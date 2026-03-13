Công an vào cuộc vụ tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe máy SH

Cục CSGT cho biết đã tiếp nhận phản ánh và chuyển công an địa phương xác minh vụ tài xế ôtô chọc thủng lốp xe máy trong ngõ ở Hà Nội.

Tài xế Range Rover đâm thủng bánh xe máy trong ngõ ở Hà Nội Clip ghi lại cảnh tài xế ôtô dùng vật sắc nhọn chọc thủng lốp xe máy trong một con ngõ ở Hà Nội đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 13/3, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã tiếp nhận phản ánh liên quan đến clip tài xế ôtô Range Rover có hành vi dùng vật nhọn chọc thủng 2 lốp chiếc xe máy Honda SH đỗ ven đường lan truyền trên mạng xã hội.

“Vụ việc đã được người dân phản ánh qua VNetraffic và Cục CSGT tiếp nhận, phân loại, chuyển công an địa phương xác minh, xử lý”, vị đại diện thông tin.

Trước đó, tối 12/3, một đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Hình ảnh tài xế ôtô Range Rover có hành vi chọc thủng 2 lốp xe máy Honda SH. Ảnh cắt từ clip.

Theo nội dung clip, một chiếc ôtô thương hiệu Range Rover mang biển kiểm soát 30H-352.XX đang dừng đỗ trong ngõ. Bên phải xe có một thanh niên đang dắt chiếc xe máy Honda SH.

Thời điểm này, thanh niên nói với tài xế ôtô rằng chủ xe đã khóa cổ chiếc xe máy. Sau đó, người này đi ra phía sau và kéo đuôi xe máy lùi lại để tài xế ôtô có thể tiến lên phía trước.

Tuy nhiên, sau khi xuống xe, tài xế ôtô bất ngờ cầm một vật sắc nhọn và chọc liên tiếp vào hai bánh xe của chiếc xe máy. Sau đó, người này quay lại xe và rời đi.