7 chú chó trốn khỏi xe kẻ trộm, dò đường 17 km về nhà gây bão ở TQ

Câu chuyện về 7 chú chó ở ngôi làng phía đông bắc Trung Quốc cùng nhau trốn thoát khỏi kẻ trộm, tự tìm đường về nhà thu hút gần 230 triệu lượt xem.

Đàn chó được nhìn thấy trên cao tốc. Ảnh: mp.weixin.qq.com.

Ngày 16/3, một người dân họ Lư ghi lại video cho thấy 7 con chó đang đi dọc theo một tuyến cao tốc đông đúc tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), SCMP đưa tin.

Trong clip, đàn chó đi thành hàng và cẩn thận bao quanh con chó giống chăn cừu Đức bị thương. Dẫn đoàn là chó Corgi liên tục quay đầu lại phía sau như để chắc chắn rằng không con nào bị bỏ lại. Một số con khác thuộc giống Golden Retriever, Labrador và chó Bắc Kinh.

Ông Lư nói với báo chí Trung Quốc rằng: "Chúng trông giống một nhóm anh em đang gặp nạn, di chuyển cùng nhau rất trật tự, hoàn toàn không giống chó hoang".

Người này cho biết đã nhiều lần cố gắng gọi đàn chó lại và hướng đến nơi an toàn, nhưng chúng không phản ứng. Sau đó, ông đăng đoạn video lên nền tảng Douyin và kêu gọi chính quyền địa phương vào cuộc.

Trong khi đó, một người đi đường khác cũng ghi lại cảnh đàn chó đi qua những cánh đồng gần đó.

Theo tổ chức cứu hộ động vật Bitter Coffee Stray Dog Base, cả 7 con chó đều đến từ cùng một ngôi làng. Chúng thường xuyên đi lại cùng nhau và đã hình thành mối quan hệ thân thiết.

Đàn chó được tình nguyện viên xác nhận đã trở về nhà an toàn vào ngày 19/3. Ảnh: mp.weixin.qq.com.

Sau khi nhận được thông tin, nhóm cứu hộ đã cử nhiều tình nguyện viên và thậm chí sử dụng máy bay không người lái để theo dõi hành trình của đàn chó nhằm giúp chúng trở về nhà an toàn.

Một tình nguyện viên cho rằng nhân viên tại một cửa hàng thịt chó nào đó có thể đã bẫy trộm đàn chó. Sau đó, chúng đã trốn thoát khỏi chiếc xe. Tuy nhiên, không có nhân chứng nào trực tiếp nhìn thấy thời điểm những chú chó rời đi.

Ngày 19/3, một tình nguyện viên xác nhận với Jimu News rằng cả 7 chú chó đã trở về với chủ. Chúng thuộc về 3 gia đình khác nhau trong cùng một ngôi làng. Tuyến cao tốc nơi ông Lư phát hiện đàn chó cách ngôi làng khoảng 17 km.

Một chủ nuôi cho biết ông rất nhẹ nhõm khi hai con chó của mình, giống chăn cừu Đức và Golden Retriever, đã trở về an toàn. "Chúng tôi thật may mắn khi chúng quay về, chứ không phải bị đem đi làm thịt", ông nói.

Một chủ nuôi khác cho biết chú Corgi của gia đình nổi tiếng thông minh và có khả năng tự tìm đường về nhà. Hiện chưa có thêm thông tin về những kẻ bị nghi trộm chó.

Hành trình trở về của đàn chó đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Các video liên quan đạt hơn 230 triệu lượt xem.

Một cư dân mạng bình luận: "Câu chuyện này đủ để làm kịch bản cho một bộ phim. Con Golden Retriever đi sát phía giao thông để che chắn cho các con khác. Con Corgi liên tục quay lại phía sau để đảm bảo không ai bị bỏ lại. Còn chó chăn cừu Đức đứng ở giữa như một vị tướng chỉ huy". Một người khác viết: "Chó luôn trung thành với đồng loại của mình".

Bất chấp hành vi trộm chó được coi là tội hình sự và có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù, nhiều người dân địa phương ở miền bắc Trung Quốc vẫn tin rằng ăn thịt chó giúp giữ ấm và bổ sung năng lượng, giúp vượt qua mùa đông dài giá lạnh.

Theo SCMP, luật pháp Trung Quốc không cấm việc tiêu thụ thịt chó. Tuy nhiên, thành phố Thâm Quyến đã trở thành một trong những nơi đầu tiên tại Trung Quốc đại lục cấm ăn thịt chó và mèo từ năm 2020.

Hiệp hội Bảo vệ Động vật Đại Liên cho biết các trang trại nuôi chó lấy thịt rất hiếm vì chi phí nuôi cao. Vì vậy, đối với nhiều chủ cửa hàng thịt chó, chó hoang hoặc thú cưng bị đánh cắp thường là nguồn cung rẻ và dễ tìm nhất. Các thành phố như Trường Xuân, Cáp Nhĩ Tân và Đại Liên cũng từng ghi nhận nhiều vụ chó nuôi trong nhà bị trộm.