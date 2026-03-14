Chụp MRI 20 phút, người đàn ông TQ bị bỏ quên trong máy 6 tiếng

Người đàn ông họ Tang ở Trung Quốc trải qua nỗi kinh hoàng khi buổi chụp cộng hưởng từ (MRI) dự kiến chỉ kéo dài 20 phút lại biến thành gần 6 giờ bị bỏ quên trong máy.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán. Người đàn ông họ Tang đến bệnh viện vì bị đau cổ và được chỉ định chụp MRI để kiểm tra.

Tang được đưa vào phòng chụp, nằm lên bàn máy, đầu được cố định và đeo mặt nạ theo quy trình. Anh nghĩ đây chỉ là một ca kiểm tra thông thường và sẽ kết thúc nhanh chóng, theo Mothership.

Nhưng sau khoảng 30 phút, Tang bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh hỏi lớn "Sao vẫn chưa xong vậy?" nhưng không có ai trả lời.

Tang tiếp tục gọi hỏi xem có nhân viên nào đang vận hành máy hay không, song căn phòng vẫn im lặng. Lúc đó, anh rất muốn tự thoát ra khỏi máy, nhưng nghe thiết bị vẫn đang chạy nên không dám cử động vì sợ bị thương.

Suốt đêm, Tang chỉ biết liên tục kêu cứu. Đến khoảng 6h sáng, một nhân viên vệ sinh đi ngang qua mới nghe thấy tiếng kêu và báo cho bộ phận an ninh. Tang sau đó mới được đưa ra khỏi máy. Trong lúc đó, vợ của anh vì không liên lạc được với chồng nên đã trình báo cảnh sát.

Theo hồ sơ được bệnh viện cung cấp cho cảnh sát, hệ thống ghi nhận Tang đã hoàn thành buổi chụp vào lúc 0h10 ngày 26/2. Bác sĩ phụ trách sau đó giải thích rằng sự việc xảy ra do nhầm lẫn trong quá trình bàn giao ca trực.

Theo lời bác sĩ, sau khi đưa Tang vào máy MRI, cô phải vội vàng đi xử lý công việc khác. Trước khi rời đi, cô đã nói với một đồng nghiệp rằng bệnh nhân vẫn còn trong máy, nhưng lại đánh dấu trên hệ thống rằng ca chụp đã hoàn tất.

Người đồng nghiệp sau đó không kiểm tra lại bên trong máy, khiến Tang bị bỏ quên trong suốt nhiều giờ. Bác sĩ cho biết buổi chụp ban đầu chỉ được dự kiến kéo dài khoảng 20 phút.

Theo thông tin từ Global Times, bệnh viện đã ra thông báo thừa nhận nhân viên trực ca đã vi phạm quy trình bàn giao công việc, dẫn đến sai sót nghiêm trọng. Những nhân viên liên quan đã bị đình chỉ công tác, đồng thời bệnh viện cũng tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc. Phía bệnh viện cũng gửi lời xin lỗi tới anh Tang vì sự cố xảy ra.