nghệ này ngày càng giống thật chỉ trong vài tuần. "Bạn có thể tạo hình AI đúng như ý muốn. Bạn có thể chỉnh giọng nói. Bạn bảo họ phải phản ứng thế nào, và nếu không thích câu trả lời, bạn có thể yêu cầu làm lại", bà nói.

Theo bà, điều này tiềm ẩn rủi ro vì con người thật có thể không còn "cạnh tranh" nổi với một phiên bản hoàn hảo do chính mình thiết kế. "Tôi có thể hình dung nhiều người trong tương lai sẽ nghĩ: 'Tại sao không có một bạn đồng hành AI song song?' Dần dần, họ có thể thích điều đó hơn là một người thật", bà cảnh báo.

Bà Soh cho rằng "suy thoái tình dục" sẽ còn nghiêm trọng hơn vì công nghệ không ngừng phát triển. Bà kêu gọi mọi người quan tâm đến vấn đề này, không chỉ vì bản thân mà còn vì tỷ lệ sinh giảm và sự đứt gãy trong kết nối giữa người với người.

Tác động đến khả năng sinh sản

Bà cho rằng môi trường sống hiện đại có thể đang âm thầm làm thay đổi hormone của con người. "Điều này khiến tôi lo lắng, vì nhiều khi chúng ta không nhận thức đầy đủ những cách các chất độc ảnh hưởng đến cơ thể. Nếu động vật tiếp xúc với những chất đó có tác dụng phụ, tại sao con người lại không?", bà cho hay.

Bà dẫn các nghiên cứu từ Đại học Kyushu và các tạp chí khoa học cho thấy cá hoang dã tiếp xúc với thuốc chống lo âu, thuốc tránh thai và thuốc chống trầm cảm từ nước thải của con người có biểu hiện thay đổi giới tính và hành vi giao phối.

Một nghiên cứu đăng trên International Journal of Molecular Science cũng ghi nhận các thành phần trong đậu nành, có thể bắt chước hormone estrogen, làm lươn đực chuyển thành lươn cái, và khiến khỉ trở nên hung hăng, tách biệt xã hội.

Theo các nghiên cứu được trích dẫn trong sách, việc tiếp xúc với BPA, một hợp chất có trong nhựa, và estrogen tổng hợp từ thuốc tránh thai có thể gây vấn đề sinh sản, không chỉ ở thế hệ trực tiếp mà còn ở con cháu 2-3 đời sau.

Kết luận, bà Soh nhấn mạnh: "Con người cần tương tác trực tiếp, cần nhìn vào mắt nhau và nghe giọng nói của nhau. Chúng ta không được sinh ra để trốn sau màn hình".