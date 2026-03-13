Hành khách ăn nem chua, uống bia trên máy bay gây tranh cãi

Video hai hành khách ăn nem chua, uống bia ngay tại ghế ngồi trên máy bay làm dấy lên thảo luận về quy định của các hãng hàng không tại Việt Nam.

Khui bia, nhâm nhi nem chua trên may bay gây tranh cãi Một đoạn clip ghi cảnh hai người đàn ông mở bia, ăn nem chua trên máy bay gây tranh cãi trên mạng xã hội. Sự việc khiến nhiều người tò mò về quy định của các hãng hàng không tại Việt Nam đối với việc ăn uống, sử dụng rượu bia trên chuyến bay.

Sáng 13/3, một đoạn video ghi lại cảnh hai người đàn ông mở bia, ăn nem chua ngay trên máy bay lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Video nhậu trên máy bay gây tranh cãi

Theo clip, hai hành khách nam trạc tuổi trung niên, ngồi cạnh nhau trên ghế hành khách, trước mặt là một túi nem chua cùng hai lon bia đã được mở.

Cả hai vừa trò chuyện vừa ăn uống khá thoải mái. Chủ nhân video (một trong hai người đàn ông) còn vui vẻ quay lại khoảnh khắc trên và chia sẻ trên TikTok. Đoạn video thu hút gần 700.000 lượt xem.

Nem chua, bia được đặt trên bàn ăn tại ghế ngồi trên máy bay. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi lên sóng, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Một bộ phận người xem cho rằng việc mang đồ ăn có mùi như nem chua lên máy bay rồi mở bia nhậu trong khoang hành khách là thiếu ý thức, bởi không gian trên máy bay khá kín, dễ ảnh hưởng đến những hành khách xung quanh.

"Nếu ai cũng mang đồ ăn nặng mùi lên máy bay thì rất khó chịu", một tài khoản bình luận. Nhiều người cũng cho rằng việc uống bia trên máy bay, đặc biệt khi mang theo từ bên ngoài, có thể gây phản cảm và tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát hành vi.

Tuy vậy, một số ý kiến khác lại nhìn nhận vấn đề theo hướng nhẹ nhàng hơn khi cho rằng nếu hành khách chỉ ăn uống bình thường, không gây ồn ào, không làm phiền người khác thì cũng không nên quá gay gắt.

"Máy bay vẫn bán bia và đồ ăn, nên uống một lon bia hay ăn đồ ăn vặt cũng không phải chuyện hiếm", một người dùng mạng xã hội nêu quan điểm.

Không mới

Thực tế, ăn uống trên máy bay không phải là điều bị cấm. Tuy nhiên, ngành hàng không có những quy định khá chặt chẽ liên quan đến việc sử dụng rượu bia nhằm đảm bảo an toàn chuyến bay.

Dựa trên quy định chung, hành khách nếu trong tình trạng say rượu, mất khả năng kiểm soát hành vi hoặc gây mất trật tự có thể bị từ chối vận chuyển hoặc bị xử lý theo quy định của hãng bay.

Ngoài các suất ăn thông thường, nhiều hãng hàng không tại Việt Nam cũng triển khai chương trình kết hợp quảng bá ẩm thực vùng miền thông qua thực đơn trên chuyến bay. Thông qua các chiến dịch này, hành khách có thể thưởng thức một số món ăn đặc sản được lựa chọn từ nhiều địa phương khác nhau, qua đó góp phần giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam đến du khách.

Với một số hãng hàng không như Vietjet Air, hành khách thường được phép mua đồ ăn, nước uống hoặc bia ngay trên máy bay trong suốt chuyến bay. Thực đơn của hãng có thể bao gồm nhiều loại đồ ăn nhanh, snack, nem chua Thanh Hóa, bia hoặc món ăn vặt quen thuộc với hành khách Việt Nam ở một số chặng bay.

Trong khi đó, theo quy định của Vietnam Airlines, hành khách có thể mang đồ uống và thực phẩm lên máy bay nếu tuân thủ các quy định về hành lý xách tay và an toàn hàng không. Tuy nhiên, các loại chất lỏng hoặc đồ uống có cồn vẫn phải đáp ứng yêu cầu về dung tích, bao bì và số lượng.

Một số hãng hàng không Việt Nam mở bán các loại đặc sản trên máy bay. Ảnh: Vietjet Air.

Đối với chất lỏng nói chung, mỗi hành khách cần tuân thủ các quy định về dung tích và đóng gói trong hành lý xách tay. Những chất lỏng có thể gây nguy hiểm hoặc không đảm bảo an toàn bay sẽ không được phép mang theo.

Nhiều hãng hàng không tại Việt Nam cũng quy định rõ về đồ uống có cồn. Các loại đồ uống có nồng độ cồn quá cao, đặc biệt từ 70% trở lên, bị cấm vận chuyển vì có thể gây nguy hiểm trong quá trình bay.

Ngoài ra, đồ uống có cồn được mang theo cũng cần tuân thủ giới hạn nhất định. Ví dụ, một số quy định cho phép hành khách mang theo đồ uống có cồn dưới 24% mà không bị hạn chế, trong khi các loại có nồng độ cao hơn phải đóng trong chai nguyên nhãn và có giới hạn dung tích.

Tương tự, Bamboo Airways cũng có quy định chi tiết về hành lý và các vật phẩm được mang lên máy bay. Những vật dụng dễ cháy, nguy hiểm hoặc đồ uống có nồng độ cồn quá cao đều không được phép vận chuyển nhằm đảm bảo an toàn chuyến bay.

Ngoài các quy định về hành lý, hành khách cũng phải tuân thủ quy tắc ứng xử trên máy bay. Trong trường hợp hành khách sử dụng rượu bia quá mức, gây mất trật tự hoặc ảnh hưởng đến an toàn bay, tổ bay có quyền từ chối phục vụ hoặc xử lý theo quy định.

Ngành hàng không từng ghi nhận nhiều trường hợp hành khách say rượu gây rối trên máy bay, khiến chuyến bay bị gián đoạn hoặc phải áp dụng các biện pháp xử lý khẩn cấp. Vì vậy, việc kiểm soát hành vi của hành khách trong quá trình bay luôn được các hãng đặt lên hàng đầu.