Công an xác minh video cô gái bị thanh niên đánh, kéo lê trên đường

Công an xã An Thành (Hải Phòng) đang xác minh, làm rõ đoạn video ghi lại cảnh một cô gái thương tích, bị nam thanh niên kéo lê trên đường.

Cảnh tượng cô gái bị kéo lê trên đường được nhiều người chia sẻ.

Sáng 9/3, cán bộ công an xã An Thành (TP Hải Phòng) xác nhận với Tri Thức - Znews đơn vị đang phối hợp với các lực lượng tiến hành xác minh, làm rõ sự việc một cô gái bị kéo lê trên đường, được cho xảy ra tại địa bàn xã.

Trước đó vào ngày 8/3, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một cô gái xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với một người đàn ông trên tuyến đường nhỏ, xung quanh có một số người dân chứng kiến.

Cô gái mặc áo khoác nâu, quần jeans trong tình trạng xộc xệch, lấm lem bụi đất, nằm bên lề đường. Trên mặt cô gái cũng xuất hiện thương tích với nhiều vết máu. Bên cạnh là nam thanh niên mặc quần ngắn, áo khoác xám.

Trên mặt cô gái có vết máu, có dấu hiệu bị hành hung.

Theo hình ảnh người dân ghi lại, nam thanh niên yêu cầu cô gái đứng dậy. Một tay người này cầm giày và túi xách được cho là của cô gái, tay còn lại nắm cổ áo bên trong của cô rồi lôi đi, mặc cô gào khóc.

Trong khi đó, cô gái khoanh tay trước ngực giữ áo, nói: "Tôi bị ép buộc, từ giờ phút này tôi không tự nguyện. Đánh đi".

Khi video lan truyền trên mạng, nhiều người bày tỏ lo ngại với hành động bạo lực của nam thanh niên cũng như lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô gái. Số khác thắc mắc nguồn cơn sự việc khiến hai người xảy ra tranh cãi ở nơi công cộng như vậy.